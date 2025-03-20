Бюст, стадо баранов и черная икра: какие безумные подарки дарят Диме Билану

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

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Диме Билану за долгие годы на сцене преподносили множество разных подарков. Что из презентов он старается даже не брать в руки, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дима Билан откровенно рассказал о самых безумных подарках фанатов. Как заслуженный артист РФ распорядился целым стадом баранов? И правда, что певца едва не отравили печеньем? Кто еще из знаменитостей пострадал от презентов поклонников? Как Эмина Агаларова травмировали кактусом? И зачем дрессировщику Аскольду Запашному бензопила? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Не все их еще даже притащил. Здесь, здесь, здесь (бьет рукой по сумкам. — Прим. ред.). Ехали специальным багажом. Через неделю прилетели после того, как я вернулся в Москву. В общем, давайте посмотрим, что здесь у нас есть», — поделился певец.

Диме Билану впору создавать музей подарков от поклонников. За четверть века, проведенную на сцене, он стал обладателем неимоверного количества картин, игрушек и даже гипсового бюста самого себя. Особенно много презентов артист привозит с гастролей, распаковку которых превращает в целый ритуал.

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«Боже мой, что это (показывает кардиган. — Прим. ред.)? Да, я помню, кстати, эту девушку, которая вяжет такие огромные интересные вещи», — уточнил Билан.

Недавно певец рассказал: поклонники часто балуют его деликатесами. Однажды в Астрахани ему подарили букет из воблы. А на днях не поскупились и на черную икру.

«У вас все гипертрофировано. У вас уже килограмм, понимаете? 500 грамм», — ответил Билан на вопрос об икре.

Но певец принимает не все съедобные подарки. Принципиально отказывается от пирожных, тортов и других кондитерских изделий. Пару месяцев назад он рассказал, как однажды чуть не отравился. Съел подаренное фанатом печенье, а оно оказалось с сюрпризом.

«У меня весь день было состояние, как будто в меня что-то вселилось. Я звонил подругам, мой водитель поехал за святой водой, и потом я ею умывался у себя в гримерке. А у меня съемки идут, меня трясет, состояние жуткое», — рассказал Дима Билан.

Певец не скрывает: порой народная любовь доставляет ему не только радость, но и проблемы. Так, поклонники из Ставрополя как-то раз преподнесли артисту целое стадо баранов. Билану ничего не оставалось, как передать животных на попечение своим родителям. Ведь становиться фермером в его планы никак не входило.

«Нужно иметь огромное количество родственников, чтобы с этим каким-то образом можно было управляться», — подчеркнул исполнитель.

Впрочем, Билан не единственный, кто порой хватается за голову от проявлений любви фанатов. Так, Ольге Бузовой и Любови Успенской пришлось придумывать, куда девать подаренных им лошадей.

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«Сначала не поняла. То есть это крутое, такое масштабное событие. Это очень красивый жест, но конь… Я действительно была удивлена, потому что сначала не поняла, зачем. Потому что я практик, я земная», — призналась Бузова.

«Он живет в Милотичах сейчас. По мне там хорошо: биопродукты, зерно, их кормят. Пусть он стоит. Я знаю, что у меня есть там всегда. Может, на нем прискачу в Москву в следующий раз», — высказалась Успенская.

Прекрасно понимает Билана и фигурист Евгений Плющенко. Однажды он привез домой необычный презент — гусиные яйца. А дрессировщик Аскольд Запашный со смехом вспоминает, как неожиданно стал обладателем телескопа.

«До сих пор пытаюсь понять, зачем. Еще потом хуже было, потом была бензопила. Это была такая странная последовательность, пытаюсь разгадать пазл», — поделился он.

А Эмин Агаларов с недавних пор и вовсе боится брать подарки от зрителей в руки.

«Я как раз был у кромки сцены, исполнял песню, и мне подарили букеты, букеты, букеты. И вдруг я так в руки что-то взял, а темно, свет не видно. Оказалось, мне подарили кактус. А я так его схватил и стал частью кактуса. До сих пор вытаскиваю занозы», — рассказал артист.

Дима Билан признается, что ему тоже часто дарят откровенно опасные вещи: присылают письма с заговорами, пытаются вручить мистическую атрибутику, к примеру, зеркала и свечи. К таким подаркам артист старается не прикасаться и на всякий случай даже носит амулет от сглаза.

«У меня профессия такая, знаете: „Звонко кличу я беду, ремесло мое такое“. Помните, Цветаева пела? Я не знаю, какое-то шестое чувство», — поделился Дима Билан.

Впрочем, артист рассказал, что чаще всего презенты безопасны, и он не устает благодарить своих фанатов за внимание. Но все же обратился к поклонникам с призывом не впадать в крайности. На днях очередная девушка набила тату в его честь.

«Я правда очень давно на сцене и очень много времени был популярен. Я правда видел много татуировок, да. С моим именем, да. А вы думаете, что я буду одобрять? Я не одобряю вообще в принципе», — подчеркнул певец.

Билан признался: за годы, проведенные на сцене, он уже устал от своеобразного культа личности. И сейчас ему, как музыканту, гораздо важнее, что его песни слушают и любят.