Одинокий и бездомный: что случилось с Джамшутом из «Наша Russia»

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Звезда «Наша Russia» Валерий Магдьяш оказался в непростой ситуации. Как живет знаменитый Джамшут, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью актера Валерия Магдьяша. Как сложилась жизнь легендарного Джамшута после потери работы и жилья в Москве? И почему ему не помогли знаменитые коллеги по шоу? Чем сейчас 73-летний артист зарабатывает на хлеб? Смог ли звезда «Наша Russia» завязать со спиртным? И кого из близких надеется разыскать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Тепло, стильно, чисто», — заявил актер.

Валерий Магдьяш специально для программы «Светская хроника» проводит небольшую экскурсию по своему жилищу. Вот кухня со всей необходимой утварью, а это небольшая спальня с двухместной кроватью. Правда, теплый и светлый дом под Железноводском легендарному Джамшуту приходится делить с абсолютно чужими людьми. Это приют для бездомных, куда знаменитый актер из «Наша Russia» попал в плачевном состоянии на восьмом десятке лет.

Сыгравший Джамшута актер из «Наша Russia» рассказал об условиях жизни в приюте

«Мне позвонили люди. Сказали, что у него ноги отказали, он не может ходить, у него нет документов», — вспомнила владелица приюта для бездомных Ольга Ширяева.

О славном прошлом знаменитому артисту теперь напоминает лишь та самая оранжевая роба и пара афиш. А ведь когда-то Валерий был известен на всю страну. Он снимался в топовых программах и фильмах, работал в театре и ни в чем не нуждался.

«Я был помощником первого замминистра культуры СССР. Был замначальника отдела по зарубежным театральным связям. Я знаю три языка. Объездил полмира», — уточнил актер.

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Валерий вспоминает: все рухнуло в один момент. В 2012 году артист решил продать московскую однушку, хотел улучшить свои жилищные условия. Но после сделки актер успел отойти лишь на несколько шагов от дома.

«Получил трубой сзади по голове. У меня тут семь швов. И у меня и деньги, и документы…» — поделился Магдьяш.

Актер остался в столице без жилья и денег. При этом коллеги по шоу, по словам Валерия, будто бы забыли о его существовании. Помочь было некому.

«Они миллионеры, миллиардеры, так сказать. Что же они его бросили на произвол судьбы? Я могу только представить состояние человека, который оказался без дома, без квартиры. Некуда было пойти помыться», — высказался друг артиста Сергей Герман.

«Это мой земляк. Бывшие коллеги-то у него очень крутые, раскрутились и, конечно, наверное, отчасти где-то не то, что должны. Никто никому не должен по жизни. Но могли бы, наверное. Тут, во-первых, вопрос, почему близкие не стали помогать?» — выразила мнение певица Анна Калашникова.

С помощью добрых людей Валерий смог добраться до Минеральных Вод, нашел подработку и снял на первое время квартиру. Но на этот раз грянула пандемия, и снова наступило безденежье. Магдьяшу пришлось переселиться на вокзал.

«Там ночные есть столовки, которые круглосуточно работают. Никто не выгонял. Милиционеры подходили ко мне, свою еду отдавали мне или приносили», — отметил артист.

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В какой-то момент актеру даже показалось, что над ним навис злой рок. Карьера разрушена, нет своего угла. Три брака знаменитого Джамшута тоже не сложились. Первая жена, москвичка Алла, забрала их общую дочь Викторию и ушла к другому. Вторая — стюардесса Наталья — вначале бросила супруга с маленькой дочкой Ксенией, а затем обманом увезла ее в другую страну.

«Звонит и говорит: „Надо встретиться. Подпиши бумагу, что ты разрешаешь нам уехать за границу“. Свернута была бумага. И я просто расписался. Не видел эту дочь мою четырнадцать или сколько там лет», — признался актер.

Свою третью избранницу Валерий даже не довел до ЗАГСа. После долгих лет романа с Магдьяшем она вернулась к первому супругу, с которым все эти годы значилась в официальном браке.

«Я стал замечать, как она стала меняться. Не в изменах дело, а просто как-то так… А потом она мне говорит: „Знаешь, я ухожу“», — рассказал артист.

Никто из прежних пассий не помог Валерию Магдьяшу в его беде. Впрочем, вскоре после переезда на Кавказ мужчине как будто бы улыбнулась удача. Оказалось, на его пенсионных счетах скопилось 340 тысяч рублей. Но он снова остался ни с чем.

«У меня была помощница, билеты продавала. Это Ольга. Смотрю, она грустная. Я говорю: «Что грустим?». -“Да у меня свой дом в Минводах, у меня двое детей и у меня задолженность по электричеству, по газу, по воде». Показала мне бумагу. Я смотрю, там где-то сто с чем-то тысяч. Говорю: «На». Как только дал, женщина исчезла», — поделился Валерий Магдьяш.

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«Это больше напоминает некий такой кармический урок. Потому что человеку иногда надо где-то наступить на свою гордость, иногда где-то попросить какой-то помощи», — уточнила экстрасенс Аделина Панина.

Долгие годы актеру помогала выжить та самая роль гастарбайтера. Многие его узнавали, давали денег на еду и ночлег. Но скитания и трудности окончательно подорвали здоровье пожилого мужчины. Разрушились зубы, испортилось зрение, начались проблемы с сердцем и суставами. Однажды прямо на улице он упал от невыносимой боли и не смог самостоятельно подняться.

«Меня сразу в реанимацию, все такое. И литров двенадцать воды выкачали. А это, оказывается, сердечные отеки. Мерцательная аритмия, что-то с левым желудочком, который уже не фурычит», — объяснил Магдьяш.

В таком печальном положении Валерия доставили в приют для бездомных. Здесь ему восстановили документы, оказали всевозможную поддержку. Сейчас он зарабатывает тем, что выступает перед жителями города. Магдьяш ни на кого не держит зла и уже не мечтает о славе. Его единственное желание — хотя бы еще раз увидеть младшую дочь.

«Дорогая моя Ксюша. Я очень виноват перед тобой. Мне ничего от тебя не надо. Просто хочу, чтобы мы физически увиделись. Надеюсь, что я тебя найду», — заявил Валерий Магдьяш.

«Вообще, я вижу у него большую удачу. Я вижу сейчас то, что будет ему протянута рука помощи. Самое главное, чтобы он не отказался от этого. Он объединится обязательно со своей дочерью. И дальше, конечно, пойдет уже другое взаимодействие, совершенно другой сюжет его жизни», — рассказала Аделина Панина.

Благодаря той передышке, которую он получил в приюте, артист переосмыслил все, что с ним случилось. Теперь Магдьяш абсолютно уверен, что сам во всем виноват.

«Это надо было меня наказать так. Я виноват в том, что произошло. Это было мне надо так наказать. Почему я так легкомысленно отнесся к тому, что мне дарила ситуация?» — высказался актер.

Валерий Магдьяш рассказал, что после пережитого смог отказаться от спиртного. Сейчас следит за здоровьем и помогает таким же нуждающимся, как он сам.