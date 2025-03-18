Звездные должники: кто из знаменитостей давно не платил за ЖКУ

Фото, видео: Instagram*/bruhunova; 5-tv.ru

Знаменитости живут на широкую ногу, забывая об обязательных расходах. Кто из них задолжал крупные суммы за коммуналку и давно не платил налоги, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: у супруги Евгения Петросяна долг за коммунальные услуги. Действительно ли спутница юмориста-миллиардера годами не оплачивала ЖКУ? И что за наказание ей теперь грозит? Какую сумму задолжал налоговой Сергей Бурунов? Сколько неоплаченных штрафов числится за актером Гошей Куценко? И за что коммунальщики подали в суд на уехавшего из России внука Аллы Пугачевой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я всегда думаю: девочки, зачем вы это делаете?» — спросила Брухунова.

В последнее время жену Евгения Петросяна в прессе обсуждают чаще, чем самого народного артиста РСФСР. Недавно Татьяна Брухунова оказалась в центре скандала после своего высказывания о сумках-копиях известных брендов. Тогда на нее обрушился целый шквал критики.

«Понятно, что сумка за два миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. И эта у тебя откровенная паль, которую не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Блин, это ж срамота», — заявила супруга Петросяна.

«Извини, госпожа Брухунова, у нас практически у всей страны нет этих самых двух миллионов на сумочку. У нас больше того, у некоторых на пожрать денег нет. Так вот, ты сумочками нас не попрекай», — высказалась юрист Екатерина Гордон.

А теперь в СМИ появилась новость, что супруга юмориста, которая не жалеет миллионы на новую сумку, якобы накопила долг за коммунальные услуги в 300 тысяч рублей.

«Меня лично ситуация очень возмущает, потому что я считаю, что некрасиво покупать дорогие бренды, в то же время не оплачивая необходимые расходы… Попробуем мы с вами не заплатить за ЖКХ, и этот долг будет копиться. Вообще, я удивлена, что такие суммы накапливаются, и почему их не выселяют в другие абсолютно точно попроще места проживания», — выразила мнение общественный деятель Татьяна Аюпова.

Как выяснили журналисты, на Татьяну оформлено две квартиры в столице: одна — в Тверском районе, на Лесной улице. Ее стоимость эксперты оценивают в 50 миллионов рублей. Вторая — за 441 миллион в престижных Хамовниках. За нее-то, по данным прессы, и образовалась задолженность.

«Почему другие квартиросъемщики должны эти долги брать на себя? Капремонт, расходы, мы же это все понимаем. Поэтому лично я бы не хотела проживать с такими людьми в одном месте, учитывая, что у них долги, а ты все платишь», — подчеркнула Аюпова.

Подписчики возмущены, ведь Брухунова вовсе не похожа на человека, у которого проблемы с финансами. Зимние каникулы она провела на Мальдивах. А недавно вернулась из путешествия на Байкал. По словам турагентов, эта поездка обошлась ей гораздо дороже долга за ЖКХ. Но сама ли она ее оплатила?

«Я сомневаюсь, что она какие-то деньги зарабатывает. Она с огромным удовольствием тратит деньги Петросяна. Но я так понимаю, что Петросян не в курсе, чем его молодая супруга занимается в социальных сетях и то, что, наверное, не оплачены коммунальные услуги», — предположил светский журналист Леван Тодуа.

«Мое мнение, что жена полностью распоряжается, полностью командует и сумеет грамотно это преподнести, исходя из того посыла, который она нам транслирует. Что она полностью хозяйка положения и может делать, что хочет. Я в этом аспекте, конечно, вижу неуважение к общественности», — заявила общественный деятель Аюпова.

Жена Евгения Вагановича — не единственная знаменитость, которая оказалась в списках должников. Поклонники Надежды Кадышевой были в шоке, когда выяснилось, что народная артистка РФ не оплатила налоги на сумму в 666 тысяч рублей. И это при том, что певица сейчас как никогда востребована. Ее концертный график расписан на месяцы вперед.

«У нас постоянные гастрольные туры. То есть мы сейчас только приехали, очень много концертов», — признался супруг певицы Александр Костюк.

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Еще больше Кадышевой, по сообщениям прессы, задолжал Сергей Бурунов. Статьи о том, что за актером числится долг перед налоговой, превышающий десять миллионов рублей, облетели все новостные ленты.

«Сергею Бурунову могут арестовать счета, поскольку сумма задолженности является весьма значительной. Ему может грозить банкротство. Действующее законодательство устанавливает, что для этого достаточно суммы задолженности, которая превышает 500 тысяч рублей, и срок ее неуплаты — три месяца», — объяснил адвокат Владислав Ватаманюк.

«Сергей Бурунов — один из топовых актеров, востребованных. Я думаю, просто здесь в силу графика он, наверное, не уследил, не успел», — высказался журналист Тодуа.

Правда, вскоре представители артиста объяснили огромный долг Сергея техническим сбоем и уверили, что все отчисления он производит вовремя. В отличие от своего коллеги Гоши Куценко. По данным СМИ, за звездой значится задолженность перед налоговой почти в 300 тысяч рублей. А еще 60 автомобильных штрафов на сумму 48 тысяч. И оплачивать все это заслуженный артист РФ явно не спешит.

«Я вам скажу, актеры всегда нищие. Сколько бы ты ни зарабатывал, всегда найдутся долги, которые ты должен отдать», — заявил Куценко.

«Мне иногда кажется, что звезды у нас в российском шоу-бизнесе становятся такими реально а-ля звездами и считают себя неприкосновенными», — выразила мнение светский журналист Светлана Ключкина.

Покинувший страну внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков несколько лет не оплачивал коммуналку и парковочное место. В итоге управляющей компании пришлось обратиться в суд.

«Важно, чтобы эта задолженность не просто объективно существовала. Важно, чтобы она была выражена в решении суда, в судебном приказе, и в последующем на основании этих документов было возбуждено исполнительное производство», — уточнил адвокат Ватаманюк.

По словам знакомых музыканта, дела у него идут не очень. Успешной карьеры в США не получилось. Никита со своей группой выступает в барах для эмигрантов. Поддерживать образ жизни, к которому они с женой привыкли в России, нет возможности. Приходится просить помощи у родственников. А тут еще и судебный процесс.

«Они очень сильно теряют по бюджету, очень сильно теряют по своим доходам. К тому уровню, который был здесь, они уже никогда не вернутся. Дай бог хотя бы остаться на плаву», — рассказал светский обозреватель Дмитрий Иноземцев.

У Татьяны Брухуновой дело до суда пока не дошло. Но эксперты заявляют: если игнорировать задолженность, серьезные последствия не заставят себя долго ждать.

«За это может грозить возбуждение в отношении нее исполнительного производства и арест ее счетов. Запрет на выезд — тоже как одна из мер, которая может грозить за неисполнение решения суда», — объяснил Ватаманюк.

Сама жена юмориста сначала опровергла всю появившуюся информацию. Однако спустя неделю после шумихи в прессе долг Татьяны неожиданно уменьшился. Как сообщают СМИ, теперь ей осталось внести 179 тысяч за капремонт и семь — за коммуналку. Поклонники уже посоветовали Брухуновой продать одну из многочисленных сумочек и расплатиться, наконец, с государством.

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