«Елене придется плохо»: когда вынесут приговор Блиновской

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Елена Блиновская еще сильнее погрязла в долгах. Почему блогеру может не хватить денег от продажи имущества, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

У Елены Блиновской новый долг. Как блогер, не выходя из СИЗО, умудрилась задолжать еще полмиллиарда? Сколько всего денег теперь обязана заплатить государству «королева марафонов»? Что сейчас происходит с ее имуществом? И с кем живут дети? Почему блогеров Чекалиных оставили под домашним арестом? И чем занимается Лерчек вдали от светской жизни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я же не знаю, что там по факту случилось, потому что для меня это немножко была странная ситуация», — заявила адвокат блогера Наталия Сальникова.

Читайте также Муж Блиновской назвал своей идеей оформление каждого марафона блогера на юрлицо

СМИ пишут: у Елены Блиновской найден новый долг. Оказалось, тот самый шикарный особняк в элитном коттеджном поселке, где она жила, был куплен в кредит. Блогер взяла 300 миллионов рублей на 20 лет под залог московской квартиры. После ее ареста деньги никто не выплачивал. И эта сумма выросла почти в два раза. Теперь, по сообщениям прессы, блогерша должна банку полмиллиарда.

«Ты можешь заработать много денег, но не подумаешь о том, что будет с тобой завтра и как ты будешь выплачивать. Лена всегда жила одним днем. Что, как говорится, в ее курсах, марафонах было всем понятно», — высказался светский журналист Никита Никитин.

А ведь только недавно адвокаты Блиновской говорили, что надеются погасить ее предыдущую миллиардную задолженность перед налоговой путем реализации имущества. Дома и квартиры Елены выставлены на продажу, уже даже найдены покупатели. Но теперь, когда появился новый долг, эксперты сомневаются, что вырученных денег хватит, чтобы все оплатить.

«На самом деле Елене Блиновской придется плохо, потому что такие большие долги, которые у нее есть перед разными банками Российской Федерации, на самом деле уже выше, чем стоимость ее имущества», — отметила юрист Сабина Самедова.

Елена Блиновская находится в СИЗО больше года. По информации прессы, на одном из последних заседаний блогер полностью признала свою вину в неуплате налогов и отмывании денег. Но приговор ей до сих пор не вынесен. Адвокаты считают, что это произойдет не раньше весны. Пока суд продлил арест до 2 мая.

Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую в СИЗО до 2 мая

«По практике, которая сейчас сложилась, после окончания представления доказательств защиты суд должен предоставить хотя бы одно заседание еще для дополнения и нам, и государственному обвинению. Потом мы определимся, сколько всем нужно времени для подготовки к прениям, а суд уже сам решит, когда он будет выходить на приговор», — объяснила адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова.

Под следствием в данный момент находится еще одна звезда интернета. Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвиняют в отмывании денег, а также выводе средств за рубеж. По данным СМИ, блогеры якобы перевели более 250 миллионов рублей на иностранные счета с использованием подложных документов.

«Это такая простая схема ухода от налогов. По версии следствия, они принимали платежи за онлайн-марафоны не на свои карты, не на свои счета, а на зарубежные счета, на открытые компании», — объяснила юрист Самедова.

Экс-супруги уже больше трех месяцев находятся под домашним арестом. Недавно очередная просьба адвокатов отменить наказание была отвергнута. Блогеров оставили дома еще как минимум до 26 марта.

«Те отчеты, которые ребята подавали в налоговый орган, будут просматриваться, и будет просматриваться, с какими целями, по каким основаниям это все проходило», — рассказала Самедова.

СМИ сообщили, что суд также наложил арест на имущество Чекалиной стоимостью 45 миллионов рублей. А бизнес Артема (косметическую компанию) закрывают из-за долгов перед налоговой.

По словам друзей Валерии, она старается не падать духом и даже пытается извлечь из сложившейся ситуации пользу. Много занимается с детьми, собирает пазлы и печет пироги.

«Валерия очень долгое время находилась в принципе не в стране. Она участвовала в различных шоу, отдыхала с женатыми мужчинами… Когда находишься со своими близкими, с детьми, как-то тебя должно это смягчить. В данном непростом климате, так сказать, закрытом от всех», — выразил мнение журналист Никитин.

Поклонники Чекалиной уверены: для нее сейчас главное, чтобы домашний арест не заменили на заключение под стражу. Именно так случилось с ее коллегой Еленой Блиновской. Теперь «королева марафонов» общается с детьми только по телефону. По словам адвоката, это два звонка в месяц. Пока мать находится в СИЗО, отец — на специальной военной операции, за четырьмя их наследниками присматривают родственники.

«Дети живут с мамой Алексея. Это город Ярославль, я так понимаю. А может быть, они снимают какое-то жилье. Это я точно не знаю. Алексей вообще-то в воинской части», — поделилась адвокат Сальникова.

Раньше дети ходили в частную школу в Подмосковье, но теперь оплачивать учебу родители не могут. А с учетом общего положения дел и нового долга Елены вряд ли ее семья когда-нибудь полностью вернется к прежнему уровню жизни.