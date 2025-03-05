Битва за трезвость: как живет МакSим после отказа от алкоголя

Фото, видео: Валентина Певцова/ТАСС; 5-tv.ru

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МакSим уже полтора года ведет трезвый образ жизни. Почему за нее волнуются коллеги, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица МакSим рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью. Удалось ли ей одержать победу? И кто помогал 41-летней артистке? Как сейчас живет Марина Абросимова (настоящее имя певицы — Прим.ред.)? Где провела долгожданный отпуск? И почему некоторые считают, что знаменитости не стоит в полной мере возвращаться на сцену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сам факт, что она пошла в рехаб, обратилась к своей аудитории, — это очень круто», — отметил психиатр-нарколог Василий Шуров.

Певица МакSим опубликовала на своей странице в соцсети пост благодарности к сотрудникам реабилитационного центра, где проходила лечение от алкогольной зависимости. Артистка, которая много лет безуспешно боролась с вредной привычкой, призналась, что уже полтора года ведет трезвый образ жизни.

«Спасибо докторам и внимательному медперсоналу, которые не отходили от меня ни на шаг, кормили с ложечки, расчесывали волосы, окружали любовью, пели и помогали сделать первый шаг. Спасибо богу за то, что я вижу, слышу и чувствую», — заявила МакSим.

Поклонники рады за певицу. Она снова улыбается. Недавно съездила в отпуск на Маврикий, где осуществила свою давнюю мечту — поплавала с китами.

МакSим остановилась в том же отеле, где уже была много лет назад. Сначала она приезжала сюда беременной с бизнесменом Антоном Петровым. А потом, после того, как мужчина ушел от нее к другой, вернулась на остров уже с их маленькой дочкой. Певица призналась, что в стенах этой гостиницы испытала целый спектр эмоций.

«Здесь прошли мои самые нереально счастливые дни, а спустя год — самые смертельно ужасные», — подчеркнула звезда.

После болезненного расставания с Петровым артистка только через несколько лет позволила себе вступить в новые отношения. Когда в июне 2021-го она попала в реанимацию с пневмонией, у дверей больничной палаты дежурил ее любимый мужчина. Он вместе со всей страной молился за Марину. И не терял надежды даже в самые тяжелые моменты.

«Там практически моего организма-то не было. Вместо сердца работал аппарат ЭКМО. В меня было влито больше десяти литров донорской крови», — рассказала МакSим.

Возлюбленный поддерживал ее во время восстановления. Певица называла его ангелом-хранителем и говорила, что хотела бы обвенчаться.

«У меня появилось смирение, легкость, какое-то такое внутреннее освобождение, что ли», — отметила артистка.

Фанаты тогда замерли в ожидании свадьбы. Но вместо снимков счастливой невесты СМИ облетели совсем другие фото и видео МакSим. Сразу на нескольких концертах подряд певица едва держалась на ногах. А вскоре она призналась, что виной всему алкоголь. Оказалось, артистка уже очень давно страдает зависимостью.

«Я стала пустая. Знаете, как в сказке: что воля, что неволя», — призналась знаменитость.

«Есть многочисленные интервью, где она рассказывает, что многократно ее госпитализировали. Человек уже минимум пребывал на второй стадии с полной утратой контроля», — отметил психиатр-нарколог Василий Шуров.

Некоторые предположили, что причиной очередного срыва стали проблемы в личной жизни. Спутник МакSим явно не торопился делать предложение. Возможно, певица устала от неопределенности?

«У каждого есть право в жизни быть в тяжелом периоде. Каждый справляется с ним так, как может. И да, иногда мы совершаем ошибки, и у каждого в жизни есть такие ошибки», — высказалась актриса Лянка Грыу.

Прошлым летом Марина легла в реабилитационный центр. Она говорила, что теперь твердо намерена оставить все плохое позади.

«Избавившись от алкоголя и так далее, я чувствую все больше, что делаю правильные шаги к тому, чтобы исправиться, что-то принести очень важное», — подчеркнула МакSим.

Певица снова начала выходить на сцену. Правда, коллеги по шоу-бизнесу волнуются: профессия у них не из легких. Как бы стрессы и переживания во время очередного турне вновь не сломали МакSим. Эксперты предупреждают: такое действительно может произойти.

«Я так устала, у меня тяжелый гастрольный тур. Но алкоголь не способствует отдыху, поэтому его нельзя рассматривать как способ релаксации. Как только человек решает, что он выздоровел, может чуть-чуть выпить — это начало срыва. Ей никогда нельзя будет ни капли», — объяснил врач Шуров.

Но сама звезда говорит, что, выходя к зрителям, она испытывает только положительные эмоции. Точно также, как и в путешествиях. МакSим предположила, что поездка на Маврикий, в то самое место, где она переживала и счастье, и страдания, стала для нее чем-то вроде обнуления.

«Меня вернуло в начало. И вот пришло время спокойно все пережить заново, чтобы вернуться к прежней себе», — поделилась певица.

Поклонники верят, что скоро у артистки начнется новая жизнь. Она, наконец, обретет не только внутреннюю гармонию, но и личное счастье. С тем, кому сможет по-настоящему доверять.