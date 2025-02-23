«Кормили с ложечки»: МакSим поблагодарила тех, кто помог ей начать новую жизнь

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Певица прошла множество неудачных попыток побороть алкоголизм, после очередного курса лечения в реабилитационном центре она не пьет уже полтора года.

Певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, публично обратилась к людям, благодаря которым смогла начать новую трезвую жизнь. В личном блоге она опубликовала видеоролик, показывающий когда-то недосягаемую действительность — море, горы, спокойствие и ничем не омраченная радость бытия.

Артистка выразила признательность всем, кто поддерживал ее на пути излечения от алкоголизма, а также отметила, что удача сыграла немаловажную роль в ее исцелении. По словам МакSим, в июле ее трезвости — ровно два года. Звезда по сей день испытывает огромную благодарность ко всем неравнодушным.

«Почти под каждым своим видео мне хочется написать „спасибо“. Всем, кто беспокоился и молился на разных языках, своими словами. Спасибо докторам и внимательному медперсоналу, которые не отходили от меня ни на шаг, кормили с ложечки, расчесывали волосы, окружали любовью, пели и помогали сделать первый шаг. Спасибо Богу за то, что я вижу, слышу и чувствую!» — написала исполнительница.

В 2021 году МакSим была госпитализирована с пневмонией, 19 июня была переведена в реанимацию и введена в искусственную кому. В таком состоянии на грани жизни и смерти знаменитость провела месяц. Врачам удалось спасти Максимову, она снова вышла на сцену, а в 2023-м не раз была замечена на концертах в ужасном состоянии — не могла петь и даже просто уверенно стоять на ногах. Ряд шоу-программ певица отменила, а спустя некоторое время заявила о лечении в рехабе.

МакSим призналась, что победить зеленого змия было очень трудно. Она испробовала разные варианты кодировок, и ничто не помогло. Но теперь, кажется, самое страшное позади, артистка певица чувствует себя лучше и высоко ценит оказанную ей помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МакSим врезалась в ресторан на угнанном багги, а потом утопила его в море на Маврикии.