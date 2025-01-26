«Оскар» Борисову: Америка упивается избитыми клише о русских

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Стоит ли так радоваться номинированию российского актера на кинопремию?

Вы слышите, какие вокруг ахи и вздохи? Русский актер впервые в истории номинирован на «Оскар»! Юра Борисов! Победа! Русская культура снова в моде! Юра, мы все переломили!

Мне кажется, надо аккуратнее относиться к этому событию. Ну, во-первых, номинация «Актер второго плана». Во-вторых, фильм «Анора». О чем он? Американский фильм о том, как сын русского олигарха, чтобы остаться в Америке и насолить родителям, по пьяни женился на девице легкого поведения.

А подручные олигарха, мелкие бандиты, в том числе персонаж Юры Борисова, разлучили молодых. Мат, легкое порно, алкоголь…

Русские олигархи. В 2025 году в Америке? Ну, право слово. Даже Робби Уильямс уже не снимает клипы с балеринами и гречкой, а вот Америка все еще упивается этой клюквой. Им приятно видеть русских, совпадающих с их представлениями о русских — хамоватых, туповатых, невоспитанных.

Нас это радует? Или то, что они снова пускают нас в свой клуб, в свой райский голливудский сад, пусть и изрядно подгоревший в последние месяцы?

Правила киноакадемии написаны и приняты несколько лет назад. Фильм, чтобы претендовать на «Оскар» должен соответствовать критериям, а именно: обязательно наличие расовых, гендерных, сексуальных меньшинств*. Среди творческого коллектива — тут все в порядке — там микс культур, религий и рас. Среди персонажей… Тут, вообще, фейерверк. Анора — имя иранское, то есть весь фильм мы смотрим на деградацию представителей русской и иранской культур.

Ну, и давайте будем честными, идея сценария — плагиат.

Помните, была «Красотка» с Джулией Робертс. Так вот, Анора — это красотка, у которой не получилось захомутать миллионера. Потому что эти русские — неправильные, но не все. Те, которые живут в Америке, еще ничего, потому номинация.

Нет, Юра Борисов — талантливый актер, спору нет. И я лично рад за его личный успех. Признание, в любом случае, повышает его узнаваемость, востребованность, а значит возможность выбирать, кого играть. Эмир Кустурица предложил Борисову сняться в его картине по Достоевскому. Это заметит оскаровский комитет?

«Предложений какое-то количество, да, поступило. Разного с разной степенью интереса для меня. Вот. Ну, пока я пока читаю. Нужно какое-то время, чтобы разобраться, понять, что хочется делать дальше», — рассказал актер Юра Борисов.