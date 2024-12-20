Об этом никто не думает: что обязательно положить в новогоднюю аптечку

Фото, видео: 5-tv.ru

О рисках в новогодние праздники никто не думает, но именно конец декабря и начало января считаются самыми травмоопасными. Лучше подумать о здоровье заранее и подготовиться.

Даже банальный гололед может привести к травмам разной степени тяжести, не говоря о зимних активностях и праздничном кураже. Поэтому на все непредвиденные случаи при себе в Новый год стоит иметь средства первой помощи.

Что взять с собой в поездку на праздники, эксклюзивно Пятому каналу рассказала производитель кровоостанавливающих средств Марина Устюжанина.

Самые частые новогодние травмы

В Новый год традиционно увеличивается поток пациентов, хотя, конечно, никто из них не планировал проводить праздники в травмпункте или больнице.

К сожалению, большинство популярных зимних забав и активностей связаны с большими рисками падений и повреждений. Горячительные напитки и слабая физическая подготовка лишь увеличивают опасность.

Чаще всего травмы в новогодние каникулы получают молодые мужчины и дети-подростки.

Переломы рук и ног. Могут быть как следствием падения в гололед, так и катания на ватрушках, санках, коньках, лыжах и сноуборде.

Ожоги. Возникают при несоблюдении правил безопасности при запуске пиротехники или же от взрыва бытовых электроприборов.

Кровотечения. Омрачают праздники из-за драки, игры в снежки, падения на льду или же открытого перелома.

Что взять с собой в аптечку на праздники

Безусловно, степень подготовки к непредвиденным ситуациям зависит от новогодних планов. Если отдых запланирован в черте города, где много круглосуточных аптечных пунктов, ничего особенного с собой можно и не брать.

А вот выезд на природу, в дома отдыха, на лыжные базы, на дальние экскурсии, многочасовые поездки требует иметь при себе аптечку, ведь медицинская помощь может быть оказана не сразу, особенно в плохую погоду.

Лекарственные препараты на случай пищевого отравления или простуды обычно всегда заботливо кладутся в сумку. А вот тюбики мази или пузыречки с медицинскими растворами, как правило, в дорогу не берут. Эксперт заверяет: это и не требуется. Современные медицинские продукты стали компактными и многофункциональными.

«Зеленка и йод сейчас точно неактуальны, это ни к чему. А вот перекись лучше взять, потому что ранку желательно промыть, ведь вы не в стерильных условиях», — сказала Устюжанина.

Поэтому в аптечку, помимо таблеток, достаточно положить жгут, кровоостанавливающее средство (губку, бинт или порошок) и марлевый бинт.

«Есть встроенные гемостатики. Они выглядят как простой мягкий бинт. Он прекрасно рвется, если ран несколько или нужен маленький тампон при носовом кровотечении. Но порошок в запасе лучше тоже иметь. Порошки могут быть как дезинфицирующие, чтобы в ране не развивалась бактериальная среда, так и одновременно кровоостанавливающие. И благодаря ему из обычного бинта можно быстро сделать гемостатический», — посоветовала эксперт.

Как правильно использовать кровоостанавливающие средства

Гемостатические средства бывают трех видов.

Цеолитовые. Останавливают кровь за счет повышения температуры в ране и ожога прилегающих тканей.

Хитозановые. В их состав входит один из основных строительных компонентов скелетов и оболочек тел ракообразных, насекомых и грибов. У аллергиков может произойти соответствующая реакция на средство. Допустимо использовать их не более часа.

Коалиновые. Гемостатик последнего поколения. Может находиться в раневом канале до суток.

Их используют для остановки любого кровотечения, будь то кровь из носа (цеолитовый гемостатик тут не подходит), порез пальца, ссадина на руке или сильная травма. Повязка не даст пациенту потерять кровь до приезда скорой помощи и сдержит развитие бактериальных процессов.

«Гемостатик нужно доставить в место травмированного сосуда, потому что он работает только при взаимодействии с кровью. Хорошо прижать, подождать минуту-две. Если человек принимает кроворазжижающие препараты, то чуть подольше. И наложить тугую повязку — эластичный бинт или бандаж. Важно зафиксировать место, чтобы при транспортировке не возобновилось кровотечение», — объяснила специалист.

Если кровотечение сильное, предварительно нужно наложить жгут. Когда кровотечение остановится, жгут нужно снять. Его можно применять не более одного часа в зимний период.