Лучшие тюбинговые горки Москвы: где покататься на ледянках и ватрушках

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Для катания на тюбингах желательно выбирать специально оборудованные горки.

Тюбинг — отличная возможность весело и с пользой провести время на свежем воздухе. Любимая зимняя забава, которую обожают дети и взрослые, давно стала альтернативой катания на санках. Ледяные и снежные горки продолжают открываться практически в каждом районе Москвы.

5-tv.ru составил рейтинг тюбинговых горок столицы, куда можно отправится всей семьей с ватрушками на новогодние праздники, выходные и не только.

Тюбинговая горка «Сияние» на ВДНХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Тюбинговая горка открыта перед павильоном № 57 «Россия — моя история». Размер объекта внушительный: высота — семь метров, длина 80 метров. Горка оборудована подъемниками для ватрушек и пятью спусками. Подходит для катания детям в возрасте от трех лет.

Тюбинговая горка на ВДНХ — адрес

Метро «ВДНХ», «Ботанический сад», проспект Мира, 119.

Тюбинговая горка на ВДНХ — расписание

Будни: с 11.00 до 21.45.

Выходные: с 10.00 до 22.45.

Тюбинговая горка на ВДНХ — цены

Взрослый — от 150 рублей (на один спуск).

Детский — от 100 рублей (на один спуск).

Тюбинговая горка в парке «Останкино»

Зимняя площадка для катания на ватрушках обязательно порадует детей и взрослых. Ее высота 6,25 метра и длина 16 метров. Ледовая площадка находится рядом со стадионом.

Тюбинговая горка в «Останкино» — адрес

Метро «ВДНХ», «Бутырская», «Фонвизинская», улица 1-я Останкинская, 7а.

Тюбинговая горка в «Останкино» — расписание

Работает ежедневно с 10.00 до 22.00:

первый сеанс: 10.00 — 12.00;

второй сеанс: 13.00 — 15.00;

третий сеанс: 16.00 — 18.00;

четвертый сеанс: 19.00 — 22.00.

Тюбинговая горка в «Останкино» — цены

Катание бесплатно.

Прокат тюбинга — от 300 рублей.

Тюбинговая горка в Коломенском

© РИА Новости / Антон Денисов

В музее-заповеднике «Коломенское» можно с ветерком покататься на ватрушках всей семьей на оборудованных зимних горках. Здесь открылись сразу два спуска: первая горка располагается на Нижней улице. Ее длина — 150 метров, а ширина — 80. Еще один спуск длиной 120 метров есть на Зеленой поляне.

Тюбинговая горка в Коломенском — адрес

Метро «Коломенская», проспект Андропова, 39.

Тюбинговая горка в Коломенском — расписание

Работает ежедневно с 11.00 до 19.00.

Тюбинговая горка в Коломенском — цены

Работает бесплатно.

Прокат тюбингов — 450 рублей за час.

Тюбинговая горка в Царицыно

© РИА Новости / Виталий Белоусов

Зимний аттракцион для взрослых и детей в Царицыно состоит из двух горок: тюбинговая горка на естественном склоне и односкатная искусственная горка с прокатом тюбинга. Высота искусственной горки составляет четыре метра, а длина — девять метров.

Тюбинговая горка в Царицыно — адрес

Метро «Орехово», «Домодедовская», «Шипиловская», улица Дольская, 1.

Тюбинговая горка в Царицыно — расписание

Будни: с 11.00 до 22.00.

Выходные, праздники: с 10.00 до 21.00.

Выходной день — понедельник.

Тюбинговая горка в Царицыно — цена

Вход со своим тюбингом — бесплатно до 17.00. После 17.00 — от 100 рублей.

Прокат тюбинга — 250 рублей за 30 минут в будни.

Прокат тюбинга — 300 рублей за 30 минут в выходные, праздники.

Тюбинговая горка в парке Сокольники

© РИА Новости / Владимир Федоренко

Длина склона снежной площадки равна 200 метрам, а высота — 13,5 метра.

Тюбинговая горка в Сокольниках — адрес

Метро «Сокольники», парк «Сокольники»

Тюбинговая горка в Сокольниках — расписание

Работает ежедневно с 11.00 до 22.00.

Тюбинговая горка в Сокольниках — цена

Катание — от 300 рублей.

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Тюбинговая горка «Акведук» в парке «Яуза»

Широкая горка возле Ростокинского акведука с видом на ВДНХ и павильон «Рабочий и колхозница».

Тюбинговая горка «Акведук» — адрес

Метро «Медведково», МЦК «Ростокино», рядом с храмом святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Тюбинговая горка «Акведук» — расписание

Работает ежедневно с 12.00 до 21.00 (будни), с 12.00 до 22.00 (выходные, праздники).

Тюбинговая горка «Акведук» — цена

Вход свободный.

Прокат тюбинга — 400 рублей за час в будни.

Прокат тюбинга — 500 рублей за час в выходные, праздники.

Тюбинг — что такое

© РИА Новости / Илья Питалев

Тюбинг в переводе с английского языка означает «труба». Он представляет собой надувные санки чаще всего круглой формы для катания с ледяных, снежных горок. Тюбинг также называют ватрушкой, таблеткой, тобогганом.

Надувные санки состоят из нескольких элементов:

резиновая камера, внешне похожая на автомобильную. Она амортизирует удары и возможные столкновения. Большая площадь дна ватрушки делает ее устойчивой.

защитный чехол для надувной камеры.

ручки. Располагаются по бокам и необходимы для того, чтобы держаться за них во время спуска с горки.

буксировочный трос. Он облегчает подъем тюбинга на горку.

Тюбинги — какие бывают

Надувные санки бывают двух видов: камерные и бескамерные. Камерные ватрушки состоят из камеры и чехла. Отличаются большей прочностью. Однако они весьма громоздкие и дорогие.

Второй вид тюбинга выпускается без резиновой камеры, то есть сразу надувается оболочка санок. Они отличаются бюджетной ценой, компактностью. При этом явным недостатком бескамерных тюбингов остается их низкая износостойкость.

По количеству мест выпускаются одноместные, двух- и трехместные модели. Оптимальным и наиболее безопасным вариантом считаются тюбинги — «одиночки».

По форме выделяют тюбинги маневренные круглые, безопасные овальные и треугольные. Однако, как показывает практика, безопасность катающегося на тюбинге зависит не от формы модели надувных санок, а от соблюдения определенных правил во время скольжения по ледяному или заснеженному склону.

Как правильно надуть тюбинг

Чтобы подготовить камерный тюбинг к использованию, потребуется выполнить несколько простых шагов.

Надувать изделие необходимо только в помещении. При повышении температуры воздух расширяется и может разорвать камеру.

Найти на камере ниппель — это тонкая трубка для соединения с насосом. Убедиться, что она плотно прилегает.

Спущенную камеру просунуть в отверстие в чехле и расправить. Ниппель должен располагаться в таком месте, где он не будет соприкасаться с катающимся на ватрушке. Иначе натянутая ткань чехла от трения может разорваться.

Присоединить насос к ниппелю и накачать камеру при помощи автоматического или велосипедного ножного насоса. Во время процесса камера должна быть в центре чехла и равномерно обтягиваться тканью.

Когда камера надуется до нужного объема, закрыть отверстие на чехле. Перекачивать не стоит. Ватрушка на ощупь должна быть плотной. Проверить давление манометром: оптимальный показатель составляет не выше одной атмосферы.

Бескамерный тюбинг накачивается как круг для плавания: потребуется вставить в клапан насос и надуть изделие.

Катание на тюбинге — правила безопасного активного отдыха

Использование ватрушек для спуска со снежных, ледяных горок является травмоопасным видом зимнего отдыха на свежем воздухе. Поэтому необходимо соблюдать определенные требования безопасности, чтобы избежать несчастных случаев:

Кататься только на специализированных трассах, спусках или на открытом пространстве. На горке не должно быть деревьев, столбов, домов, заборов. Запрещено кататься на тюбинге с горки, оборудованной трамплинами. При приземлении ватрушка сильно пружинит. Убедиться, что в конце горки достаточно пространства для торможения, так как ватрушка не оборудована тормозным устройством. Не тормозить ногами или руками. Не кататься в сцепке из нескольких тюбингов. Не прикреплять тюбинг к снегоходу или автомобилю. Высок риск того, что трос порвется. Не размещать на одном тюбинге больше человек, чем предусмотрено в инструкции по эксплуатации от производителя. Не использовать изделие при низких отрицательных температурах. Это связано с тем, что многие материалы выдерживают до −25°С. Соблюдать дистанцию между спусками по трассе. Катиться с горки вниз разрешено в случае, когда предыдущий человек уже закончил спуск. Съезжать с горки сидя вперед ногами. Запрещено спускаться на ватрушке на животе головой вперед, а также стоять или прыгать на надувных санках во время скольжения вниз.

Какие травмы возможны при катании на тюбинге

При несоблюдении правил безопасного катания возрастает риск появления повреждений рук, ног, позвоночника, суставов.

При столкновении с препятствием на спуске не исключены черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, переломы костей верхних и нижних конечностей. Травмы, полученные во время катания на тюбинге, требуют обязательной госпитализации.

Как хранить тюбинг

После катания на ватрушке необходимо немного спустить воздух из камеры перед тем, как отнести вещь в машину или квартиру. В холодный сезон тюбинг хранится в надутом состоянии. После каждого катания стоит протирать защитный чехол от загрязнений и хранить вдали от источников тепла, солнечных лучей.

С наступлением весны тюбинг потребуется полностью сдуть и достать из чехла. Его желательно очистить влажной тканью и высушить.

Также нужно убедиться в том, что целостность вещи не нарушена. Изделия аккуратно свернуть, положить по отдельности камеру и чехол в пакеты или коробки. Хранить тюбинг в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении.