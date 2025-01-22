В запасе не более 30 минут: что нужно срочно сделать с разбившимся градусником

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Разлитая в помещении ртуть представляет большую угрозу для здоровья. Какой вид градусника так же точен, но при этом безопасен в использовании?

Разбившийся ртутный термометр — не такое уж редкое происшествие, особенно в семьях с маленькими детьми.

К каким последствиям может привести разбитый градусник? Кто такие демеркуризаторы и каких случаях нужно их вызывать? Икакой градусник самый точный, узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасны ртутные градусники

Десятилетиями в домашней аптечке и наборе скорой помощи был лишь один вид градусников — ртутный. Простой, надежный, но небезопасный.

«Из явных минусов это то, что он хрупкий. Ртуть внутри — это ядовитое вещество, и если этот термометр разобьется, ничего хорошего ждать не стоит», — объяснила провизор Мария Михайлюк.

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Едва не закончились трагедией соревнования в Дагестане. Шахматистка, желая отомстить за поражение, попыталась отравить соперницу и разлила ртуть у ее игровой доски. Спортсменке во время партии стало плохо, потребовалась помощь медиков.

А в Хабаровске трехлетняя девочка откусила кончик градусника, и все содержимое оказалось у ребенка в желудке.

«У меня паника, у меня шок. Я понимаю, что Эрика откусила его, потому что у нее как раз в этом возрасте прорезались зубы, она грызла просто абсолютно все. Я давай смотреть на пол, я вижу этот маленький кусочек стекла, вот этот закругленный кончик, но ртути нигде нет, нет нигде шариков», — рассказала мама малышки Анна Эссен.

К счастью, в этом случае все обошлось без печальных последствий.

«Симптомами ртутного отравления могут быть раздражительность, тошнота, сонливость, апатия, мигрени, головокружение, потеря осязания и внимания, нарушение внимания, тремор рук», — перечислила заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Мария Иванова.

А при сильной интоксикации можно потерять сознание.

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Что делать, если разбился градусник

Страшный сон всех родителей: ребенок роняет термометр на пол. И хрупкий прибор с ртутью разбивается. Что делать, если ртутные шарики разлетелись по комнате?

Первым делом следует покинуть комнату, где все произошло. Снять домашние тапочки или другую обувь и оставить ее в том же помещении — важно не разнести ртуть по квартире. А затем позвонить в МЧС по номеру 112.

Сразу после звонка на место выезжает сборщик пролившейся ртути — демеркуризатор. Для определения состава опасных паров у специалиста есть газоанализатор, а для нейтрализации собранной ртути — ящик с химическими реактивами.

Если нет возможности вызвать профессионалов, можете попробовать собрать ртуть сами:

Надеть медицинскую маску с прослойкой ваты, перчатки и бахилы.

Подготовить герметичную тару для ртутных шариков. Это может быть банка из-под кофе.

Аккуратно собрать все шарики в течение 20-30 минут. Иудобно собирать на скотч — они неплохо прилипают к клеящейся поверхности.

«Готовим с помощью листа бумаги ковшик, так называемый в простонародье кулечек. Берем бинт. И идем собирать металлическую ртуть», — показал начальник отдела химической и радиационной защиты пожарно-спасательного центра Москвы Олег Бурносов.

И главное правило — не паниковать. Объем ртути из градусника невелик.

«Вы можете обратиться в любую специализированную организацию, ээ которая утилизирует опасные ртутные отходы», — уточнила замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Мария Иванова.

А вот смывать шарики ртути в унитаз, выбрасывать в мусоропровод, а также пытаться собрать их веником или пылесосом категорически запрещается.

«Когда пылесос в себя забирает шарики ртути, он дробит их еще на более мелкие частицы, а также внутри себя он их подогревает и наружу выпускает концентрированное испарение, которое еще больше увеличивает концентрацию паров ртути», — объяснил демеркуризатор Сергей Былинин.

Какой градусник считается самым точным

К счастью, в XXI веке появилась альтернатива ртутным термометрам. Например, галлинстановый градусник. Смесь галлия, индия и олова — безвредный и экологически чистый сплав. А это жидкокристаллический вариант — полоску можно приложить на лоб малышу, даже когда он спит. Еще два вида электронных — контактный и бесконтактный. Но какой из градусников самый точный?

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«Начнем с ртутного термометра. Ставим подмышку. А под вторую подмышку можно поставить безртутный. Отпускаем. Фактически сразу видим температуру: 35,7 градусов. Проверяем. С бесконтактными лучше делать несколько раз. Очень часто данные расходятся — 35,6. Давайте посмотрим, что показывает ртутный термометр. Уже прошло достаточно времени — 36,3», — показал врач превентивной медицины Сергей Длин.

Такая же температура на шкале галлинстанового. Инфракрасный выдал результат намного ниже. А что электронный? Он тоже занизил — но всего на две десятых градуса.

«Если резюмировать, самые точные термометры — это вот эти три вида. Это ртутный, безртутный и контактный, но электронный термометр», — подвел итог врач.

С 2020 года наложен запрет на производство ртутных термометров в России. Но некоторые продавцы намеренно называют градусники ртутными, чтобы привлечь клиентов, которые больше доверяют таким приборам. Проверить, не обманули ли в аптеке, можно в домашних условиях с помощью воды.

«Сначала возьмем ртутный градусник, и мы ожидаем, что он утонет. Проверим. Ну вот он как бы идет, насколько может, вниз, старается утонуть. А это градусник с зеленой полоской, галлинстановый, как он себя поведет вот в воде. Ну вот видно, что он всплывает, он не тонет», — показал доцент ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» Георгий Суслянок.

Поэтому, если привычный ртутный градусник вызыват опасения, можно взять галлинстановый. Контактный электронный термометр — тоже неплохой вариант. Но перед тем, как его использовать, нужно внимательно изучить инструкцию.