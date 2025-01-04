«Разошлись из-за измены Леры с танцором»: Погребняк о разводе Чекалиных

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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После выхода скандального реалити-шоу блогер категорично настроена к Лерчек.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) развелась с бизнесменом Артемом Чекалиным из-за ее измены с танцором. Об этом заявила блогер Мария Погребняк в интервью Алане Мамаевой.

«Они с Чекалиным разошлись из-за измены Леры с танцором. Я после ваших „Джунглей“ к ней категорично настроена. Не мое дело, возможно, она хорошая девочка и хороший человек, но то, что у нее одно место слабое, получается, факт», — сказала Погребняк.

В августе 2024 года Артем Чекалин намекнул на связи экс-супруги с инструктором по танцам. Он выставил в соцсетях скриншот, на котором видны неоднозначные комментарии преподавателя в сторону Лерчек.

К слову, одно время Чекалина регулярно публиковала видео, на которых танцует горячие латиноамериканские танцы в паре с тренером. Блогер «зажигала» с преподавателем и в башнях «Москва-Сити», и в танцзале с видом на Центральный детский магазин на Лубянке. Ходили слухи, что танцора зовут Хулио.

Сейчас Лерчек и ее бывший супруг находятся под домашним арестом. Их обвиняют в выводе из России более 250 миллионов рублей. По данным следствия, блогеры и их партнер по бизнесу продавали фитнес-марафоны в Сети.

При этом договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежных финансовых организаций. В учреждения, которые контролируют валютные операции, блогеры отправляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем занимается Лерчек под домашним арестом.