Почему в составе хорошего термобелья не должно быть хлопка

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Выбирать термобелье нужно не по стоимости, а по составу. Причем в этом пункте тоже есть свои нюансы.

Больше шести тысяч человек потерялись в лесах России с начала года. Вернуться домой удалось не всем. Счет пропавших без вести уже перевалил за две сотни. Чтобы увеличить шансы на спасение, эксперты по выживанию советуют грибникам, охотникам и путешественникам брать с собой не только запасы воды, спички, компас и фонарик, но еще и термобелье.

Как правильно его выбрать, узнала «Самая полезная программа».

Какая главная характеристика термобелья

«Термобелье создает барьер, который препятствует потере тепла за счет испарения воды, а также за счет непосредственного контакта холодного воздуха. Именно холодного, который значительно ниже температуры тела человека», — объясняет Антон Рыженков, химик, кандидат технических наук.

Совет эксперта: Многослойный термокостюм греет лучше однослойного, поэтому стоит выбирать универсальное белье из трехслойного материала.

«Правило здесь житейское, очень простое. Что может быть теплее двух шуб? Три шубы. Потому что чем больше теплоизолирующих слоев, тем меньше теплопотери», — говорит кандидат технических наук.

Важно обращать внимание и на состав изделия: для активного времяпрепровождения на улице, занятий спортом или колки дров, например, лучше всего подойдет термобелье из синтетики. Оно почти не впитывает влагу, но вместе с тем плохо держит тепло.

А вот на рыбалку лучше выбрать костюм из натуральных тканей, например, из шерсти мериноса — специально выведенной породы овец.

«Шерсть мериноса по сравнению с шерстью стандартной овцы тоньше и длиннее. Но это еще не все отличия. Дело в том, что само по себе шерстяное волокно мериноса очень сильно изогнуто, скручено. И вот за счет этих факторов оно может образовывать плотную и одновременно пористую по своей структуре ткань», — отметил химик.

Но полностью шерстяные термокостюмы делают редко. Чтобы одежда не теряла форму после стирки, меньше изнашивалась и быстрее сохла, в материал добавляют синтетику.

Какое термобелье не перегревает тело

Тестируются комбинированные модели. Для проверки были куплены сразу три комплекта за 1900, 3100 и 4300 рублей.

Все изделия трехслойные. Чем, кроме цены, костюмы еще отличаются?

Первый тест белья прошел на улице, а потому сверху на термобелье испытатели надели одинаковые штаны и толстовки.

На заднем дворе дома мужчины в разных термокостюмах кололи дрова. Каждый вооружился топором и махал так, что щепки летели в разные стороны. Похожую нагрузку организм испытывает во время подъема в гору, или когда зимой приходится пробираться сквозь лес по сугробам.

Начался тест с дешевого термобелья за 1900 рублей. Тестировщик немного намок, но отметил, что никакого дискомфорта не испытывает, ничего не чешется, нигде не колет. Это хороший результат. А самое главное — еще и ничего не сковывало движений во время колки дров.

Второй участник эксперимента тестировал костюм за 3100 рублей.

«Я чувствую себя комфортно. Мне нигде не колет, не хочется почесаться. Я изрядно вспотел, но я не мокрый. Я думаю, что термобелье впитывает влагу», — сказал испытатель комплекта.

Самый дорогой костюм тоже хорошо впитал влагу. Но на удивление, двигаться в нем участнику эксперимента было не очень удобно.

«Тело вспотело, но я не мокрый. Внутри эффекта парника нет. Покалываний сверху я не чувствую, но ниже коленей покалывание есть. Почесаться хочется», — отметил участник эксперимента в самом дорогом термобелье.

В целом пока все три комплекта из шерсти мериноса показали себя неплохо.

Какое термобелье хорошо отводит влагу

Важно, чтобы термоодежда не только хорошо впитывало, но и отводила влагу. Иначе можно переохладиться.

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Чтобы проверить это свойство, в студии поставили парогенератор. Утюжок прибора двадцать секунд выпускал пар под одежду. Оценить результат помог бинт с марганцовкой. Если влага осталась на ткани, бинт намокнет и перманганат калия поменяет цвет, станет малиновым, это плохо. Если оттенок реагента не изменится, значит, вода прошла сквозь ткань и вышла наружу, это хорошо.

В случае с бюджетным образцом оттенок реагентов почти не изменился, разве что появились небольшие разводы. Такой же результат и у термобелья под номером два.

Рисунок марганцовки на бинте говорит о том, что большинство влаги, которая осталась от парогенератора, вышло наружу, то есть белье отлично справилось со своей задачей.

А вот дорогой комплект разочаровал. Реакция воды с марганцовкой пошла куда быстрее. В сравнении с первым и вторым комплектом значительно больше влаги осталось на теле. А это значит, что в этом белье не будет комфортно.

Эксперт объяснил — все дело в особенностях ткани. Во внутренний слой дорогого белья производитель добавил хлопок.

«Хлопковая ткань быстро собирает избыток воды. Насыщаясь влагой, перестает работать внутренний слой, который состоит из хлопка и полиэстера. Наступил предел насыщения водой, поэтому она больше не поглощается. Возник такой запирающий слой, через который уже даже пар не проходит», — объяснил химик.

Какое термобелье лучше согревает в мороз

Осталось проверить, насколько хорошо комплекты удерживают тепло. Что будет, если придется провести на морозе несколько часов?

В куб, наполненный сухим льдом, поместили термобелье. Внутри белья — фляга с горячей водой температурой 87.5 градусов Цельсия.

Каждый образец сохраняющей тепло одежды пробыл в контейнере с сухим льдом на две минуты. За это время ткань охлаждается примерно до минус 35 градусов. Такая температура в России зимой не редкость.

Дешевый комплект показал себя неплохо. Температура воды во фляге снизилась всего на четыре градуса.

Чуть хуже результат был у второго образца.

А самые большие потери тепла у дорогого костюма — разница между «до» и «после» — семь градусов.

«Если у нас слой ткани оказывался очень тонким, то теплопередача через непосредственный контакт шла в разы быстрее. Это может косвенно указывать, что дорогое белье было чрезвычайно тонким по своему устройству», — дал объяснение специалист.

Получается, переплачивать за дорогое термобелье нет особого смысла. Главное, чтобы в составе была шерсть, синтетика и не было хлопка. Бюджетный костюм из такой комбинированной ткани справился со своей задачей гораздо лучше более дорогих аналогов. Он хорошо держит тепло и эффективно отводит влагу. В таком белье не переохладиться, а значит, и не заболеть.