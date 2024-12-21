Любовь окрыляет: Ивлеева впервые показала подарки от нового мужа

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

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Блогер отметила, что у нее началась новая эра.

Блогер Настя Ивлеева объявила о своем замужестве и показала подарки от супруга. Такими подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Звезда «Орла и решки» в 33 года второй раз связала себя узами брака. Однако имя мужа она не называет, но любопытные фанаты уже все узнали, к тому же, кто-то успел запечатлеть новоиспеченную чету в самолете по пути на север. Оказалось, что супругом артистки является телеведущий Филипп Бегак.

Недавно, Ивлеева опубликовала фото книг, отметив, что это подарки от «душного мужа». Безусловно, девушка сказала это в шутку.

«Девочки, просто у меня новая эра», — подчеркнула блогер.

Она отметила, что это действительно доставляет ей удовольствие — теперь принимает книги в подарок в коллекционном формате. Таким образом, Ивлеева собирает библиотеку.

Когда звезда подтвердит личность своего супруга — неизвестно, но подписчики ждут, затаив дыхание. Ведь не зря они даже узнали родословную Бегака, однако мужчина сам не комментировал высказывания и предположения в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров лишил Ивлееву роли в кино.