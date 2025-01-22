У Ольги Бузовой новая любовь: почему теледива скрывает личность ухажера

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ольга Бузова давно мечтает о семье. Неужели в ее жизни появился тот самый мужчина, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

У Ольги Бузовой новая любовь. Почему теледива скрывает личность своего ухажера? Действительно ли получила предложение руки и сердца? На какие жертвы она готова пойти ради будущего мужа? Правда, звезда планирует навсегда попрощаться со сценой? И почему переживает, что от нее отвернутся друзья и близкие? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в соцсети кадры с таинственным мужчиной. Его лицо артистка закрыла изображением льва. Судя по загадочной улыбке телеведущей и нежным объятиям, за маской скрывается не просто друг. К тому же совсем недавно она похвасталась новым украшением на безымянном пальце.

«А скажите, а заметно, что у меня новое кольцо? А видно, что это бриллиант?» — спросила Бузова.

Поклонники счастливы за Ольгу. Ведь, несмотря на профессиональные успехи и статус одной из самых популярных звезд страны, она не раз признавалась, что чувствует себя несчастной.

«Публика, поклонники — это, безусловно, огромная часть моей профессии. И без сцены я не могу представить на сегодняшний день свою жизнь. Но эти люди не подадут тебе действительно тортик или не разогреют тебе еду, когда ты болеешь», — заявила теледива.

По словам Бузовой, раньше она трудилась без выходных. Из-за съемок часто пропускала важные события друзей и близких. И не задумывалась, к каким последствиям это может привести.

«В какой-то момент люди подумают: а зачем мне этот человек? Его никогда нет в моей жизни. Вот так мы остаемся одни», — отметила Бузова.

Артистка поняла, что в погоне за успехом можно легко упустить самое важное в жизни.

«Уходишь в такой круговорот бесконечных перелетов, что ты можешь иногда не ответить. А потом, когда понимаешь, что пока мы все живы, здоровы и имеем возможность путешествовать, общаться, радоваться, танцевать вместе, нужно это делать», — подчеркнула знаменитость.

Теперь Ольга Бузова старается выстраивать свой график так, чтобы проводить с родными и близкими больше времени.

«Видеться с папой, видеться с мамой, общаться с сестрой. Я иногда приезжаю на события своих близких людей, хотя мне больше всего хочется домой или просто сходить на массаж. Но приезжаю, тем самым показываю свое уважение. И я думаю тем самым о будущем», — поделилась звезда.

Артистка уверяет: не представляет свою жизнь без сцены, но при этом семья для нее намного дороже. К тому же Бузова не раз говорила, как сильно мечтает стать матерью. Но пока не может найти надежного мужчину.

«Чем больше я работаю, тем больше мне хочется встретить того самого абьюзера, который запретит мне работать и уложит меня поспать», — заявила певица.

Несколько месяцев назад теледиве приписывали роман с певцом Олегом Майами. Артисты записали дуэт. И не сдерживали чувств во время совместных выступлений. Бузова старалась держать интригу. Но Майами очень скоро признался: между ним и Ольгой нет ничего серьезного.

«Все пишут везде в комментариях: вместе — не вместе, вместе — не вместе. Господи, да просто смотрите классный клип. Я абсолютно не готов к семье и не представляю себя семейным человеком. Выбрал людей. Я как будто бы готов всю жизнь, пока не задохнусь, работать для людей», — подчеркнул исполнитель.

Читайте также Звездные капризы: какие безумные вещи артисты требуют на концертах

Мужчина на фото, с которым артистка проводила новогодние праздники, явно не похож на Олега Майами. Но кто же тогда покорил сердце Бузовой? Внимательные подписчики предположили, что это судебный пристав из Сочи Роман Литаров. Сама Ольга пока хранит личность возлюбленного в секрете.

«Хватит торопиться. Вы заметили, мы всегда торопим события. Мы всегда торопимся. Я не хочу торопиться», — подчеркнула знаменитость.

У Бузовой 20 января день рождения. Ей исполняется 39 лет. Фанаты замерли в ожидании. Не исключено, что на праздничную вечеринку Ольга придет не одна и раскроет, наконец, личность нового спутника.