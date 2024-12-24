Чувства или контракт: почему Настя Ивлеева держала свадьбу в строжайшем секрете

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Настя Ивлеева неожиданно для всех начала новую главу своей жизни. Почему семья второго супруга может не принять блогера, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Ивлеева вышла замуж во второй раз. Кто стал ее избранником? Почему свадьба прошла в строжайшем секрете? Правда ли скандально известная звезда интернета породнилась с семьей Никиты Михалкова? И за что на нее держит обиду Филипп Киркоров? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Желаю, наверное, любви, взаимопонимания, чтобы потом они смогли отпраздновать и серебряную, и золотую, и хрустальную, все свадьбы мира», — высказалась певица Лина Ли.

Настя Ивлеева поделилась с подписчиками счастливой новостью: она теперь замужем. Это известие стало сюрпризом не только для друзей блогера. По информации СМИ, ни мама жениха, ни отец невесты вообще ничего не знали даже о романе своих детей.

«Родители всегда должны быть счастливы в первую очередь за своего ребенка. Раньше так было: родители выбирали своим детям суженых-ряженых», — заявила телеведущая Таша Белая.

Судя по тому, что еще в октябре избранник блогера был женат на другой, их отношения развивались стремительно. Возможно, и решение о свадьбе было принято в спешке? Молодые люди путешествовали по Заполярью. И в одном из городов, а именно в Мурманске, они расписались.

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«Поздравляю ее с днем свадьбы. Всегда приятно, когда люди находят свое счастье», — отметила PR-агент Марина Ермошкина.

Вторым мужем Анастасии стал предприниматель Филипп Бегак. Его дедушка по материнской линии — автор легендарного романа «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семенов, а бабушка — падчерица писателя Сергея Михалкова. Со стороны отца тоже сплошная интеллигенция: артисты балета и солисты Большого театра.

«Я уверен, что семья и родственники Филиппа категорически против их замужества. Возможно, поэтому они сохраняли свадьбу втайне. Для них Настя — это эталон непрофессионализма, бескультурья. Но выбор Филиппа уже таков, и здесь придется смириться», — предположил светский журналист Роман Миров.

Поклонников Анастасии ее выбор сильно удивил. До этого знаменитость встречалась с певцом Арсением Бородиным и участником реалити-шоу Олегом Майами. Ее первым супругом был рэпер Элджей. И вдруг — человек из мира высокого искусства. Филипп учился в Великобритании. Занимается производством телепередач и фермерством. У мужчины даже есть блог, в котором он рассказывает про сельское хозяйство.

«Филипп — это яркий эталон порядочного, интеллигентного, воспитанного мужчины из хорошей, интеллигентной, порядочной, состоятельной семьи», — подчеркнул журналист Миров.

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Интересно, что новый родственник Насти Никита Михалков был одним из тех, кто яро критиковал ее за ту самую вечеринку, после которой часть российских звезд чуть не лишилась карьеры. Филипп Киркоров до сих пор не может простить Ивлеевой того стресса, который народный артист РФ пережил прошлой зимой. В одном из недавних интервью он высказался о ней весьма жестко.

»**** редкая, неблагодарный человек, которая даже не извинилась передо мной, да еще себе позволяет… Тут намедни от нее прилетело, она меня еще комментирует…» — заявил Киркоров.

«Пострадал как никто. Мы знаем, как отменяли его концерты. Человек целый год был в невероятном эмоциональном стрессе. Мы видели его в это время», — уверены певицы Катя и Волга Король.

Сама Настя тоже сильно пострадала из-за своей вечеринки. Лишилась крупных рекламных контрактов. Заказчики больше не хотят видеть ее ведущей на своих мероприятиях. Также Ивлеевой пришлось заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

«Лефортовский суд установил, что вечеринка, на которой было огромное количество голых людей, оскорбляет достоинство российских граждан. Ивлеевой, наверное, повезло, что она отделалась только административным наказанием. Могло быть и уголовное преследование», — объяснил общественный деятель Александр Трещев.

Ивлеева пыталась извиниться перед многими, кого задела. Но спровоцировала еще большую волну осуждения. И решила на время уйти с радаров. Практически перестала вести блог, путешествовала по городам России.

«Настя чувствовала свою вину, заслуженную вину, но, в отличие от многих артистов, признала свои ошибки, раскаялась. Действительно, мы это видели», — отметил Миров.

Осенью этого года Ивлеева заявила о возвращении в интернет. Она рассказала, что пересмотрела свое отношение к жизни. Больше не хочет повторять ошибок прошлого. И мечтает о светлом будущем. А спустя несколько месяцев вышла замуж. Друзья и коллеги рады за Настю. Они надеются, что этот брак принесет ей счастье, а новая родня наставит на путь истинный.

«Мы знаем, что женщины иногда бывают импульсивны. В ближайшее время мы узнаем, что за этим стоит: искренняя любовь или какой-то брачный договор или контракт», — заявил Трещев.

По данным СМИ, представители работают над возвращением Насти на экраны. Они сообщили, что на федеральном канале уже планируется ее собственное шоу. Также известно, что Ивлеева готова стать ведущей корпоративов. Цена вопроса — семь миллионов рублей.