Это будет мегахит: Катя Лель и исполнительница песни «Сигма-бой» выпустят совместный трек

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Артистки уже начали студийную работу.

Певица Катя Лель и 11-летняя исполнительница песни «Сигма бой» Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) выпустят совместный трек под названием «Делулу». Об этом сообщил музыкальный продюсер, аранжировщик, отец девочки Михаил Чертищев в беседе с 5-tv.ru.

«Да, будет фит», — сказал он.

Чертищев при этом уточнил, что певицы уже приступили к студийной работе. При этом Катя Лель заявила: новая песня станет мегахитом.

Трек «Сигма-бой» исполняют Betsy и 12-летняя Мария Яновская. Песня вышла 4 октября 2024 года и стала известна во всем мире благодаря вирусной популярности в Tik Tok. Трек на сервисе Spotify она какое-то время возглавляла всемирный чарт Viral 50 Global. В январе 2025 года песня вошла в топ-10 мирового чарта Billboard.

В Европарламенте потребовали запретить российский хит «Сигма Бой». По мнению депутата от Германии Нэлы Риль, в тексте песни содержатся «патриархальные и пророссийские взгляды на мир». В МИД России назвали эту инициативу безумием и проявлением клинической русофобии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Народный артист РСФСР Лев Лещенко и продюсер Виктор Дробыш высказались о популярной песне «Сигма-бой».