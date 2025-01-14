Стремительный рывок: гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Самый короткий месяц в календаре пролетит незаметно и на всех парусах. Каждый из знаков зодиака уйдет с головой в бурную деятельность.

Февраль станет глотком свежего воздуха перед наступлением весны. Звезды высвободят много энергии и направят ее на конкретную сферу для каждого из подопечных.

К чему готовиться каждому знаку зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака

Последний месяц зимы пролетит стремительно. И даже не потому, что он по количеству дней короче всех остальных в календаре.

«Февраль — довольно активный месяц. В начале, может быть, даже несколько агрессивный, потому что проснется желание действовать, что-то покупать, совершать подвиги, красивые поступки и так далее. В конце января и начале февраля мы будем заряжены на дела и успех», — прокомментировала Евгения Шустина.

В первых числах энергии будет много, поэтому грандиозные планы лучше наметить как раз на начало февраля.

К середине месяца, ближе к 18 февраля и до 25-го сил поубавится. На эту неделю хорошо запланировать небольшой период отдыха и пополнения сил.

С 25 февраля начнется новый довольно продуктивный период. Конечно, быть активным сразу во всех сферах жизни не получится, продуктивность у каждого проявится в чем-то своем.

«Как правило, внешние обстоятельства и внутренние желания нас подвигают к тому, чтобы мы были активны каждый месяц в двух трех сферах», — уточнила астролог.

Овен — гороскоп на февраль 2025

У Овнов в последний месяц зимы будет довольно высокая степень активности. Им потребуется быть везде и сразу — на встрече с друзьями, на концерте, на акции волонтеров, на работе, на трех подработках и еще на шопинге. Особенно сильно это проявится у представителей знака зодиака, которые в силу обстоятельств давно ни с кем не общались.

Но помимо коммуникации, появится интерес к изучению чего-то нового и захочется исполнить какую-то давнюю мечту. И, скорее всего, все получится.

Телец — гороскоп на февраль 2025

Тельцы в феврале проявят активность в карьере в решении рабочих вопросов. Рекомендуется браться любые проекты, где получится набраться опыта. Оплата труда и похвала за проделанную работу в этот раз стоит рассмотреть по остаточному принципу.

Полученный опыт и знания пригодятся этому знаку зодиака в ближайшем будущем. Поэтому Тельцам в феврале предстоит много трудиться на благо самим себе.

Близнецы — гороскоп на февраль 2025

В феврале Близнецы — любимчики фортуны. Они получат возможность либо отправиться в приятное путешествие, либо встретиться с каким-то влиятельным, опытным и мудрым человеком, у которого есть чему поучиться.

Не исключено, что новый знакомый возьмет этот знак зодиака под свое крыло и очень сильно поможет в продвижении. Поэтому стоит грамотно прорекламировать себя.

Рак — гороскоп на февраль 2025

У представителей знака зодиака Рак впереди довольно сложный месяц. Им захочется совершить подвиг в рабочих процессах. Может быть, взвалить на себя какой-то большой, но при этом важный проект. Неважно, какая трудность встанет на пути, Раки ощутят острую потребность проявить себя и добавить в портфолио весомое достижение.

Вот только они совсем забыли, что когда-то давали много обещаний в разное время. И именно в феврале так сложится, что все окружающие одновременно начнут дергать представителей этого знака зодиака и спрашивать об обещанном. Поэтому обстоятельства будут довольно сложными. Придется крутиться и вертеться, но гороскоп советует не переживать и легче относиться к этой ситуации. Все получится, все успеется, главное, сфокусироваться на собственных целях и не распыляться на второстепенные.

Лев — гороскоп на февраль 2025

Февраль — благоприятное время для Львов, чтобы со всеми обо всем договориться. Поэтому переговоры, дипломатия и заключение взаимовыгодных договоров и соглашений только приветствуется. Результаты придут весьма впечатляющие.

Этому знаку зодиака рекомендуется побольше слушать собеседников и не вступать в ответный спор. Несмотря на желание показать себя в конфронтации, лучше не давить на людей. Тогда итог общения порадует выгодой.

Дева —гороскоп на февраль 2025

На Дев в феврале свалится много рутинной работы. Придется записывать в ежедневных все дела и задания, чтобы ничего не забыть и нигде не опоздать.

Данному знаку зодиака желательно также выкроить время и на себя. Без отдыха и общеукрепляющих процедур Девы рискуют пошатнуть здоровье, ведь это не их сильный конек. Сколько бы ни было дел, не стоит взваливать на себя больше, чем можно унести.

Весы — гороскоп на февраль 2025

Весы посвятят февраль творчеству и личным проектам. Как старые, так и новые знакомые попадут по их Земные чары и с удовольствием пойдут на контакт.

Для этого знака зодиака это хороший период, чтобы обновить отношения с любимыми или найти новых партнеров и клиентов. Главное, выбрать цели и действовать.

Скорпион — гороскоп на февраль 2025

Скорпионы вдруг захотят заняться ремонтом или благоустройством как личного, так и рабочего пространства. Этот знак зодиака потянет на уют и комфорт. Поэтому, скорее всего, Скорпионы заедут в хозяйственный или мебельный гипермаркет. Одни будут неспешно присматриваться к ценам и ассортименту, а другие сразу рванут на кассу с большой тележкой товаров.

В любом случае Скорпионы успеют и достаточно активно поработать в феврале, и сделать ремонт, и уделить время семье. А может так случиться, что этот Водный знак и вовсе поменяет место жительства и переедет в новый дом или квартиру.

Стрелец — гороскоп на февраль 2025

У Стрельцов февраль пролетит стремительно. Этот месяц подходит для встреч с интересными людьми, важных поездок и обучения.

Поэтому желательно заранее запланировать дела в ежедневнике. Чем чаще этот знак зодиака будет общаться с взаимодействовать, тем больше по итогу получит для себя пользы.

Козерог — гороскоп на февраль 2025

В последний месяц зимы Козерог расщедрится на покупки. Этот знак зодиака с большой вероятностью решит побаловать себя и приобрести что-то в дом. Конечно, не красивую безделушку, а что-то нужное, функциональное, полезное и качественное. Словом, то, о чем они давно мечтали и на что долго копили.

Удачный момент подвернется как раз в феврале. По крайней мере, все к этому располагает, а уж решится Козерог на трату или опять отложит на потом — никто не знает.

Водолей — гороскоп на февраль 2025

Водолеи в феврале полны сил и активности. За что бы этот знак зодиака ни взялся, все получится.

Самое время запускать личные проекты, заняться саморазвитием, записаться на обучающие курсы. Кому-то даже захочется занятья сменой имиджа. Гороскоп советует не сдерживать эти порывы.

Рыбы — гороскоп на февраль 2025

В этом знаке зодиака в феврале проснется шопоголик. Страсть к покупкам будет сложно сдерживать. Рыбы захотят массово скупить все красивое, обновить гардероб, потестировать косметические новинки и порадовать себя приятными мелочами.

У некоторых представителей знака глаз загорится на мебель. Возникнет желание избавиться от старого и обставить комнату чем-то современным. Не нужно себя сдерживать.