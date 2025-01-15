«Это твои проблемы»: что Бузову отталкивает в ухажерах

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уже много лет знаменитость пытается найти свою настоящую любовь. Но это оказалось сложнее, чем она думала.

Телеведущая и певица Ольга Бузова не терпит безответственных мужчин. За знаменитостью часто ухаживают, но при этом не оказывают должного внимания. Об этом она рассказала в интервью RU.TV.

В прошедшем году певица часто ходила на свидания, но ни один из ухажеров не смог завоевать ее сердце. Она отметила, что ей не хватало в мужчинах «динамики и шустрости по жизни». А также чувства времени и элементарной ответственности и обязательности, ведь в этом, по словам звезды, кроется отношение мужчины к женщине.

«Если мы договорились, значит, мы договорились. Если у тебя планы меняются, то это твои проблемы. Ты не должен мои планы менять, потому что ты в моих планах. Я очень четкая и конкретная. И когда в каких-то моментиках происходит диссонанс, это меня расстраивает. Но в целом я, кажется, даже перестала капризничать», — отметила Бузова.

Построить отношения певице еще мешает и то, что она не всегда понимает интересна ли она избраннику, как личность, или с ней общаются из-за популярности. Она добавила, что вступит в отношения только при безусловной любви и понимании.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова в слезах рассказала об исполнении мечты.