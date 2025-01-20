Обойдемся без химчистки: как правильно стирать пуховик

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Какие народные средства уберут пятна и при этом не испортят одежду? Какой режим стирки лучше подходит для зимней куртки?

Бьют палками и массируют щеткой — так люди пытаются спасти свои пуховик после стирки. Наполнитель в куртках сбивается, и придать вещи опрятный вид уже непросто, но многие готовы рискнуть, ведь цены на услуги профессиональной химчистки космические.

Чтобы убрать небольшой пятно, придется отдать минимум три тысячи рублей, а полная стирка зимней куртки обойдется не меньше пяти тысяч. В Сети полно советов, как постирать пуховик и при этом его не испортить.

Как постирать пуховик, чтобы он не скомкался не потерял товарный вид, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Прежде чем проверить популярные способы, для начала нужно испачкать куртку. Классическая ситуация — грязная машина. Иной раз можно забыться и потереться блоком. Вся грязь тут же вписалась в ткань. Вывести ее будет непросто. Дополнительно пуховик обляпали мазутом и моторным маслом. Теперь куртка готова к испытаниям.

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Вместо стирального порошка приобретены народные средства: картофель, крахмал, соль, лимоны, два вида хозяйственного мыла. На весь арсенал пришлось потратить менее 300 рублей.

Твердое хозяйственное мыло. Въевшуюся грязь, особенно «засаленные» участки на рукавах и воротнике умельцы из Интернета советуют удалять сухим хозяйственным мылом.

Крахмал, соль и лимон. А следы мазута и моторного масла попробовали убрать пищевыми продуктами. Две ложки каждого вещества в пропорции 1:1 нужно смочить лимонным соком. Сок нужно добавлять на глаз, чтобы на выходе получилась консистенции жидкой сметаны. Состав рекомендуется оставить на ткани на 15-20 минут, чтобы он как следует впитался.

Теперь куртку нужно замочить и подключить третье народное средство — жидкое хозяйственное мыло. Раствор взболтать до легкой пены, оставить куртку на полчаса, а затем отправить в стиральную машину. Важно выбрать режим бережной стирки при температуре не больше 40 градусов. Обороты отжима лучше тоже выставить небольшие, максимум 800. Тогда наполнитель пуховика не будет сильно сбиваться.

Почему в составе хорошего термобелья не должно быть хлопка

После стирки пятен на куртки действительно не осталось. Значит, метод работает. Пятна на сухой ткани тоже не проявились. Куртка теперь выглядит так новая. Выходит тратить деньги на дорогущие порошки, тем более на химчистку совсем не нужно. Народные средства убрали даже пятна от мазута и моторного масла.