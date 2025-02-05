Почти всегда подделка: как проверить сыр «Маасдам» на наличие пальмового масла

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На изготовление натурального сладковатого продукта с большими «ноздрями» уходит почти три месяца. Измененный состав, красители и консерванты ускоряют процесс и удешевляют его.

Высокая температура, тошнота и боли в животе — это признаки кишечные инфекции. Возбудитель — кишечная палочка. Опасные для человека бактерии могут попасть в организм через грязные руки или зараженные продукты. Чаще всего через молочные — сметану, йогурт или сыр.

В основном бактерии попадают продукты из-за антисанитарии на производстве. Как проверить сыр на натуральность и качественность, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Опасные характеристики сыра в упаковке

Распознать опасный сыр на прилавках вполне реально. Достаточно хорошенько его осмотреть. Тестированию подвергли популярный у россиян сорт «Маасдам». У этого сыра сладковатый вкус и большие глазки-ноздри. Купили три варианта разной ценовой категории от бюджетного до элитного швейцарского. Цена в пересчете на 200 граммов составила 160, 230 и 400 рублей.

«Конкретно в маасдаме используются определенные бактерии, и при созревания этого сыра образуется углекислый газ, микроскопические пузырьки, и при созревания они раздуваются. Получается такая большая дырочка. Намного больше, чем в любом другом сыре», — прокомментировал шеф-повар Анатолий Куликов.

Если на сыре есть трещины, лучше отложить упаковку, так как внутри уже прошел процесс брожения, поэтому продукт вздулся и треснул.

«Палочка может попасть тремя путями. Во первых, из самого молока, если молоко недостаточно хорошо пастеризовано. Либо в процессе приготовления сыра, либо в процессе упаковки», — пояснил эксперт.

Что должно насторожить при выборе сыра:

Трещины на корочке;

Вздутие упаковки;

Запах масляной кислоты;

Губчатая консистенция.

Но если сыр в нарезке или небольших кусках, понять, что продукт качественный, сложнее.

Стоило внимательно изучить этикетки купленных сыров и стало ясно: из Швейцарии у дорогого образца в лучшем случае только сырье, а сам сыр делают в Москве.

Но Куликов уверяет: главное не место производства, а правильная технология. В хорошем маасдаме минимум ингредиентов — молоко, соль и закваска. Допускается немного натуральных красителей и консервантов, но в дешевом образце добавок слишком много, почти половина состава.

«В них идет нумерация Е100, Е200, Е300 и так далее. Это говорит о том, что производитель не совсем уверен в качестве своего продукта и таким путем пытается сбалансировать сыр, то есть придать ему нужную консистенции нужный цвет, нужный вкус, нужную продолжительность хранения и так далее», — объяснил он.

Признаки пальмового масла в сыре

Первым делом оценим внешний вид продукта. У всех кусков правильный равномерный цвет по всей поверхности. А вот запах отличается.

На этот раз вопросы к сыру средней ценовой категории. Как будто он немного залежался в упаковке. Но еще хуже, если сыр вообще ничем не пахнет. Это признак суррогата из растительного сырья.

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«Это звоночек о том, что он может быть фальсификатом и сделан не из молока, а из растительных жиров, что крайне вредно», — предостерег Куликов.

Самый простой способ отличить натуральный сыр от фальсификат -: оставить его полежать на солнце. Чтобы ускорить процесс, ломтики отправили под ультрафиолетовую лампу на час. Хороший сыр должен «вспотеть и выделить капли жира.

На первом образце выделилось минимум влаги, на втором побольше, на третьем самое больше количество жира. Похоже, что дешевый продукт сделали на основе восстановленного или обезжиренного молока, а может, все-таки заменили часть животных жиров растительными.

Проверить, так ли это, можно народным способом. Нужно скатать сыр в небольшие шарики. Полностью натуральный продукт не должен поддаваться лепке или должен сразу крошиться. А если сыр похож на пластилин, в него в составе есть растительное сырье. Дешевый сыр в этом испытании показал себя хорошо в отличие от остальных. Второй и третий образцы легко превратились в шарики.

Неужели в их составе и правда есть пальмовое масло? Нужно провести дополнительный тест. Для этого кусочки сыра маасдам опустили в кипяток на 10 секунд. Если сыр плавится и тянется, это натуральный сыр. Фальсификат же поведет себя иначе — раскрошится или полностью расплавится. Первый сыр отлично тянется. Второй ведет себя хуже, чем первый. Он больше ломался, нежели тянулся. А третий показал что-то среднее между первым и вторым.

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«Скорее всего, там есть некий процент растительных жиров, которыми заменили коровий», — констатировал специалист.

Кажется, шансов выбрать качественный маасдам все меньше и меньше. Напоследок шеф-повар испытал сыры огнем. Натуральный молочный продукт не должен вспыхнуть как спичка и источать неприятный запах. На этот раз все образцы просто плавились. Это хороший результат. Но к продукту средней ценовой категории снова есть вопросы.

«Меня смутил немножко его запах, ощущение чего-то постороннего, не только запах сыра и молочки, а что-то, инородное», — сказал он.

Причину серозного запаха могут назвать только в лаборатории. Но эксперт предполагает, что дело в консервантах, которые производитель даже не заявил составе.

Пора подвести итоги сырной битвы. Они неутешительные. Качественный вкусный сыр, к сожалению, не может стоить дешево. Однако и самый дорогой сыр содержит большое количество посторонних примесей. Выходит, купить полностью натуральный и качественный сыр маасдам не так просто. От и до тесты не прошел ни один образец.