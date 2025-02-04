Юра Борисов штурмует Голливуд: как выросли доходы актера после номинации на «Оскар»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Юра Борисов поборется за «Оскар». Чем можно объяснить успех актера в Голливуде, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Юра Борисов стал первым в истории российским актером, которого номинировали на премию «Оскар». Чем парень из подмосковного Реутова покорил зрителей всего мира? Правда, что от Юры без ума даже Анджелина Джоли? И какие гонорары получает один из самых титулованных артистов нашей страны? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Спасибо, друзья. Я так рад быть 97-м номинантом на „Оскар“», — признался актер.

Голливуд в восторге от Юры Борисова. За роль в драмеди «Анора» его номинировали на самые престижные мировые премии в области кино, в том числе «Оскар». И даже если артист не получит эту награду, он уже вписал свое имя в историю. Ведь еще ни разу российский актер не попадал в список номинантов.

«Он в интервью раньше говорил: „Мне никогда не побывать и не покорить Голливуд“. И тут здравствуйте! Сначала номинация на „Золотой глобус“ и теперь „Оскар“», — рассказала радиоведущая Эвелина Малинкина.

«Успех — это такой круг. И есть сегменты и удачи, и таланта, и тяжелой работы. Я думаю, у него как раз все сошлось на „Аноре“», — выразил мнение актер Олег Тактаров.

Попытать счастья на «фабрике грез» пробовали многие наши соотечественники. У кого-то это даже получилось. Юрий Колокольников снялся в культовом сериале «Игра престолов». Олег Тактаров много лет жил в США и сотрудничал с такими звездами, как Роберт Де Ниро и Аль Пачино.

«Я играл в блокбастерах. Эти блокбастеры смотрели по полтора-два миллиарда человек. Сборы там были по сотне миллионов», — поделился Тактаров.

Игорь Жижикин стал героем американских боевиков. Изображал в основном злых русских. Но зато у настоящих мэтров.

«У Клинта Иствуда, у Спилберга я снялся, снялся с Тарантино. У меня были какие-то очень достойные работы у великих режиссеров», — отметил Жижикин.

Однако ни одному из них не удалось добиться такой популярности, как у Юры Борисова. В своих интервью актер говорит, что и сам в шоке. Ведь в детстве не мог об этом даже мечтать.

Артист вырос в подмосковном городе Реутов. Отец — электрик и сантехник, в 90-е торговал на рынке цветами. Мать — риелтор. Маленький Юра хотел стать космонавтом. Но в школе попал в театральный кружок и так увлекся, что после выпускного подал документы в Щепкинское театральное училище.

Обаятельного юношу активно приглашали сниматься в фильмы и сериалы. Продюсеров и режиссеров поражало, с какой самоотдачей он работал над каждой ролью.

«Многие сейчас, в том числе и за рубежом, сравнивают Борисова даже с Бодровым-младшим. То есть с таким актером, который может даже без слов, буквально одним взглядом передать какую-то бурю чувств, эмоций», — объяснил светский репортер Максим Сидоров.

Практически каждая работа Юры становилась хитом. В послужном списке артиста множество наград. Фанаты надеются, что в скором времени к ним прибавится «Оскар».

«Я смотрела его матрицу. Я уже сказала, что Юра Борисов будет номинирован на „Оскар“. У него сейчас на самом деле очень классный период идет», — поделилась нумеролог Вероника Дурман.

«Конечно, это для него прекрасно. Он сам в одном из интервью сказал, что начинает учить английский язык, потому что его уже засыпали предложениями», — уточнил киножурналист Давид Шнейдеров.

Тем временем многие зарубежные артисты мечтают сотрудничать с российскими режиссерами. А некоторые уже успешно снимаются у нас. Среди них: американец Рэйф Файнс, француз Жерар Депардье, уругвайка Наталия Орейро, немец Аугуст Диль. Сербский актер Милош Бикович и вовсе бывает здесь чаще, чем на своей родине.

«Я как-то пожил в этом мире и комфортно себя чувствую. И я думаю, что это мой мир», — признался он.

Кинокритики говорят: иностранцев привлекает профессионализм россиян, а также высокие гонорары. Кстати, после оглушительного успеха за границей заработки Юры Борисова изменились. По сообщениям прессы, если раньше он получал 600-800 тысяч рублей за смену, то теперь эта сумма выросла до двух миллионов.

«Я надеюсь, что все коллеги за него порадуются. Это сложно порадоваться, особенно если вы примерно одного возраста и у вас соперничество. Но попытайтесь», — призвал Олег Тактаров.

«Ни разу не видел, чтобы кто-то писал какие-то гневные комментарии в адрес Юры Борисова. Его все социальные роли — это муж, отец, прекрасный актер и, думаю, хороший человек», — высказался актер Алексей Заседко.

Талантом Юры восхищаются не только зрители, но и мировые звезды. Анджелина Джоли уже дважды подходила к Борисову на мероприятиях, чтобы выразить свое почтение.

«Было видно, что Юрий достаточно смущен. Анджелина Джоли буквально настойчиво пытается завязать с ним общение», — отметил репортер Сидоров.

Сама актриса в этом году в гонке за «Оскар» не участвует. Хотя, говорят, очень рассчитывала, что критики оценят ее перевоплощение в оперную диву Марию Каллас. СМИ пишут: Анджелина винит во всем бывшего мужа Брэда Питта. Якобы среди киноакадемиков слишком много его друзей, и он подговорил их проигнорировать Джоли в отместку за скандальный развод.

«Это бред собачий. Американская Академия сочла, что это не лучшая ее работа. Решение киноакадемиков такое непредсказуемое абсолютно», — объяснил киножурналист Шнейдеров.

Теперь весь Голливуд гадает: придет ли обиженная Джоли на церемонию. И за кого будет болеть. Российские поклонники, конечно, надеются, что за Юру Борисова. Уж больно тепло американская звезда смотрела на своего коллегу. Некоторые даже предположили, что красотка положила на актера глаз.

«У него очень сильный магнетизм. Он магнитит людей к себе. То есть из-за этого его, конечно же, Голливуд и полюбил», — заявила нумеролог.

Но друзья артиста уверены: никакая Анджелина Юре не нужна. Он уже более десяти лет счастлив в браке с актрисой Анной Шевчук, с которой познакомился еще в Щепкинском училище. Супруги воспитывают двух дочерей: Марфу и Акулину.

«В эфир по поводу объявления „Оскара“ он тоже вышел вместе со своей семьей, что, конечно же, умиляет поклонников и привлекает», — подчеркнул светский репортер Сидоров.

Борисов неоднократно признавался: карьера и профессия, конечно, важны. Но самое главное — это семья, которая для него дороже любой награды, даже «Оскара».