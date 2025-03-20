Назвал лапочкой и убил: трагичная судьба абсолютной чемпионки Инги Артамоновой

Фото: © РИА Новости/В. Гринцевич

Инга Артамонова ярко блистала не только на советской, но и на мировой спортивной арене. Однако жизнь конькобежки оборвалась всего в 29 лет.

Инга Артамонова навсегда вошла в историю мирового спорта как первая конькобежка, которой удалось стать четырехкратной абсолютной чемпионкой мира. За свою короткую жизнь она успела стать заслуженным мастером спорта СССР, автором множества мировых рекордов,

Всемирную славу рекордсменка обрела уже в 20 лет. Спортсменке прочили новые медали, но ее жизнь оборвалась в 29 лет от рук собственного мужа. О том, почему так трагично погибла Артамонова, читайте в материале Пятого канала.

В мечтах о балете: детство Артамоновой

Фото: © РИА Новости/Александр Макаров

Инга Артамонова родилась 29 августа 1936 года в Москве. Девочке не успело исполниться и пяти лет, как началась Великая Отечественная война. Из-за голода и тяжелых условий Инга регулярно болела, а потом ее родные узнали о страшном диагнозе малышки — туберкулезе. На удивление, будущая чемпионка восприняла новость спокойно, в отличие от мамы и бабушки.

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Отец еще до войны оставил жену и двоих детей — Ингу и ее младшего брата Вову. Семья справлялась с трудом: мама Анна с утра до ночи работала, за детьми, как могла, приглядывала бабушка. Инга уже с пяти лет помогала по хозяйству — мыла полы, ходила в магазин, следила за маленьким Вовой, так как днем дети оставались одни.

В спорт Артамонову отдали из-за болезни по совету врача. Девочка грезила балетом, но с доставшимся от папы высоким ростом дорога туда ей была закрыта. В балетной школе маме Инги посоветовали отдать дочь на фигурное катание. Однако маленькая Артамонова от мечты отказываться не хотела, и дома вместе с Вовой организовывала сценки, часто изображала роль балерины.

Владимир Артамонов писал в посвященной жизни сестры книге: «Наряжались посмешнее, подкрашивали брови, а я еще и усы. Я старался придать нужную выразительность своему голосу, когда произносил: „Выступает артистка Советского Союза, цыганская плясунья Инга Артамонова“. Аплодисменты, смех. Выходила „цыганка“ в длинном красном халате, с распущенными волосами, подхваченными ленточкой, в маминых сережках, и начинала плясать, то извиваясь, то приседая, то делая по-восточному головой вправо-влево, вперед-назад».

Но и совету учителей балетной школы Артамонова последовала — девочка с удовольствием научилась кататься на коньках, за раз с легкостью пробегая по 20-30 кругов на катке. Там ее и заметил тренер «Динамо» по академической гребле Павел Санин и пригласил на занятия. Инга добилась там немалых успехов: разряд мастера спорта, чемпионство СССР среди девушек и женщин, но в 17 лет решила уйти из секции.

Не попала на Олимпиаду: карьера Артамоновой

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС

В конькобежном спорте Инга Артамонова оказалась в 1954 году, когда ей было 17. Ростом она тогда уже была в 177 сантиметров. Из-за этих двух обстоятельств ее не хотел брать к себе ни один тренер, однако на нее с подачи бывшего наставника Павла Санина обратила внимание Зоя Холщевникова — известная в родной стране конькобежка, заслуженный мастер спорта СССР.

Уже через год юная Инга стала чемпионкой Москвы, еще через год — абсолютной чемпионкой Советского союза и мастером спорта. Тренировкам девушка отдавалась с душой и занималась буквально каждую свободную минуту. Ее брат писал:

«Тренировки стали для нее такой же необходимостью, как и те радостные посещения своего родного катка на Петровке.

В первое время занятий коньками она очень часто падала на льду, тело у нее было всегда в синяках. Почти при любой, самой низкой температуре приходится конькобежцу тренироваться, а тем более в намеченные сроки выступать на соревнованиях. Мороз крепко иногда хватал за щеки, потом приходилось их растирать салом…

Бабушка, бывало, скажет:

— Да ты б, Ина, не ходила нынче на тренировку-то, уж больно холодно…

— Нет, — отвечала Инга, — раз уж взялась, надо ходить. — И она шла, укутывая лицо и вообще потеплее одеваясь.

Холщевникова гордилась своей ученицей, да и как можно было не гордиться. Другому подопечному дай, например, задание кататься самостоятельно, без тренерского присмотра, пятнадцать кругов, и он это будет делать бесстрастно, как робот. Инга же отдавалась тренировкам полностью, для нее ни один день не должен был быть бесполезным».

При этом семья не ждала от нее серьезных результатов. Владимир Артамонов писал, как во время чемпионата СССР вся семья замерла у радио, вслушиваясь в острые замечания комментатора. На 500 метрах Инга заняла только 11 место, что соответствовало первому спортивному разряду. Однако, чем дальше — тем лучше становился результат спортсменки, и вскоре она обошла Софью Кондакову, у которой была самая большая сумма очков. Лучший результат спортсменка показала на дистанции в три километра.

«Чтобы в сумме оказаться первой, Инге следовало отыграть у Кондаковой на трех километрах 2,4 секунды, но и вместе с тем не проиграть в паре Беловой. Инга не только выиграла у напарницы по забегу, но и отыграла у лидера 11,5 секунды. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы стать недосягаемой по сумме многоборья для всех участниц. Но самое главное — она установила новый мировой рекорд в сумме многоборья. Отныне он равнялся 206,016 очка. Это было ошеломляюще», — пишет в своей книге брат чемпионки.

Уже год спустя, в 1957 году 20-летняя Артамонова выиграла свой первый чемпионат мира, а на следующий год — второй.

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Из-за серьезных нагрузок у девушки обострился туберкулез, но она никогда не подавала виду, что ей плохо. Могла тренироваться даже с температурой 38, о которой сокомандницы узнавали совершенно случайно и постфактум, когда после тренировки отмечали болезненный вид спортсменки. Однако из-за этого ее результаты ухудшились, и Артамоновой на всемирных соревнованиях не всегда удавалось войти даже в тройку лучших, не говоря уже о первом месте.

После восстановления Инга снова начала блистать и оказывалась на вершине пьедестала. Но на проходившую в австрийском Инсбруке Олимпиаду в 1964-м так и не попала.

По словам лучшей подруги чемпионки Евы Ивановой, тоже конькобежки, Инге отобрать на Олимпийские игры помешал ветер — а еще брошенная под лезвие конька спичка на 500-метровке, из-за которой Артамонова упала прямо на старте. Отбор проходил в спорткомплексе Медео в Казахской ССР, где ставились мировые рекорды. Этому здорово помогал дующий в спину ветер, но поймать его можно было только днем. Артамонову же поставили на вечер, когда ветер дул в лицо. Пробежала она по времени лучше всех, даже на две секунды лучше ставшей фавориткой Олимпийских игр Скобликовой. Однако объявление результата задержали на 40 минут, и он почему-то оказался хуже на целых четыре секунды. По слухам — занизили его из-за запретной любви Артамоновой со шведом Бренгтом, с которым она познакомилась в 1959 году и успела получить от него предложение руки и сердца. Спортсменку отчаянно не хотели выпускать из страны из-за опасений, что та не вернется.

Инга не опускала рук, твердо решив, что на Игры-1968 она поедет. В 1965 Артамонова в четвертый раз стала абсолютной чемпионкой мира на всех дистанциях, но до Олимпиады так и не дожила.

Под колпаком у КГБ: шведский роман Артамоновой

Фото: © РИА Новости/Александр Макаров

Главная любовь в жизни Инги Артамоновой была одна — и вовсе не ее муж Геннадий Воронин.

В 1959 году на чемпионате мира в шведском Кристинехамне к в очередной раз ставшей чемпионкой Инге вместе с корреспондентами подошел швед по имени Бенгт. Сам он не был спортсменом, но симпатия к Артамоновой у него вспыхнула мгновенно.

Как потом рассказывала подруга спортсменки Ева Иванова, Инга сбежала из гостиницы, и они с Бренгтом всю ночь катались по Стокгольму на его автомобиле, сразу же найдя друг в друге родственные души. Более того — молодой человек переехал в Москву, вступив в должность атташе в посольстве. Вскоре он сделал любимой предложение, а чемпионка в разговоре с другими спортсменами оговорилась, что после свадьбы бегать на коньках будет за ту страну, на которую укажет ее будущий муж.

После этого инцидента Артамонову вскоре вызвали в КГБ — и запретили выезд заграницу до тех пор, пока она не выйдет замуж за русского. Такого «подходящего» жениха ей буквально подсунули во время распределения жилья — по комнате в двушке выделили ей и тоже динамовскому конькобежцу Геннадию Воронину, который, по слухам, был давно влюблен в известную спортсменку.

Артамонова не стремилась заводить новый роман, продолжая писать письма своему возлюбленному. Но ответ ей пришел всего один раз — о том, что ее иностранец женился на другой… что, конечно же, было ложью — письмо было ненастоящим, реальные письма и посылки изымались.

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Опустив руки, Инга решила обратить внимание на Воронина. Через год после заселения в одну квартиру пара сыграла свадьбу, причем в тайне от родных Артамоновой. Мужа спортсменка не любила, но смирилась — она мечтала выехать за границу, причем не только ради выступлений на мировой арене, но ради встречи со своим возлюбленным.

К тому же после свадьбы новоявленный супруг показал себя с другой стороны. Бутоны роз в вазах сменились на цветущие на теле Инги синяки, также на нее посыпались обвинения в изменах. Подозрительность Воронина подпитывали и недоброжелатели — в почтовый ящик подкидывали письма с сообщениями о неверности Артамоновой, причем это могла делать любовница неверного Геннадия.

В 1962 году конькобежка смогла выехать на чемпионат мира в Финляндию, на котором она одержала блистательную победу. На банкете Инге удалось пробраться к шведской делегации… и тогда-то раскрылась ложь о женитьбе ее шведского возлюбленного.

Оказалось, что Бренгт до сих пор был свободен и ждал свою королеву льда. Тогда, по словам Ивановой, она впервые увидела, как плакала Инга — громко, больно, навзрыд. Вынужденная жить с нелюбимым и бьющим ее мужчиной ради призрачной надежды хотя еще раз увидеть своего единственного — от такой правды она впала в настоящую истерику.

После этого возлюбленный Артамоновой начал часто приезжать в Москву. При этом самой конькобежке запрещалось любые контакты с ним под угрозой тюремного срока. Воронин же еще больше ожесточился, начал пить. Инга много раз порывалась уйти от супруга, но тогда развод мог стать темным пятном на репутации известной спортсменки.

Однако в 1966 году Артамонова не выдержала. Незадолго до Нового года она твердо заявила Геннадию о разводе и вместе с Бренгтом провела новогоднюю ночь. После она вернулась домой к мужу, чтобы забрать часть своих вещей. У них разгорелся серьезный скандал, из-за которого Инга швырнула в мужа фирменный конек и тут же выбежала из дома. Последний раз Артамонову видели живой 2 января 1967-го, а спустя несколько дней родственники уже занимались организацией ее похорон.

Ножом по сердцу: смерть Артамоновой

Фото: Великжанин Л., Мастюков В./ТАСС; © РИА Новости/Юрий Сомов

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Геннадий Воронин пришел домой к семье 29-летней Инги 4 января 1966 года — якобы в попытке восстановить отношения и убедить ее отказаться от развода. В квартире было застолье, на котором присутствовали бабушка, мама и брат конькобежки. Инга согласилась поговорить с супругом, хотя он был вдрызг пьяным. Разговор был коротким — после отказа Воронин, по словам очевидцев, несколько раз сказал «лапочка моя», достал нож и тут же вонзил его в грудь супруги. Лезвие угодило в аорту, а ручка ножа отломилась. В состоянии шока конькобежка выдернула лезвие из груди и даже сама спустилась к соседке-врачу. В это время ее семья вызвала скорую. Но, несмотря на все это, Инга за очень короткий срок истекла кровью и погибла…

После убийства по законам СССР 32-летнего Воронина должны были приговорить к расстрелу. Однако он убедил следователя, что Инга сама напоролась на нож, а он хотел ее только попугать.

Так статья об умышленном убийстве превратилась в статью об убийстве по неосторожности. Геннадий получил пять лет тюрьмы и пять лет колонии, которые потом изменились на два года тюрьмы и три — исправительных работ.

Уже в 1968 году 34-летний вдовец вышел на свободу. Снова женился, завел ребенка. И почти до самой своей смерти в 2004 году тренировал других конькобежцев.

Похоронили Артамонову на Ваганьковском кладбище — ее могила находятся прямо у входа, за спиной у Высоцкого. На памятнике изображена Инга, бегущая на коньках.