«Иванушка» в кризисе: почему Григорьев-Апполонов избегает тусовок и фанатов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Андрей Григорьев-Апполонов мечтает об отдыхе и уединении. Почему певец избегает фанатов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники переживают за рыжего «Иванушку». Из-за чего Андрей Григорьев-Апполонов начал избегать тусовок и уже не рад вниманию фанатов? Правда, что певец больше не хочет заводить отношения? Почему планирует провести свой грядущий юбилей в полном одиночестве? И за что обиделся на Кирилла Андреева? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я все посмотрел и одобрил, потому что это целая работа», — подчеркнул Андреев.

«Основная идея — любовь. Та, о которой все мечтают. Чтобы одна навсегда и на всю жизнь», — уточнила жена певца Лолита Андреева.

На днях певец Кирилл Андреев устроил презентацию нового клипа. Позвал своих коллег по группе, в том числе и рыжего «Иванушку». Андрей Григорьев-Апполонов, естественно, пришел. Но рассказал, что вообще-то в этот день он планировал дышать морским воздухом в Сочи.

«Из-за того, что у Кирилла сегодня презентация, я целую неделю проторчу здесь, в Москве. Пытался у него отмазаться. Я говорю: «Кирилл, мне надо в Сочи». Он говорит: «Я тебе поеду“», — рассказал Григорьев-Апполонов.

Затем певец заявил, что Кирилл мог бы и посоветоваться с ним, когда работал над видеорядом к новому хиту.

«Никто не видел», — подчеркнула жена Андреева.

«Никто. Мне Андрей говорит: «Покажи клип». Я говорю: «Андрей, приди, посмотри и порадуйся за меня“», — поделился Кирилл Андреев.

«Кирилл негодяй, кстати. Вдруг мне что-то не понравится. Вдруг можно что-то изменить будет, перемонтировать», — сказал рыжий «Иванушка».

Словом, Григорьев-Апполонов был явно не в духе. Но заверил, что искренне рад за коллегу. Просто очень устал.

«Я настолько подустал эмоционально в 2024 году. У нас было больше сотни концертов, у „Иванушек“», — признался он.

Недавно артист вернулся из Таиланда, где в буквальном смысле прятался от земляков. Хотя ранее всегда шел навстречу фанатам, с удовольствием фотографировался и общался со всеми желающими.

«Я провел затворником время. Таиланд превращается в столицу русскоязычного, русскоговорящего населения. Туда приезжают, в общем, только русская речь. Реально. На Пхукете, где я был. Да и вообще. Поэтому я прятался, перебежками, вечером на закате поплавал», — рассказал Григорьев-Апполонов.

И, пожалуй, впервые певец предпочел одиночество и расслабляющий тайский массаж.

«Пару раз ходил. Сходил, да. В общем, я был в домике и медитировал так. Ну, как медитировал? Ничего не делал. Тюлений отдых», — уточнил артист.

«Может быть, для этого и нужна пауза, чтобы заново засиять», — отметил певец Алекс Анохин.

Однако многие поклонники уверены: у артиста профессиональное выгорание. Фанаты заметили: в последнее время он все чаще говорит об отдыхе. А также заявил, что пока не готов к новым любовным отношениям.

Читайте также Звездные бабушки и дедушки: знаменитости осваивают новый семейный статус

«Просто критерии такие, что вряд ли кто-нибудь в ближайшее время мне подойдет», — признался Григорьев-Апполонов.

Множество романов, два официальных брака. С последней супругой Андрей развелся около пяти лет назад. Мечтал, что вскоре найдет ту самую. Но время шло, а идеальная женщина так и не встретилась.

«Отпустите меня, есть хочу. Я приехал вообще посмотреть клип, поесть и уехать», — заявил певец.

Фанаты уверены: именно из-за одиночества Андрей вполне мог утратить вкус к жизни. Ведь нет мотивации в лице любимой женщины.

«Недосыпы, пересыпы, сухомятки, плохое настроение, не хочу вставать, не хочу ложиться. Сложно. Здесь я не буду вам говорить, что все ништяк», — объяснил артист.

Григорьев-Апполонов заявил, что не планирует даже отмечать свой грядущий юбилей.

«Поеду в Сочи. И утром 26 июля сяду на катерок и поеду на рыбалку», — рассказал он.

«Если человек сделал такое смелое решение как стать нелюдимым, зачем ему мешать? Ему прекрасно. Это нам может казаться, что ему как-то там не очень. А может быть, ему, наоборот, очень хорошо. Может быть, он занимается любимыми делами. Наконец-то он сел с той удочкой, о которой он всю жизнь мечтал», — выразил мнение экс-солист группы «Премьер-министр» Василий Киреев.

Фанаты искренне желают Андрею влюбиться. Они уверены, что новая избранница наполнит его жизнь красками, вдохновит на новые подвиги. И тогда уж точно усталость артиста снимет как рукой.