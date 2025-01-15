Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

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Особое положение Венеры в феврале придаст взаимоотношениям некой перчинки. Главное, чтобы знаки зодиака не потеряли рассудок от сильных чувств.

Солнечных дней становится чуть больше, небо радует предвесенней синевой, и сердце жаждет любви — все это февраль 2025 года. Положение планет на небосводе сполна одарит все знаки зодиака яркими эмоциями и поможет встряхнуться, провожая зиму.

Месяц обещает быть насыщенным и богатым на впечатления. Что ждет каждого из знаков зодиака в феврале 2025 года, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Юлия Гикис

Астролог

Любовный гороскоп на февраль 2025 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Пятого февраля Венера, планета любви, гармонии, удовольствия и желаний, переходит в созвездие Овна. В гостях у Марса она будет в изгнании, поэтому в последний месяц зимы будут преобладать грубые, острые и очень бурные чувства.

«Обладатели такой Венеры в натальной карте очень ревнивые, темпераментные, неэкономные в эмоциях. Эти собственники любят навязывать свою любовь, но при этом не умеют поэтично говорить о чувствах. Они сразу же заявляют об этом оппоненту в лоб. В феврале нам всем придется столкнуться с такой Венерой», — предупредила астролог.

Февраль 2025 года — месяц бурных страстей. Чувство собственности возобладает над разумом. От манящего объекта любви будет просто невозможно отказаться. Многие наломают дров. При взаимной симпатии начнется настоящий пожар. Отвергнутые воздыхатели рискуют впасть в настоящую депрессию и долго вынашивать обиду.

Особенно сильное влияние планеты почувствуют на себе Овен, Весы и Дева.

Стремительный рывок: гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака

Овен — гороскоп любви на февраль 2025

Для Овна энергия Венеры в этом месяце родная. Она может больше разбудить в отношениях страсть и импульс.

Многие представители знака зодиака начнут ухаживать за собой, чтобы доказать объекту внимания, кто рядом с ним находится. В феврале у многих Овнов начинается новый любовный период. Только желательно не перегибать с ревностью и слежкой.

Телец — гороскоп любви на февраль 2025

Тельцы будто спрячутся от любви. На выяснение отношений у этого знака зодиака совсем нет ни времени, ни желаний. Многие займут позицию наблюдателя и никаких серьезных решений на любовном фронте принимать не станут.

Им захочется уединиться и прожить конец зимы в одиночестве и уединении.

Близнецы — гороскоп любви на февраль 2025

Любовная история настроит Близнецов на новые перспективы и планы. Одни отважатся сменить дружеское общение на романтическое, а другие дорастут до подачи заявления в ЗАГС.

В общем, этому знаку зодиака в феврале точно не будет скучно.

Рак — гороскоп любви на февраль 2025

Раки в феврале точно не в поиске в любви. Этот знака зодиака сосредоточен на самореализации. Им некогда тратить время на нежности, хотя и желательно держать баланс в работе и личной жизни.

Только те Раки, которые уже добились высоких вершин, смогут расслабиться и окунуться в любовные чувства.

Лев — гороскоп любви на февраль 2025

У Львов удачный месяц, чтобы перевести отношения на новый уровень, да и в целом перспективы на любовном фронте хорошие.

Что это знак зодиака для себя выберет и каким путем пойдет, зависит только от них. Звезды рекомендуют в феврале обозначить партнеру четкие границы и условия в отношениях.

Дева — гороскоп любви на февраль 2025

Девам предоставится шанс поработать со второй половинкой над отношениями в феврале.

За счет сексуальных фантазий этот знак зодиака сможет по-особенному раскрыться перед партнером и еще больше зацепить его.

А если Девы находятся в поиске, им обязательно стоит ориентироваться на внутренний голос. Доверять чувствам, а не роящимся голове мыслям.

Весы — гороскоп любви на февраль 2025

Весам по гороскопу в феврале повезло больше всех. Они получат настрой на поддержание гармонии и баланса в отношениях. Врожденные качества помогут пережить конец зимы спокойно.

Этому знаку зодиака всего лишь нужно дать понять возлюбленному, что он абсолютно со всем согласен, хотя и имеет собственное мнение по этому поводу.

Скорпион — гороскоп любви на февраль 2025

Скорпионы рискуют задушить вторую половинку заботой. А если их попросят остановиться, то сильно обидятся.

Весь месяц этот знак зодиака будет ощущать потребность поддержать, спасти, защитить и обогреть. Поэтому главное правило февраля — сперва спросить, требуется ли кому-нибудь помощь.

Стрелец — гороскоп любви на февраль 2025

Стрельцы выйдут на охоту в поисках любви, удовольствия, секса и страсти.

Состоящие в браке представители знака зодиака рискнут позволить себе больше обычного. После за веселое приключение придется вкусить ревность партнера, а в некоторых случаях даже скандал и разрыв союза.

Гороскоп рекомендует в феврале соблюдать меру.

Козерог— гороскоп любви на февраль 2025

Козероги направят любовный порыв на семейные ценности. Им захочется тепла, уюта и спокойствия.

Весь месяц этот знак зодиака посвятит разговорам по душам, вечерним объятиям на диване и планам на будущее. Некоторые даже рискнут открыть возлюбленному свое сердце.

Водолей — гороскоп любви на февраль 2025

Если Водолеям вообще хватит сил и времени на любовь, то это уже хорошо. Весь февраль этот знак зодиака проведет в суете, что может отдалить его от любимого человека.

Если получится спланировать совместную поездку, то месяц пройдет без конфликтов. Если же нет, стоит хотя бы занять партнера разговорами о предстоящем мини-путешествии.

Рыбы — гороскоп любви на февраль 2025

Денежная сфера заинтересует Рыб в феврале гораздо больше, чем любовь. У данного знака зодиака в приоритете стабильность, процветание и надежность. В этом случае стоит направить энергию на поддержание ранее созданного.

Если кто-то из кавалеров готовит Рыбам подарок на День влюбленных или День защитника Отечества, самое время намекнуть, чтоб лучшим сюрпризом станут деньги.