Отклонят или выпустят? Есть ли у Михаила Ефремова шансы скоро выйти по УДО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Михаил Ефремов надеется выйти по УДО из колонии. Есть ли шансы на удовлетворение ходатайства, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: Михаил Ефремов подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) и намерен выйти на свободу раньше времени. Получится ли у актера вернуться домой раньше срока? Какие правила он нарушил в колонии? И правда, что Ефремов серьезно болен? Чем заслуженный артист РФ планирует заниматься на воле? И действительно ли его уже ждут на съемочной площадке? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Артист он прекрасный, просто великолепный, редкий. И, конечно, его как актера очень не хватает, но такая уж вышла ситуация очень трагичная, что все так случилось», — заявила актриса Ирина Безрукова.

«Цель условно-досрочного освобождения лица — это его исправление. Соответственно, если суд придет к выводу о том, что лицо, находясь в местах лишения свободы, исправилось, то есть осознало степень общественной опасности своего деяния, суд удовлетворит ходатайство по УДО», — объяснил адвокат Виталий Ульяненко.

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Уже к концу марта суд рассмотрит его прошение об условно-досрочном освобождении. По словам юристов, обязательным условием для удовлетворения подобных просьб является образцовое поведение арестанта.

«Удовлетворяя или не удовлетворяя ходатайство, суд учитывает то, непосредственно как он относился к учебе, к работе в соответствующем учреждении. Учитывает то, были ли у него какие-то дисциплинарные проступки», — уточнил Ульяненко.

Согласно документу, который на одном из заседаний представила администрация колонии, заключенный Ефремов «к порученной работе относится удовлетворительно, замечаний по трудовой дисциплине не имеет, технику безопасности соблюдает». Но СМИ пишут: недавно Михаил якобы нарушил установленный порядок. И во время проверки у него нашли мобильный телефон.

Ефремов попал в белгородскую колонию в 2020-м после того, как, будучи нетрезвым, устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. За скандальным процессом наблюдала вся страна. Михаил и его адвокат Эльман Пашаев отчаянно пытались доказать невиновность. Уверяли, что за рулем был другой человек. Но в итоге ничего не вышло. Суд приговорил актера к 7,5 года лишения свободы.

«Мне кажется, что такой жизненный урок даром не пройдет. И, увы, очень грустно, что наш товарищ послужил таким примером, а не просто незнакомый нам человек из другой области», — высказалась Безрукова.

Ефремов уже отбыл половину срока, и прошлой весной у него появилось право подать прошение о досрочном освобождении. Однако только сейчас он решился на официальный запрос.

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«Мне очень жалко, что вся эта история с Мишей вообще произошла. Потому что он очень талантливый актер. Он мог бы подарить зрителям за это время огромное количество картин со своим участием», — заявил актер Георгий Дронов.

За решеткой здоровье Ефремова резко ухудшилось. По сообщениям прессы, у него частично выпали зубы, ослабло зрение, появились проблемы с сердцем и легкими, обострилась бронхиальная астма. В последнее время он заметно ослаб.

«Меловая вода… Надо ортодонта вести. У них есть зубной, но там профессионально нужно делать. Мы уж дождемся, когда его выпустят. Будем делать», — рассказал актер Иван Охлобыстин.

Несмотря на плохое самочувствие, Михаил старается не унывать. Он активно участвует в культурной жизни колонии. Помогает в организации чемпионатов по бильярду и настольному теннису. И даже снимает документальные фильмы.

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«Он ведет какие-то курсы. Его в колонии стараются использовать именно по профессии. Зэки его, конечно, ценят именно как большого русского артиста», — уточнил киножурналист Давид Шнейдеров.

«Большим уважением он в тюрьме пользуется, потому что он человек ответственный, умеет администрировать, вдохновлять», — отметил Охлобыстин.

После освобождения Ефремов надеется приступить к работе. СМИ пишут: к нему регулярно приезжают режиссеры. И не просто навестить, а проводят пробы и готовы подождать до выхода звезды на свободу.

«Владимир Долинский отсидел на зоне. Ничто не помешало ему вернуться к жизни и стать очень известным актером. Бывают случаи, как с Георгием Юматовым, который тоже отсидел, но вернуться к прежним своим заслугам он не смог. У всех индивидуально. Я надеюсь, что Миша — кремень. Это его жизнь, это его работа. Он больше ничего, кроме этого, не умеет», — подчеркнул Шнейдеров.

Ждут возвращения артиста и его родные. Жена Софья Кругликова и шестеро детей от разных браков рассчитывают на благополучный исход и скорую встречу.

«Здесь будем смотреть, будем надеяться. Он со своей частью и со своими адвокатами, надеюсь, справится также», — заявил актер Никита Ефремов.

Специальная медицинская комиссия уже одобрила прошение Ефремова об УДО. Осталось дождаться судебного заседания, которое состоится 24 марта. Если актеру откажут, ему придется и дальше отбывать назначенный срок до 2027 года.