Нет доверия: Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хайпе на трагедии в Калифорнии

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хайпе на трагедии в Калифорнии

Фото: www.globallookpress.com/© Stephen Lock

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Герцоги Сассекские вызвались помочь жертвам бушующих пожаров.

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл обвинили в хайпе на трагедии в Калифорнии, где в данный момент бушуют разрушительные пожары. Все дело в том, что звездное семейство вызвалось помочь жертвам трагедии и это попало в эфир телеканала Fox, сообщает People.

Гарри и Меган в качестве волонтеров в Пасадене оказывали помощь пострадавшим, раздавая еду и общаясь с ними. Усилия сына короля Великобритании Карла III и его супруги высоко оценил мэр Пасадены Виктор Гордо. Он подчеркнул, что герцоги Сассекские, старающиеся не привлекать к себе много внимания, подбодрили пострадавших.

Пользователи соцсетей не согласились с мэром, решив, что скандальные знаменитости, решили в очередной раз пропиариться.

«Приехала королева драмы»;

«У нее выходит шоу и она старается поднять рейтинг»;

«Привет, крестьяне, вот вам обнимашки»;

«Тем временем американская принцесса Тейлор Свифт пожертвовала десять миллионов долларов», — пишут комментаторы под видео на YouTube-канале Fox.

До этого сообщалось, что живущие близ Лос-Анджелеса Гарри и Меган открыли двери своего особняка в Монтесито стоимостью 29 миллионов долларов для друзей и близких, вынужденных эвакуироваться из-за лесных пожаров в Калифорнии.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Изначально он вспыхнул в Пасифик-Палисейдс, но беспощадный огонь продолжил распространяться и на другие районы. Как пишет CNN со ссылкой на пожарный департамент Лос-Анджелеса, по состоянию на 17:51 11 января (04:51 12 января по московскому времени) составляет более 9,5 тысяч гектаров, или 95,724 квадратных километров. При этом огонь локализован на 11%.

Эвакуация людей из опасных районов продолжается. В первые сутки свои дома в Палисейдс покинули 30 тысяч человек, в следующий день более 130 тысяч жителей этого района и Итон-Каньона получили приказы о необходимости уехать.

Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляются сильный ветер. Эти пожары уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

Избранный президент США Дональд Трамп обвиняет власти Калифорнии в происходящем. Он призвал губернатора штата Гэвина Ньюсома уйти в отставку.

Более 153 тысяч человек в Лос-Анджелесе находятся под приказами об эвакуации из-за масштабных пожаров, как минимум 16 человек погибли в результате бушующих пожаров в Калифорнии, сообщает CNN.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Дженнифер Гарнер потеряла подругу в пожаре в Калифорнии.