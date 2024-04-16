Тренд на многодетность: кто из звезд совмещает материнство и успешную карьеру

Фото, видео: Instagram* / samoylovaoxana

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В шоу-бизнесе появился тренд на многодетность. Кто из знаменитостей создал большие семьи, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звездные мамы делятся секретами, как успевать воспитывать детей и зарабатывать деньги. Сколько килограммов набрала за четвертую беременность Мария Кожевникова? Как поддерживает себя в форме Анна Хилькевич? Из-за чего Анастасия Костенко попала в больницу практически сразу после родов? И правда, что рэпер Джиган станет в пятый раз отцом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Семья у меня всегда на первом месте. Все остальное как раз на десятом даже. А на первом — семья, безусловно. Это дети, муж. Для меня это никогда не было выбором. То есть мои дети — это для меня все», — подчеркнула актриса Мария Кожевникова.

Читайте также Пополнение в Год семьи: Анна Хилькевич ждет третьего ребенка

В шоу-бизнесе тренд на многодетность. Звезды создают большие семьи и своим примером доказывают: совмещать материнство и успешную карьеру вполне реально. Хоть и непросто.

«Уже четверо, младшему шесть. Стараюсь, слушайте, все мое свободное время в основном. Я не так часто появляюсь не на своих, простите, не на своих премьерах, потому что оно, конечно, посвящено детям», — рассказала актриса Глафира Тарханова.

Звезда ждет пятого ребенка. Опытная мама и не думает уходить в декретный отпуск. У Тархановой по-прежнему много съемок и выступлений.

«Я в обычном режиме. Сегодня прилетела с гастролей, сегодня ночью улетаю. Так что это обычный режим», — поделилась она.

Продолжает работать и Кети Топурия. Солистка A`Studio долго держала третью беременность в тайне. Но на одной из недавних съемок стало понятно: скрывать округлившийся живот уже невозможно.

«У меня только один сын. Я просто восхищаюсь. Я не понимаю, как они умудряются это все совмещать», — заявила телеведущая Елена Старостина.

Актриса Анна Хилькевич тоже недавно рассекретила «интересное положение». 37-летняя блондинка готовится стать мамой в третий раз. Она уже воспитывает двух дочерей. Теперь друзья и поклонники пророчат им с мужем сына.

Когда звезда опубликовала фото, все заметили, что она практически не поправилась. Хилькевич делится: секрет в питании.

«Я себя держу в ежовых рукавицах. Я не ем хлеб. Я не ем мучное. Я не ем сладкое. Я если ем углеводы длительные, то только до обеда. И чередую ужин с отсутствием ужина», — объяснила актриса.

Мария Кожевникова, наоборот, каждую беременность ни в чем себя не ограничивала. В итоге набирала десятки лишних кило. Но актриса не переживает из-за лишнего веса. Уверена: все сбросит. Надо только подождать. Ее четвертому сыну еще нет и года.

«Меня раздражает»: Оксана Самойлова назвала своих детей нищими

«+30 килограммов — первый, +45 — второй, +27 — третий и +30 — четвертый. Меня, правда, это не пугает и, как видите, не останавливает. Хотя и очень сложно возвращаться к себе», — высказалась Кожевникова.

В конце февраля модель Анастасия Костенко также родила четвертого ребенка. А практически сразу после выписки попала в больницу. Футболист Дмитрий Тарасов остался на хозяйстве с детьми.

Подписчики гадали: что же случилось с Костенко? Оказалось, на фоне стресса у нее начались проблемы с кожей. Появилась сыпь. Пришлось принимать антибиотики. К счастью, лечение помогло. Анастасия смогла воссоединиться с семьей. И родители спустя месяц, наконец, дали имя младшему сыну. Мальчика назвали Ярослав.

Наталья Бочкарева прошлым летом тоже получила статус многодетной мамы. У нее родился сын Александр. 43-летняя звезда сериалов призналась, что многие знакомые задавали один и тот же вопрос: как она решилась на беременность в таком возрасте. Но актриса заявила, что сейчас словно переживает вторую молодость.

«Я стала себя гораздо лучше чувствовать. Я молодая мама, у меня все прекрасно. Наоборот, у меня появился какой-то новый внутренний, как сказать, стимул. Стимул что-то делать, что-то вместе с ним делать, что-то для ребенка делать, как-то самой креативить», — призналась артистка.

Уже через пару месяцев после рождения малыша Бочкарева вернулась на съемочную площадку. Надо же обеспечивать большую семью.

«Мне всегда и с двумя первыми детьми вроде как удавалось совмещать работу, творчество и воспитание детей. Я думаю, что с третьим тоже получится. Тем более что нам очень повезло. У меня няня та, которая воспитывала первых двух», — рассказала актриса.

Дочь Мария и сын Иван уже могут посидеть с малышом. Да и остальные родственники всегда готовы прийти на помощь. Все хотят поиграть с маленьким Сашей.

«И папа, и дедушка, и бабушка, и сестры, и братья. Всех много», — перечислила звезда.

По словам Бочкаревой, старшие дети в восторге от братика. И будут рады, если их семья станет еще больше. Наталья и сама не против.

«Да, я бы еще троих. Были бы, как это сказать, возможности. Все должно происходить по природе и по воле божьей, а не пытаться что-то намутить и как-то вымутить», — сказала артистка.

А вот дети Оксаны Самойловой, видимо, не сильно хотят видеть в доме нового члена семьи. 1 апреля мать решила разыграть наследников. И сообщила, что ждет малыша. Четверка от этой новости была, мягко говоря, не в восторге. Особенно старшая дочь Ариела.

«Это точно правда?» — спросила она.

Но потом Оксана призналась, что пошутила. И все вздохнули с облегчением. В том числе и глава семейства Джиган, который в это время находился за кадром.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.