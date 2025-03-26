Внутри что-то протухло: чем опасна копченая скумбрия

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Копченая селедочка с картошечкой — фаворит русской кухни. Но насладиться любимым блюдом могут помешать отравление и инфекции.

«Русский мукбанг», так называется необычный тренд, который взорвал социальные сети в прошлом году. Блогеры со всего мира принялись есть на камеру копченую скумбрию с вареным картофелем и сырым луком. Традиционный русский ужин многим показался необычным, но очень вкусным.

Как вкусно поужинать и не отравиться, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Чем опасна скумбрия холодного копчения

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Скумбрия — рекордсмен по содержанию жирных кислот. В 30 граммах этой рыбы — дневная норма Омега-3. Причем, больше полезных веществ в скумбрии холодного копчения. Потому что ее готовят при относительно низких температурах — не выше 35 градусов.

«Добросовестные производители вымачивают ее в копченом уксусе, он же жидкий дым, и коптят медленно, при определенных температурах, на определенной щепе, в определенных помещениях», — рассказывает шеф-повар Сергей Сергеенков.

Но эксперт предупреждает: иногда рыба холодного копчения может преподнести неприятный сюрприз. При невысокой температуре нельзя уничтожить всех паразитов, и, если производитель пустил в ход некачественное сырье, то есть риск попасть в больницу с отравлением.

Нужно упомянуть, что норма потреблении скумбрии в день — не более 100 граммов.

Как определить хорошую скумбрию еще в магазине

«Самая полезная программа» решила проверить, где лучше, а главное, безопаснее покупать скумбрию холодного копчения. Купили три скумбрии — 700 рублей за килограмм на рынке, 1100 рублей за килограмм в супермаркете, 1500 рублей за килограмм, самый дорогой образец, из сервиса доставки морепродуктов.

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Для начала нужно оценить внешний вид рыбы. И уже на этом этапе у шефа возникли вопросы сразу к двум образцам. Скумбрия с рынка и онлайн-магазина — непотрошеная. А это значительно увеличивает не только вес тушки, но и риск подцепить заразу.

«Дело в том, что во внутренностях рыбы может сохраняться та пища, которую она ела перед выловом, и также содержится большое количество желчи. Желчь дает горечь рыбе», — объясняет повар.

Еще один важный момент — цвет тушки. При правильном копчении он почти не изменится. Но у скумбрии за 1500 рублей неестественный ярко-желтый оттенок. Это говорит о том, что, возможно, производитель использовал большое количество химикатов или красителей.

Мало кто знает, но качество скумбрии можно определить по костям. Они должны хорошо выниматься из мяса, то есть оставаться на хребте.

Как должна пахнуть и выглядеть хорошая скумбрия при разделке

Лучший способ быстро и чисто разделать скумбрию — сделать надрез по спинке. Но данные образцы не спас даже этот прием шеф-повара — во всех случаях кости частично застряли в туше. Это значит, что филе — рыхлое, а кости — мягкие. Так бывает, если рыбу передержали в коптильне, или она попросту испортилась. Но сделать окончательные выводы не получилось, так как пришлось срочно останавливать эксперимент и проветривать помещение. После разделки образцов с рынка и онлайн-магазина в кухне появился запах тухлятины.

«Это говорит о том, что внутри что-то протухло, где-то, возможно, рыба перележала на прилавке, и первая, и третья рыбка ни в коем случае не может быть употреблена в пищу, потому что рыбное отравление — это самое опасное отравление, которое может привести не просто к госпитализации, но и к смерти», — предостерегает ведущий.

Важно отметить: образцы достали из холодильника за два часа до начала испытаний, и это никак не могло повлиять на качество продуктов. При комнатной температуре копченая рыба начинает портиться только через 12 часов.

Но в запасе было еще три образца, которые купили в тех же торговых точках. Все это время они оставались в холодильнике. Для чистоты эксперимента их разделывают на тушки.

У дешевой и дорогой скумбрии снова неприятный запах. И хотя он не такой резкий, пробовать эти образцы опасно. А что насчет рыбы из сетевого магазина?

«Очень пересоленная. Если есть такую скумбрию с картошкой, то картошку точно не надо солить. Нет, рыба не горчит, не имеет постороннего привкуса. Естественный вкус рыбы, но пересоленный», — описывает вкус шеф.

Выходит, что и образец из супермаркета — не лучший вариант. Чтобы узнать больше о качестве рыбы, ее испытывают огнем. В норме копченая скумбрия горит без черного дыма и выделяет немного жира. Но дорогой образец и тут неприятно удивил.

«Вон сколько жира капает. Судя по этому образцу, видно, что очень много масла с нее капает. Скорее всего, она была вымочена в большом количестве растительных масел», — заключил эксперт.

Недобросовестные производители могут обрабатывать скумбрию маслом, чтобы скрыть признаки порчи: плесень или белый налет. Далее рыба проверяется на наличие опасных микроорганизмов.

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Как проверить скумбрию перед едой

Для того, чтобы понять, есть ли жизнь внутри скумбрии, использовали раствор перекиси водорода.

«Если вредные бактерии в рыбе живые, то при контакте с перекисью водорода начнется шипение, и появится пена», — утверждают герои.

Образцы с рынка и магазина морепродуктов дали бурную реакцию. У дорогой скумбрии пеной покрылась буквально вся туша.

«Это говорит о том, что действительно рыба некачественная. Большое количество микроорганизмов, бактерий, вредных для человека», — подытожили ведущий и шеф.

Рыба из супермаркета тоже провалила этот тест, а значит, найти качественную скумбрию холодного копчения на прилавках действительно не просто.

Но обезопасить себя можно: для этого нужно выбирать тушки без потрохов, обращать внимание на цвет кожицы, и по возможности не покупать рыбу на рынках и в онлайн-магазинах. Как видно по результатам проверки, в таких торговых точках гораздо проще нарваться на некачественный продукт.