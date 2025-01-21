Миллионы превратились в пепелище: кто из звезд Голливуда потерял дома из-за пожаров

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Бушующие в Калифорнии пожары назвали самыми серьезными в истории штата. Кто из знаменитостей потерял дома в огне, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Страшные пожары в Лос-Анджелесе уничтожают все на своем пути. Кто из звезд Голливуда лишился домов? И какие убытки потерпели знаменитости? Почему российский певец Алексей Воробьев до последнего момента не хотел эвакуироваться? И что заставило его передумать? Какие версии случившегося озвучивают эксперты? И из-за чего некоторые считают, что в катастрофе виноват рэпер Пи Дидди? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«После возгорания и всей этой вакханалии, которая началась, массовое мародерство окутало Лос-Анджелес. Дома начали грабить, выносить ценное перед тем, как они сгорали», — рассказал светский журналист Роман Миров.

Уже почти три недели мир следит за ситуацией в американском штате Калифорния, где бушуют пожары. На данный момент известно более чем о 20 погибших. И, по словам экспертов, это число будет расти. Огонь выжег 16 тысяч гектаров земли. Десятки тысяч людей лишились своих домов. Среди них немало знаменитостей. Ведь основная часть катастрофы пришлась на самые элитные районы Лос-Анджелеса.

На кадрах светская львица и главная блондинка нулевых Пэрис Хилтон эвакуирует своих собак.

«Пакуем собак, едем в Даунтаун», — поделилась знаменитость.

Из отеля она выложила видео, на котором полыхает ее район. А вот звезда вместе с детьми и мужем уже в прямом эфире смотрит, как догорает до тла их роскошный особняк почти за девять миллионов долларов.

Кроме Пэрис, дома потеряли Леонардо Ди Каприо, Энтони Хопкинс, Мэл Гибсон, Анна Фэрис, Джон Гудман, Джефф Бриджес и многие другие звезды Голливуда. Фото Бена Аффлека, который из машины смотрит на свой горящий коттедж, облетело все мировые СМИ.

«Плачет Голливуд. Рыдает просто крокодильими слезами. Особняк Бена Аффлека — 20 миллионов долларов как ни бывало. Дом приобретался буквально пять месяцев назад после развода с Дженнифер Лопес. Мел Гибсон — 14,5 миллиона долларов. Энтони Хопкинс — шесть миллионов долларов», — уточнил журналист Миров.

«Там живут мои друзья, прямо на тех улицах недалеко, где именно VIP, где Бен Аффлек и так далее. Это очень грустно», — высказалась певица Мария Букатарь.

Российский певец и актер Алексей Воробьев в момент трагедии находился в Лос-Анджелесе, где он несколько лет назад приобрел жилье. Артист до последнего момента не хотел эвакуироваться. Надеялся, что пламя не дойдет до его района. Но ошибся. Огонь подобрался слишком близко. Оставаться дома стало опасно.

«В Лос-Анджелесе чрезвычайное положение. Огонь может кинуться в любую сторону, потому что ветер все время гуляет то туда, то сюда… Самое главное, что песель со мной. Потому что это единственное, из-за чего я переживал, когда вдруг увидел огонь. Песель, все нормально? Эвакуация проходит успешно?» — поделился Воробьев.

Настоящим чудом некоторые назвали то, что дома актера Тома Хэнкса и продюсера Стивена Спилберга уцелели. Ведь огонь подобрался к ним вплотную. Но телеведущая Ксения Собчак предполагает, что благодарить надо не высшие силы, а частные пожарные бригады, которые знаменитости наняли за огромные деньги.

«Во время бушующих пожаров прошлых лет таким путем спасали свои дома семейство Кардашьян. Резервуары воды были практически пусты, и на тушение одного особняка, как у Хэнкса, могли уйти запасы воды, что спасли бы десятки домов», — заявила журналистка.

Пожары в Калифорнии в это время года происходят регулярно. Им способствует засушливая погода вкупе с сильным ветром и большим количеством деревьев.

Но есть и еще одна версия. Бывший американский чиновник Кэтрин Остин Фиттс заявила, что и здесь не обошлось без рэпера Пи Дидди. Якобы с помощью огня люди, которые были причастны к преступлениям музыканта, пытались скрыть информацию и улики. Дом самого Дидди тоже серьезно пострадал.

«Я более склоняюсь к тому, что это действительно кара божья, которая обрушилась на всю эту цитадель разврата. Вся эта западная киноиндустрия совсем потеряла традиционные, домашние, семейные ценности», — выразил мнение Миров.

Как бы то ни было, по сообщениям прессы, эта катастрофа стала самой разрушительной в истории штата. Огонь почти дошел до легендарной надписи «Голливуд» и «Аллеи славы».

Общий ущерб эксперты оценивают примерно в 270 миллиардов долларов — это около 28 триллионов рублей. Причем восстанавливать свои дома большинству пострадавших, видимо, придется самостоятельно. Ведь с прошлого года многие американские компании или перестали продлевать страховку недвижимости в пожароопасных районах, или подняли ее стоимость в десятки раз, а некоторые и вовсе исключили лесные пожары из списка страховых случаев.

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«Даже некоторые недобросовестные страховые компании задним числом стали, скажем так, в одностороннем порядке расторгать такие договоры. Конечно же, страховые компании — это не благотворительные организации. Они просчитывают свои риски», — объяснил адвокат Валерий Путин.

Страховка — не единственная причина возмущения жителей Калифорнии, пострадавших от огня. Люди массово обвиняют власти штата в халатности. В прошлом году губернатор урезал бюджет на финансирование противопожарных служб. Итог — нехватка кадров и пересохшие гидранты.

«Воды в принципе было мало в резервуарах. Как только начался пожар, буквально через час вода закончилась», — уточнил адвокат Путин.

Вместо квалифицированных сотрудников бороться со стихией приходится волонтерам, среди которых есть и знаменитости.

«Многие звезды помогают погорельцам. Певица Бейонсе пожертвовала 2,5 миллиона погорельцам, Перис Хилтон — 100 тысяч долларов. То есть каждый помогает, как может», — подчеркнул журналист Миров.

Пострадавшие люди надеются, что губернатор штата и его команда усвоят урок и в следующем году основательно подготовятся к сезону пожаров. Чтобы такой трагедии больше не повторилось.