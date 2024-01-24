Без крахмала и химикатов: как выбрать натуральный плавленый сыр

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Чаще всего из разных сыров производители подделывают именно плавленые.

Плавленый сыр — вкусный и популярный пищевой продукт, который представлен в широком ассортименте на полках российских магазинов.

По статистике, почти треть сыра на отечественных прилавках — подделка. Причем гонят суррогат не только на подпольных заводах. Из-за кризиса фермеры и даже крупные производители стараются сэкономить. Молоко заменяют на пальмовое масло, а в пармезан добавляют крахмал и целлюлозу. А чтобы скрыть отличия во вкусе, используют еще и кучу химикатов. Причем чаще всего подделывают плавленые сыры.

Как отличить качественный продукт от суррогата? Ответ на этот вопрос узнала «Самая полезная программа».

Что входит в состав идеального плавленого сыра

По словам профессора кафедры цифровой нутрициологии, гостиничного и ресторанного сервиса факультета пищевых технологий и биоинженерии МГУТУ имени К. Г. Разумовского Дмитрия Маламуда, в идеальном варианте в плавленом сыре должны содержаться только твердый сычужный сыр и соли, с помощью которых он был расплавлен. Усилители вкуса и ароматизаторы не должны присутствовать.

Чаще всего на завтрак или перекус покупают плавленый сыр в слайсах. Такой и прошел данную проверку.

Первым делом был изучен состав образцов. В недорогой продукт за 70 рублей, кроме стандартного списка ингредиентов, производитель добавил ксантановую камедь — загуститель.

«Он разрешен и включен. Но какие он будет оказывать воздействия на желудочно-кишечный тракт, достаточно трудно определить», — подчеркнул эксперт.

Состав второго образца за 100 рублей, по мнению профессора Маламуда, более чистый. В отличие от сыра за 70 рублей, в этом нет камеди — ненужной добавки.

Третья упаковка сыра обошлась в 130 рублей. Цена высокая, а состав самый длинный. Полно химических добавок, загустителей и консервантов.

«Здесь достаточно большой перечень включений, элементов, которые могут свидетельствовать только об одном: включается тогда, когда основной продукт не дает тех необходимых качеств на выходе, которые должны быть в соответствии с ГОСТом», — отметил специалист.

Как должен выглядеть хороший плавленый сыр

Еще один способ проверить качество плавленого сыра — оценить цвет. По словам эксперта, этот молочный продукт должен иметь цвет хорошего сливочного масла.

Больше всего под это описание подходит сыр за 100 рублей. У него естественный желтый цвет. А вот первый и третий образцы показались эксперту слишком бледными.

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Также качественный плавленый сыр должен быть упругим и эластичным. При вскрытии отдельные кусочки сыра не должны крошиться. В данном случае экземпляры за 70 и 130 рублей почти не растягивались, а сразу рвались.

«Это говорит только о том, что все усилия производителя, который очень много ингредиентов добавил, не окупились, потому что пока он (сыр — Прим. ред.) не соответствует необходимым требованиям», — сказал профессор Маламуд.

А самым эластичным оказался сыр за 100 рублей.

Как выявить хороший плавленый сыр при нагревании

Ломтики сыра выложили на хлеб и отправили в микроволновку на минуту. Качественный продукт в таких условиях легко расплавится, а суррогат останется твердым. Дешевый образец опять не порадовал. Специалист уточнил, что сыр за 70 рублей не растекся, вздулся. В силу этого он истончился. И у него полностью отсутствовал сырный запах.

А как показал себя второй образец?

«Он растекся. Чуть-чуть пленочка появилась, как вы видите, воздушная такая, да? Но тем не менее он хорошо держит консистенцию», — объяснил эксперт.

А вот дорогой сыр вновь повел себя так же, как и дешевый. При этом стоит он почти в два раза больше.

О чем говорит «потливость» плавленого сыра

Мало кто знает, но настоящий плавленый сыр «потеет». Если оставить такой кусочек в тепле, спустя пару часов на нем появятся капли жира.

Образцы нагрели при помощи фена. На каждый кусок сыра дули горячим воздухом по две минуты. Ломтики немного расплавились, но жир на них так и не проступил.

«У меня вообще такое ощущение, что они сверху какой-то пленкой покрыты, которая не позволяет им вести себя более свободно, скажем так. И, наверное, стоит еще сказать, что в них недостаточное количество натурального сыра, от которого мы ждем того эффекта», — предположил профессор Маламуд.

Есть ли что-то натуральное в плавленом сыре из магазина

Чтобы проверить, есть ли в купленных образцах хоть что-нибудь натуральное, ломтики опустили в стаканы со спиртом. Если сыр начнет распадаться на хлопья, значит, в составе есть белок казеин — главный компонент всех молочных продуктов.

В стаканах с сыром за 70 и 130 рублей спирт остался прозрачным. Похоже, натуральной молочки в этих образцах все же нет. Или очень мало. Вместо этого в составе могут быть растительные жиры. Помутнел только спирт, в котором находился плавленый сыр за 100 рублей.

Но сможет ли обычный человек на вкус отличить качественный продукт от суррогата? Первый и третий образцы оказались безвкусными. Понравился эксперту только продукт средней ценовой категории. Тот самый, который лидировал в предыдущих тестах.

«Ярко выраженный сырный вкус. Это значит, никто не вносил ингредиенты, отбивающие какие-то ненужные вещи», — подчеркнул Маламуд.

По итогам всех экспериментов стало понятно, что найти настоящий плавленый сыр на прилавках не так-то просто. Высокая цена еще не гарантирует качество. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно обязательно смотреть на состав и цвет продукта.

Чем вреден плавленый сыр

Из-за большого количества солей плавленый сыр противопоказан людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Не стоит им злоупотреблять и пациентам с лишним весом и атеросклерозом, поскольку сыр относится к категории высококалорийных продуктов.

Кроме того, регулярное употребление плавленого сыра может привести к тому, что из организма начнет вымываться кальций.