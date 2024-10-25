Лучшие образы Михаила Галустяна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В день рождения комика вспоминаем его самые заметные роли.

Михаил Галустян — известный российский комедийный актер, певец и юморист. На его счету множество ярких и запоминающихся образов, которые вызывают улыбку у зрителей.

Начинал свой путь комик, как и многие его коллеги, с Клуба веселых находчивых (КВН). Там он играл в составе команды «Утомленные солнцем». В 2002 году он стал капитаном своей команды. После он отметился многими успешными ролями на телевидении. Сегодня, в день рождения комика, 5-tv.ru вспоминает его самые заметные роли.

Гадя Петрович Хренова (КВН команда «Утомленные солнцем»)

фото: Кадр из программы «КВН»

Пожалуй, первый образ Михаила, который покорил отечественного зрителя. Маленькая рыжеволосая (и бородатая) девочка в розовом платье, которая потерялась на отдыхе. «Как тебя зовут?» – «Не помню!»– «Вообще не помнишь?» – «Помню только последние три буквы!» – «Какие?» – «АДЯ!»

Образ коренастого кавказца в нежном разовом платье до сих пор веселит зрителей. Также по КВН многие вспомнят и другие популярные образы Галустяна: бабушки Сирануш или вышибалы в библиотеке.

Равшан («Наша Russia»)

Фото: © РИА Новости

Колоритный эмигрант из Таджикистана, который приехал на заработки в Москву. Он и его товарищ Джамшут работают строителями. Рабочие делали ремонт в квартире Ксении Собчак, олигарха и строили олимпийскую деревню в Сочи. Равшан очень плохо говорит по-русски. Его корона фраза «Насяльника» стала активно использоваться в мемах.

В конце каждого скетча герои на своем родном языке обычно философствуют, говоря о высоком. Но, к сожалению, их никто не понимает.

Михаил Галустян получил армянское гражданство

Тренер футбольной команды «ГазМяс» («Наша Russia»)

Фото: Кадр из программы «Наша Russia»

Еще один колоритный персонаж. Спортивный тренер с садистскими наклонностями, который вечно недоволен игрой своих футболистов и всячески их унижает. Также он, похоже, прекрасно владеет восточными единоборствами и при любом удобном случаи демонстрирует это на парнях.

По легенде, он был крупным авторитетом в 90-е. Но время рэкетов прошло, и он решил стать тренером. Сам он никогда в футбол не играл, но команду он тренирует, как сам считает нужным. Может, поэтому они все время проигрывают?

Турист из Нижнего Тагила в Турции («Наша Russia»)

Фото: Кадр из программы «Наша Russia»

Вован – обычный российский гражданин, который год копил на «все включено» и приехал в Турцию, чтобы забыться. Во всех скетчах с этим персонажем он пьяный, обгоревший и кричит «Тагиииил!». Больше, по сути, он ничего и не делает.

Он на пару со своим другим Геннадием (его играет Светлаков) и женами, которые обычно где-то за кадром, наслаждаются отдыхом на полную катушку.

Охранник Александр Бородач («Наша Russia»)

Фото: Кадр из программы «Наша Russia»

Охранник-романтик, он работает в разных заведениях, но все время попадает в одно и то же отделение полиции. То что-то украдет, то с кем-то подерется или сломает, причин огромное количество. Но все это он делает из большой любви к некой особе Иришке.

Слегка картавый охранник Александр Родионович, по словам Галустяна, всегда был с ним, где-то на дне его души. Персонаж оказался настолько популярным, что в 2016 годы даже вышел отдельный мини-сериал «Бородач», который посвятили любовным похождениям картавого охранника.

Его коронная фраза: «Понять и простить».

Бомж Борода («Наша Russia»)

Фото: Кадр из программы «Наша Russia»

Бомж с помойки на Рублевке. Наслаждается беззаботной жизнью, питается омарами и другими объедками с богатых столов, ходит в брендовых вещах, найденных на элитной помойке.

Вместе со своим другом Сифоном они часто попадают в разные комичные ситуации. В одном из эпизодов - организовывают бизнес и предлагают всем желающим, а это по большей части олигархи, превратиться на один день в бомжа. В другом эпизоде Борода становится депутатом.

Карлсон («Тот еще Карлосон!»)

Фото: Кадр из к/ф «Тот еще Карлосон!», реж. Сарик Андреасян, 2012 г.

Сказочная комедия. Где Михаил сыграл Карлсона - главного героя, который вечно подводит своего деда и отлынивает от своих прямых обязанностей. Он все время пропадает на улицах Москвы и доставляет жителем столицы неприятности своими шалостями.

Однажды дед дает Карлосону задание, помочь мальчику, который недавно переехал в Санкт-Петербург. Родители Малыша находятся на грани развода. Главный герой берется за это задание с энтузиазмом, но по-своему. В итоге он и пошалить успел, и аферистов задержать, и родителей Малыша помирить.

«Другого не воспринимали»: Карибидис о соперничестве с Галустяном

Человек в костюме панды («Подарок с характером»)

Фото: Кадр из к/ф «Подарок с характером», реж. Карен Оганесян , 2014 г.

Неудачник Миша работает на нелюбимой работе он - ростовая кукла панды, живет в крохотной однушке на окраине Москвы. Но в один момент его жизнь меняется. Панду заказывают на день рождение к сыну олигарха. И мальчик предлагает ему сбежать и отправить в путешествие через всю страну. Чтобы познакомиться с настоящей мамой.

Миша соглашается и почти все путешествие находится в костюме панды. Команда начинает свое веселое путешествие. Они попадают во множество передряг, теряют деньги, попадают в тюрьму, а все это время отец мальчика ищет «похитителя».

В итоге панда и мальчик все же добираются до Сочи на паруснике. Ребенок попадает в старый семейный дом и узнает правду о своей семье...

К слову, Галустян связан с животным миром крепкой дружбой. Именно он озвучивал популярного мульт-персонажа в серии мультфильмов «Кунг-фу панда».

Марик (сериал «Отпуск-2)

Фото: Кадр из сериала «Отпуск-2», 2022 г.

Достаточно свежий проект Михаила Галустяна. В нем он играет Марика, который заново учиться жить после возвращения в Геленджик из мест не столь отдаленных. Он доставляет много проблем своему дяде и вечно попадает в передряги, за что бы не брался.

Действия сериала происходят в Краснодарском крае и, как говорит Галутян, они показали настоящий русский юг с его особенностями и долей нашего юмора. Получился легкий и приятный сериал, за просмотром, которого можно расслабиться и отдохнуть.

Галустян и другие проекты

Это лишь часть ролей Михаила Галустяна, которые уже можно назвать культовыми для российского телевидения и кино.

Комедийный актер даже пытался играть более серьезные и тяжелые роли, но у него это выходит не очень. Как говорит сам Галустян, он рожден смешным, и все, что он делает - это смешно. Образы, которые должны были пробивать зрителя на слезу печали, вызывали лишь слезы смеха. Значит, юмор – истинная стезя актера.

Галустян пожаловался на тяжелую работу в проекте: «Люди просто теряли сознание»

В данный момент выходит новый комедийный проект с участием Михаила, сериал -«жЫЫЫзнь», где он играет вождя племени. По сюжету герой Галустяна (Вождю) уводит свое племя с туманного берега на солнечный, где обитает более развитое племя во главе с Вождихой (Светланой Ходченковой). И теперь двум совершенно разным по ментальности и укладу жизни людям приходится существовать вместе.

Помимо юмористических проектов, Михаил Гулистан участвует в шоу в качестве ведущего. Например, он составил пару Ольге Бузовой в проекте «Звезды в джунглях». Самое главное испытание тут – выжить в невыносимой жаре… и обилии скандалов, которыми любое подобное шоу стремительно обзаводится.