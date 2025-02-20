Мощное преображение: любовный гороскоп на весну 2025

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Весна принесет с собой мощные энергии для внутреннего обновления и трансформации личности.

Три предстоящих весенних месяца нельзя назвать сложными, но и простыми они явно не будут. С дуновением теплого ветра многих потянет на обновление. Сбросить старые и утратившие привлекательность любовные оковы без потерь не выйдет. Однако пригревающее солнышко быстро взрастит как надежду на новые отношения, так и силы обустроить личную жизнь.

Что ждет каждого из знаков зодиака на любовном фронте весной 2025 года, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Юлия Гикис

Астролог

Любовный гороскоп на весну 2025 — общий прогноз на март, апрель и май

Начало весны нельзя назвать спокойным. Первая неделя марта сложная для тех, кого легко сбить с пути и кто зависим от чужого мнения больше, чем от своего собственного. Крайне важно не допускать сомнений и и верить только в свои силы.

С 6 по 17 марта пройдет период значительных перемен в сознании, особенно в профессиональной сфере. Звезды направят на путь к трансформации личности. А все, что мешало развиваться, будет безжалостно и быстро утилизировано.

С 17 по 23 марта период искушений и сомнений. Многие попадутся в расставленные ловушки.

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«Нас так легко обмануть, и мы в эту ложь готовы верить. Чтобы не попасть в ситуацию, когда ненароком кого-то оболгали, лучше перепроверять информацию. Период недолгий, но не совсем простой для нас, земных людей. Не искушайтесь алкоголем и вкусными аппетитными блюдами. Берегите свое здоровье!» — дала напутствие Юлия Гикис.

До конца марта появится возможность создать непрочное будущее. Конец первого весеннего месяца принесет особую разрушительную энергию, которая позволит распрощаться со старым ради пока еще шаткого нового. Вполне вероятно, у многих не хватит терпения завершить задумку, доработать либо достроить новую жизнь из-за активироавшейся спонтанности и импульсивности.

«Не могу не прокомментировать аспект, созданный Солнцем и Плутоном с 19 по 29 марта. Он увеличит нашу силу, волю, выдержку и стремление к лидерству. А у мужчин возрастает сексуальная энергия. Также многие займутся и заинтересуются магией», — отметила астролог.

Первые две недели апреля пройдут прекрасно благодаря аспекту Солнца и Юпитера. Небесные светила расщедрятся, так что трудоголиков ждет повышение по карьерной лестнице, премии и бонусы, ведь они так к этому долго стремились. Также период очень щедрый в семейном плане, поэтому многие узнают о пополнении.

Сложный аспект создается между Солнцем и Марсом с 12 апреля по 2 мая. Наружу выплеснутся агрессия, конфликтность и разрушения. Главное, в этот период не выступать как провокатор.

В этот период аспект влияет на наше здоровье, на давление, на сосуды головы и на зрение. Берегите свое здоровье и не вступайте в конфликты. Звезды нас предупредили, а значит, вооружили.

С 5 по 16 мая трудно придется тем, кто любит все планировать заранее. Организовать себе будет очень сложно, да и четких планов выстроить не получится. Гороскоп советует либо махнуть на задумку рукой и философски дождаться подходящего времени, либо утроить старания и добиться своего.

«С 12 по 20 мая прекрасное расширение в нашей жизни. Оно будет проходить по популярности, по творчеству и по спорту. Многие займутся спортом. Также период посвящен здоровому образу жизни», — прокомментировала эксперт.

Так что не стоит удивляться, если всех вокруг потянет на тренировки, пробежки, диеты и длительные прогулки.

С 17 мая и до конца месяца период серьезности, ответственности, четкости и скрытности. Все, пришедшее в эти даты, будет дано по силам. Рекомендуется держать себя в дисциплине и обязательно показать свои лучшие качества во всей красе перед начальством.