Зимние забавы: ТОП-5 правил, чтобы катание с горки не закончилось реанимацией

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Катание с горки входит в перечень наиболее популярных зимних забав, особенно среди детей. Нередко это развлечение приводит к серьезным последствиям для здоровья.

Переломы, сотрясения и даже летальный исход. Чем может закончиться такое популярное зимнее развлечение, как катание с горки? Почему, несмотря на запреты и опасность, стихийные склоны продолжают пользоваться бешеной популярностью? Тюбинг, ледянка или санки: что из этого быстрее и опаснее?

В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Последствия катания со стихийных горок зимой

Зимой работы прибавляется не только у коммунальщиков, но и у травматологов. В погоне за острыми ощущениями люди катаются с крутых необорудованных склонов, используют собак или, что еще хуже, автомобили как силовую тягу для тюбингов и снегокатов.

«Дочка у меня прокатилась на ватрушке. Один раз прокатилась и там же внизу и осталась», — рассказала мать пострадавшей.

«Горка рядом с домом. Пусть она и опасна, зато бесплатна», — развел руками главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.

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А вот такой заезд устроили в Мытищах. Водитель внедорожника привязал к машине несколько тюбингов и прокатил на них порядка 17-ти человек. За опасное развлечение на проезжей части экстремала сразу задержали.

«Готов понести полную ответственность за данное совершенное действие. Впредь обещаю такого не повторять и также не рекомендую это повторять кому-то еще», — заявил он.

Водитель отделался штрафом в полторы тысячи рублей. А вот участники подобных заездов нередко платят своим здоровьем.

«В нашу больницу чаще всего обращаются дети с травмами конечностей при катании с горки на ватрушках и санках и с компрессионным переломом позвоночника», — уточнил главврач Григорьев.

Серьезная опасность поджидает любителей зимнего экстрима на стихийных горках.

«Внизу, где дети катаются, была определенная яма, через которую они на ватрушке когда спускались, их подбросило. И потом об основание этой ямы ударился ребенок», — рассказала Елена Тасовая, мать пострадавшего.

Сыну Елены всего пять лет. Ему впервые разрешили прокатиться на ватрушке. Итог — сложнейший переломом бедра и реанимация.

«Ребенку придется находиться около двух-трех месяцев дома с гипсом. Соответственно, как будет заживляться рана», — уточнила Тасовая.

А для Даши зимние забавы закончились компрессионным переломом позвоночника.

«В скамейку въехала. То есть я поехала быстро и въехала туда. Когда я врезалась, мне было тяжело дышать», — рассказала она.

Но и на специально оборудованных склонах никто не дает гарантию безопасности. Так, в Хакасии десять человек пострадали во время спуска с деревянной горки. Конструкция не выдержала тяжести, и дети упали с трехметровой высоты.

Со склона в травмпункт: чем опасен зимний тюбинг

На горнолыжном курорте в Миассе Челябинской области во время спуска шарф шестилетнего мальчика попал в механизм подъемника. Ребенок получил серьезные травмы и впал в кому. Врачи борются за его жизнь.

Важно убирать все лишние предметы и обязательно проверять склон, на котором дети собираются кататься.

«Он должен быть с небольшим градусом, где-то около десяти, может быть, градусов. Не должно быть никаких абсолютно препятствий: ни деревьев, ни бугров. Лучше на себе не носить никаких сумок, ничего такого, что может зацепиться каким-то образом за любые предметы по пути», — объяснила специалист по работе со спортивными организациями Ирина Сорокина.

Тюбинг, ледянка и санки: что из этого опаснее

Существуют разные средства для катания. С помощью эксперимента выяснили, что быстрее и опаснее при спуске со стихийной горки: санки, обычная ледянка или тюбинг.

«Так как катание с горки — экстремальное развлечение, у нас будут шлем, наколенники и налокотники», — отметил каскадер Денис Чернорицкий.

Первым профессионал испытал тюбинг или так называемую ватрушку. Она совершенно не поддается управлению.

Следом экстремал прокатился на ледянке. Ее опасность в том, что она не рассчитана на трамплины и любые неровности чреваты травмой копчика.

И последними каскадер испытал классические санки. В отличие от тюбинга, ими можно управлять. При условии небольшой скорости.

Скорость во время спуска со склона:

Санки 25 км/ч;

Тюбинг 30 км/ч;

Ледянка 25 км/ч.

Самым опасным средством для катания специалист назвал тюбинг. На особо крутых склонах он может развивать скорость, сравнимую с автомобильным транспортом. А значит, нужна спецзащита.

«Во-первых, быть аккуратным. Во-вторых, понимать, что экстремальные виды развлечений требуют защиты. То есть не пренебрегать шлемом, налокотниками, наколенниками. В идеале даже спинка чтобы была», — подчеркнул Чернорицкий.

Надо запомнить, что на одном средстве для катания должен находиться только один человек. Важно также визуально оценить горку, чтобы не встретить на пути опасные предметы. И главное, не позволять детям использовать на склонах санки и тюбинги в отсутствие взрослых.