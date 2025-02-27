Психологи бьют тревогу: как на звезду хита «Сигма бой» повлияла популярность

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Популярность хита «Сигма бой» кардинально изменила жизнь певицы Betsy. Как юная звезда справляется со славой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Песня из России штурмует весь мир. Кто такой этот таинственный «Сигма бой»? И почему его требуют запретить в Европе? Эксклюзивное интервью исполнительницы хита. Как на девочку повлияла популярность? Кому она отдает свои гонорары? И почему психологи переживают за детей, которые слишком рано становятся звездами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Культурный центр на юге Москвы. Зал буквально забит детьми. Они размахивают плакатами и ждут выхода на сцену артистки, своей ровесницы.

«Бетси! Бетси! Бетси!» — скандировал зал.

Betsy, она же 12-летняя Светлана Чертищева, еще недавно была обычной столичной школьницей. Но после того, как вместе с 12-летней Марией Янковской исполнила композицию под названием «Сигма бой», стала настоящим кумиром подростков.

Песня Светы и Маши, которая вышла осенью прошлого года, покорила не только российских слушателей. Она попала в первую десятку главного музыкального чарта США, опередив композиции таких известных певиц, как Кэти Перри и Кейша.

«Мы были недавно в Таиланде, и там французы многие слушали „Sigma, Sigma Boy“. Все об этом говорили. Мне кажется, это очень здорово», — заявили блогеры Слава и Настя.

Успех российских артисток пришелся по душе не всем. Европейские политики обвинили хит в «пропаганде патриархальных и пророссийских ценностей». И даже призвали его запретить. Но не вышло. Популярность мелодии в странах Европы только набирает обороты. Молодежь танцует под нее на улицах Барселоны, Амстердама и других городов.

«Есть вообще такое ощущение, что все больше и больше русских треков действительно становятся интересны за рубежом. И это не влияние пропаганды, как считает Европа, это просто действительно талантливые продукты», — выразил мнение отец Betsy Михаил Чертищев.

«От всей души поздравляю эту девочку, которая поет „Сигма бой“. Наверное, родители ей гордятся», — высказалась певица Bearwolf.

Кстати, они, можно сказать, и стали инициаторами певческой карьеры дочери. Именно отец Светы придумал того самого «Сигма Боя». Но это было непросто.

«Он хотел изначально написать песню про взаимоотношения подростков, мальчиков и девочек. И он же хотел, чтобы это красиво фонетически звучало. И мы же не будем петь просто „Красивый мальчик, красивый мальчик“, что-то такое. Даже кринжово звучит. И он не знал, какое слово подобрать», — поделилась Betsy.

Когда мужчина уже практически отчаялся, на помощь пришла дочь.

«Я сидела в комнате, делала сигму. Он спросил, что это. Я ему объяснила. Он понял, что это слово очень хорошо фонетически звучит и подходит. И он еще придумал „Бой“. Получилось: „Сигма-сигма бой, сигма бой, сигма бой“», — рассказала Betsy.

Теперь Света — самая знаменитая ученица в школе. Одноклассники в восторге от ее творчества.

Правда, девочка признается: из-за большого количества выступлений и съемок она не успевает посещать уроки. И оценки немного снизились.

«Были пятерки, теперь четверки», — уточнила певица.

«Пришлось доставать ремень. Да нет, конечно. На самом деле мы понимаем, что придется как-то нагонять», — добавил Михаил Чертищев.

Чтобы не отставать от школьной программы, Betsy пришлось перейти на домашнее обучение. Это обычная практика у детей-артистов. Папа и мама не видят в сложившейся ситуации ничего плохого. А вот психологи считают иначе.

«Ребенку очень важно быть в коллективе, социализироваться, особенно в возрасте где-то 10-12 лет. Дружба, также очное обучение, мероприятия, учителя, уроки», — объяснила психолог Юлия Диалектова.

По словам специалистов, оказать не самое положительное воздействие на ребенка может и ранняя слава. Слишком много случаев, когда дети-звезды не справлялись со своей популярностью. А вырвавшись из-под опеки родителей, пускались во все тяжкие.

«Слава — это такие медные трубы, через них очень сложно проходить. У нас есть примеры: Линдси Лохан, Бритни Спирс, Децл. Когда они не смогли выстоять в этой славе», — отметила светский журналист Даяна Брют.

Но далеко не все истории детей-звезд заканчиваются плохо. Много и тех, кто смог достойно пройти этот путь. Певица Нюша начала выступать на сцене в 11, а Алсу было всего 15, когда вышел ее клип «Зимний сон».

«У всех у них хороший бэкграунд. Они до сих пор на слуху, стремятся, выпускают новые песни», — подчеркнула журналист Даяна Брют.

«Часто сравнивают наш успех с какими-то другими проектами: с Толмацким, Майклом Джексоном или Бритни Спирс. Что будто бы на артиста передавили родители, и ему стало действительно неинтересно. И вполне возможно, что там и присутствовал этот момент», — сказал отец певицы.

Но Михаил уверяет: у них с Betsy совершенно другая история. Родители на нее не давят и ни в чем не ограничивают.

«Все деньги у папы, но зато мне покупают то, что я хочу. То есть у меня нет такого, чтобы деньги отдавали мне. Потому что зачем? Просто я могу попросить у родителей и все», — поделилась Светлана Чертищева.

«Мы это делаем вместе. И в этом, наверное, вся наша сила. То есть, когда я выступаю как музыкальный продюсер, как идейный продюсер, и я стараюсь даже все самые негативные моменты перетянуть на себя, чтобы она не сталкивалась с ними. Это будут мои проблемы», — заявил отец Betsy.

Михаил Чертищев считает: эмоциональное состояние ребенка гораздо важнее славы. И они с женой намерены сделать все, чтобы их дочь выступала исключительно ради собственного удовольствия и всегда чувствовала поддержку близких.