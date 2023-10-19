Лучше остаться дома: почему опасно переносить простуду на ногах

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Осенью количество простудных заболеваний растет. Даже легкое недомогание способно обернуться серьезными осложнениями.

Осень — это сезон повышенной заболеваемости различными инфекциями. И всегда, просыпаясь с утра с признаками простуды, каждый человек задумывается: идти на работу или оставаться дома.

Врач-терапевт, инфекционист Артем Герасимов эксклюзивно для 5-tv.ru объяснил, почему стоит склониться ко второму варианту.

Что вызывает простуду осенью и какие симптомы у ОРЗ

Простуда может вызываться двумя причинами — вирусами и бактериями. Эти возбудители заболеваний по-своему воздействуют на организм человека.

Инфекции, вызванные вирусами, развиваются быстрее, но и их лечение занимает не так много времени. Для такой простуды актуальны следующие характеристики:

возможно поражение организма здорового человека;

симптомы начинают появляться через несколько часов после заражения;

признаки заболевания ярко выражены (например, при ангине чувствуется боль в горле, а при бронхите — в груди);

лечение занимает около недели.

Самая опасная пора: почему осенью чаще всего случаются инфаркты

Бактериальные инфекции воздействуют на организм по-другому. Для них характерны следующие признаки:

простуда поражает человека только в том случае, если его организм ослаблен;

симптомы появляются через семь-десять дней;

полный спектр симптомов: боль в горле, насморк, кашель, головные боли, слабость, боль в мышцах, повышенная температура;

лечение занимает больше времени, чем при вирусных заболеваниях.

Простуда передается воздушно-капельным путем, то есть при непосредственном контакте с зараженным человеком, а также через предметы больного.

«Не стоит забывать, что прикосновение к ручкам, кнопкам лифта, клавиатуры может тоже поспособствовать заболеванию пациента либо ваших близких», — напомнил врач.

Борьба с бактериями и вирусами — трудоемкое занятие для организма. Чтобы победить простуду, требуются огромные силы и работа всех органов.

«Инфекция, попадая в наш организм, вызывает системную реакцию, и в борьбе с ней участвуют все системы: сердечно-сосудистая, мочевыделительная, желудочно-кишечный тракт», — сказал эксперт.

Чтобы помочь своему организму, нужно остаться дома, обратиться к специалисту, соблюдать постельный режим и рекомендации врача. Иначе простуда может усугубиться и вызвать серьезные осложнения.

Что будет, если перенести простуду на ногах осенью

Если человек переносит инфекцию на ногах, то велика вероятность возникновения различных осложнений. Врачи разделяют их на два типа: специфические и неспецифические.

«К специфическим мы относим бактериальное обсеменение (избыточное количество микроорганизмов в организме. — Прим. ред.), что потребует в дальнейшем назначения антибиотиков, а, возможно, и стационарной помощи», — рассказал специалист.

К этой группе также относятся поражения органов дыхательной системы. Так, вызываемый простудой затяжной кашель может привести к развитию бронхиальной астмы. Наиболее тяжелым осложнением может стать пневмония, которая требует незамедлительного лечения, иначе может привести к отеку легких и летальному исходу.

Еще одним последствием простуды является поражение органов слуха. Оно может проявляться заложенностью и шумом в ушах, а также привести к отиту и даже потере слуха.

К другой группе осложнений относятся поражения других органов.

«Если мы говорим о неспецифических — это повреждения сердечно-сосудистой системы в виде миокардита; желудочно-кишечного тракта в виде гепатита, а также, возможно, появление менингитов и энцефалитов», — сообщил инфекционист.

Эти осложнения требуют серьезного лечения, приема большого количества лекарственных препаратов, а иногда и госпитализации в стационар. Такие последствия могут привести к инвалидности пациента (например, в случае воспаления головного мозга при энцефалите и менингите) и даже к летальному исходу.

Профилактика простуды осенью 2023

При первых симптомах заболевания следует остаться дома, чтобы также обезопасить от болезни других людей.

«Любой пациент, выходя на улицу с признаками вирусной инфекции, представляет опасность для других людей, особенно для ослабленных», — сказал эксперт.

В группу риска входят:

дети;

пожилые люди;

люди с хроническими заболеваниями.

Осенью стоит уделить внимание укреплению иммунитета. Для того чтобы обезопасить свой организм от вирусов и бактерий, нужно:

вести здоровый образ жизни;

заниматься физическими нагрузками и спортом;

избегать контактов с заболевшими;

реже находиться в местах большого скопления людей;

использовать и регулярно менять медицинские маски;

мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептическими средствами;

периодически проветривать помещение дома и на работе;

не трогать глаза, рот и нос грязными руками;

при наличии хронических заболеваний наблюдаться у специалиста.

Укрепить иммунитет может и применение противовирусных препаратов, однако перед их покупкой следует проконсультироваться с лечащим врачом.