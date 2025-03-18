Рыбы-самозванцы: как отличить лжетунца и чем он опасен

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Любителям рыбных изделий и морепродуктов будет интересно узнать, что им могут продать поддельную продукцию. Продавцы подменивают обычную рыбу на их «подельников».

Вместо благородного тунца — пеламида, дешевый «родственник» скумбрии. Так обманывают покупателей на одном из корейских рынков. Но большинство покупателей разницы не увидели и платили втридорога за рыбу-самозванку.

Как не попасться на уловку хитрых продавцов, выяснила и разобрала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как обманывают при покупке тунца

В России ушлые продавцы тоже не прочь заработать. В последнее время морепродукты сильно подорожали, и спрос на них снизился. Вот и выкручиваются торговцы как могут. Одна из схем: вместо дорогого тунца продает дешевую лакедру.

«В супермаркетах более качественный продукт и стейк из тунца тяжело подменить, потому что он всегда в разобранном виде. Потому что сам тунец вырастает до 2 метров и 200 килограмм, что невыгодно маленьких тунцов продавать. Есть малые особи тунца, малых размеров, то есть это, грубо говоря, младенец тунца», — делится шеф-повар Александр Копылов.

Сложнее всего вычислить подлог на прилавках с замороженной рыбой. Когда туша покрыта льдом, рассмотреть ее непросто. Но один из видов тунца — желтоперый — внешне очень похож на лакедру. Из общего: цвет плавников и хвоста, а главное — желтая полоса вдоль тела.

«На рынках показывают на желтую полоску, уверяя, что это тунец. Но на самом деле это может быть и лакедра. Надо обращать внимание на плавники и строение туловища», — объясняет шеф.

У тунца плавники длинные и заостренные, а у лакедры — тупые. Отличается и цвет туловища. У настоящего тунца оно темно-синее, а у самозванца-лакедры — характерный серебристый окрас.

«И собственно говоря, голова у них чуть-чуть отличается с тунцом. У лакедры голова более плоская», — отмечает Копылов.

Как отличить рыбу-подделку от настоящего тунца

Но как быть, если на прилавке лежат не тушки, а филе? Нужно разделать лакедру и посмотреть, чем же она отличается от тунца.

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Главное отличие — цвет. Филе тунца ярко-красное. А лакедра лишь слегка розоватая. Есть разница и в структуре. Тушка тунца плотная, а у лакедры — рыхлая.

Сможет ли обычный человек заметить подмену, если рыбу приготовят и подадут в кафе?

«Для того, чтобы сравнить две рыбины, соответственно лакедру и тунец, мы их пожарим, а после отведаем, снимем пробу»,— поясняет ведущий Владимир.

Во время эксперимента рыбу специально готовили по одному рецепту: на одинаковом количестве масла обжаривали 3-4 минуты с каждой стороны. Но лакедра почти сразу потеряла все сходства с тунцом.

«В лакедре мясо при жарке становится абсолютно белого цвета. У тунца же более красный цвет», — рассказывает повар.

Есть ли отличия во вкусе? Сперва проба снимается с лакедры.

«Сухая, как скумбрия», — заявляет ведущий.

А филе тунца более сочное и по вкусу напоминает говядину.

«Вкус совершенно другой, не рыбный. Не рыбный вкус. Такой прям мясной», — описал Владимир.

Если на кухне стало ясно — в тарелке не тунец, а самозванец, нужно писать жалобу в Роспотребнадзор и требовать от продавца компенсации. Правда, для этого тушку придется отдать на исследование в лабораторию. Там определят точный вид рыбы и выпишут официальное заключение.

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Подделывают ли рыбные консервы

Нарваться на обман можно и при покупке консервов. Причем, подменяют даже недорогие виды рыб. Например, вместо кильки в банках может лежать ее созвучный «двойник» — тюлька.

«Они отличаются своей формой. Смотрите, перед нами сейчас находится килька. Она более идет толстая. У нее бывает, попадаются чуть-чуть шелухи. А тюлька — идет плоская рыба», — говорит Копылов.

Тюлька мельче и уже не такая полезная. В период лова содержание полиненасыщенных жирных кислот у кильки достигает 18%, а у тюльки в лучшем случае доходит до 11%. В оптовой закупке тюлька тоже заметно дешевле. А вот консервы из этих видов рыб стоят уже одинаково.

«Мы можем иногда взять, допустим, кильки в томате, и там может появиться тюлька, потому что тяжело вылавливать и это все сортировать», — утверждает шеф.

Получается, что нарваться на обман в рыбном отделе проще простого. Но и вывести торговцев на чистую воду вполне реально. Для этого обязательно нужно внимательно изучать товар. Не стесняться задавать вопросы продавцам и просить документы на продукцию. В сертификатах качества должно быть прописано все: от реального наименования рыбы до места ее вылова. А если этих бумаг нет, рыбу лучше в таких местах вообще не брать.