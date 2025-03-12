Ласковый убийца: как Мария Кожевникова борется с преддиабетом после родов

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Мария Кожевникова направила все усилия на воспитание детей. Нравится ли ей жизнь без съемок, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Мария Кожевникова впервые за долгое время вышла в свет и рассказала о восстановлении после четвертых родов. Правда, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем? За что актрису оскорбляли в сети? Как она воспитывает четверых сыновей? Что им запрещает? И почему ей пришлось уйти из профессии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мужчины как-то ладно, они могут быть несильно красивые, им и так все простительно. А женщина почему-то должна быть стройная, красивая», — заявила Кожевникова.

В Москве состоялась премьера фильма «Северный полюс». Картину представили актриса и генеральный продюсер ленты Елена Север, режиссер Александр Котт, актер Андрей Мерзликин и другие участники съемочной группы.

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Поддержать друзей в этот вечер пришли коллеги, в том числе Мария Кожевникова. Ее появление стало для многих сюрпризом. В последнее время актриса очень редко выходит в свет. Новых ролей в кино у нее тоже давно не было. На мероприятии звезда призналась: сейчас вся ее жизнь крутится исключительно вокруг детей.

«Я рожала их для себя, не для кого-то. Поэтому я где-то ушла из профессии. С одним ребенком можно совмещать работу, с двумя можно, даже с тремя, скрипя как бы где-то, но можно», — отметила Кожевникова.

С четырьмя детьми, говорит Мария, это уже невозможно. Самому старшему уже 11, младшему — полтора года. И все мальчики, которые независимо от возраста, круглосуточно требуют внимания мамы.

«У одного сегодня зубы, у другого живот, у третьего тренировка, у четвертого турнир, этому ОМС надо пройти. То есть это постоянно, и там, где ты, мама не может не находиться. А уж я не говорю о том, что, в принципе, надо бы встретить детей из школы, посмотреть, как у них там дела, помочь где-то», — поделилась артистка.

«Когда рожаешь ребенка, ты берешь на себя ответственность за то, в каком контакте будешь с ним находиться, как будешь его растить. Поэтому, мне кажется, женщина, которая совершает выбор в сторону ребенка, делает это осознанно», — выразила мнение актриса Лянка Грыу.

По словам Кожевниковой, она не переживает из-за того, что пришлось поставить карьеру на паузу. Говорит, успехи наследников радуют ее гораздо больше собственных достижений. Ребята занимаются спортом. И мама на всех их соревнованиях — главный болельщик.

«Конечно, мне большая радость смотреть на какие-то игры, когда твой ребенок забивает. Это прям как будто ты, но вдвойне ты. Поэтому это огромное счастье, когда твои дети чего-то еще добиваются», — подчеркнула знаменитость.

Отец Марии, олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников мечтал, что внуки пойдут по его стопам. Династию собирался продолжить старший Иван. Но потом передумал.

«Это боль моего отца. Ребенок вышел после чемпионата мира… На самом деле эти все большие, крупные соревнования, конечно, детей влюбляют в какие-то виды спорта. Мы как раз пошли на матч Россия — Испания. Выходим из „Лужников“, он говорит: „Мама, я больше не хочу играть в хоккей, я хочу в футбол“», — уточнила Кожевникова.

Мария, в отличие от дедушки, выбор Вани приняла. По ее мнению, главное, чтобы у ребенка горели глаза и он с удовольствием бежал на тренировки. Каждый день сыновей артистки расписан по минутам. Ведь кроме спорта, есть еще уроки, а также творческие занятия.

«Я считаю, что особенно мальчиков надо занимать по полной программе, чтобы на дурость, на телефоны не хватало времени. Потому что отнимать их очень сложно. У них есть телефоны, но они почти ими не пользуются», — рассказала актриса.

Мария Кожевникова говорит, что ее дети включают гаджеты, только когда нужно найти информацию по учебе.

«Что-то зашел, посмотрел, видимо, что нужно было. Доклад какой-то он писал по христианству. Я говорю: «Вань, что ты там делаешь?». Он говорит: «Мне нужно было доклад написать. Вот он 13 минут провел», — отметила актриса.

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Кожевникова и сама старается не тратить впустую время. Кроме воспитания четверых будущих мужчин, она сейчас активно занята восстановлением своего организма.

«Все, кто говорит, что беременность — это для здоровья и там что-то улучшается, в это не верьте. Дети — это прекрасно, но за здоровьем нужно все больше и больше следить, особенно с каждыми родами в дальнейшем», — заявила звезда.

Актриса неоднократно рассказывала, что каждая ее беременность сопровождалась сильным набором веса. Четвертая далась сложнее всего. Марии поставили преддиабет, который сохранился и после родов. Из-за этого лишние килограммы никак не уходят.

«Что про меня только не писали: и пятые роды, и жирная, и такая, и сякая. Когда мы говорим про проблему лишнего веса, это не для посмеяться или сказать, что ты толстый или еще что-то. А это реально проблема со здоровьем. Это не равно силы воли у тебя нет, ты очень много ешь, извините. А это именно равно тому, что ты болеешь», — подчеркнула Кожевникова.

«Диабет второго типа — это коварный, ласковый убийца. Человек чувствует разрушение тканей, только когда действительно органически наступает поражение. Существуют сахаропонижающие препараты, существуют сейчас даже инъекции пептидов, которые нормализуют эти состояния», — объяснила диетолог Марият Мухина.

Кожевникова делится: над своим здоровьем она работает с эндокринологом, диетологом, психологом. Она изменила образ жизни и регулярно посещает спортзал.

«Я занимаюсь пилатесом, гуляю по территории поселка. Это иногда, знаете, расслабляет. С деревьями иногда могу поговорить. Может, кто-то подумает, что я полусумасшедшая со стороны, конечно», — высказалась актриса.

Также Мария Кожевникова полностью пересмотрела свое питание. Появилось много ограничений.

«Мне, например, сейчас надо сократить количество фруктов. И я пытаюсь это сделать. Хотя это мне сложно дается. Я не ем уже давным-давно никакие пироженки, сахар не употребляю и ничего. Но фрукты мне даются тяжело. Голубику я люблю», — поделилась артистка.

«Нужно понять, что лечиться надо будет всю жизнь. Никогда человек не сможет есть макароны ведрами или мороженое пачками. Он должен будет постоянно всю жизнь сидеть на диете и отслеживать свои анализы», — уточнила врач Мухина.

Но Кожевникова готова идти на жертвы. Она не исключает, что когда дети подрастут, снова вернется в кино. А для того, чтобы блистать в кадре, нужно быть в идеальной форме.