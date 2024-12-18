Кольцо сама себе купила? Почему помолвка Ксении Бородиной вызвала столько шуму

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Ксения Бородина собралась под венец. Почему многие фанаты звезды не в восторге от ее избранника, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ксения Бородина выходит замуж в третий раз. Почему поклонники считают, что телеведущая делает ошибку? И в чем они подозревают ее нового избранника? Кто заплатил за помолвочное кольцо Ксении? Действительно ли жених находится на полном обеспечении невесты? И из-за чего некоторые уверены, что предстоящая свадьба — месть Бородиной бывшему мужу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«С детьми мы вместе тоже время проводим. А так, в принципе, нам хочется наслаждаться друг другом. Хочется быть почаще вместе. Это же здорово… Женщины любят ушами, поэтому им важно эти сладкие речи послушать», — заявила телеведущая.

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Ксения Бородина поделилась с подписчиками радостной новостью: она получила предложение руки и сердца. Возлюбленный теледивы Николай Сердюков встал на одно колено во время индивидуальной ночной экскурсии по Эрмитажу. Ксения ответила «Да».

«Я считаю, что семья без любви не может существовать. Поэтому это, наверное, самые важные вещи в нашей жизни», — подчеркнула звезда.

Ксения и Николай познакомились полгода назад на съемках реалити-шоу, где Бородина была ведущей, а Сердюков — участником. Между ними сразу возникли чувства. После съемок пара улетела отдыхать на один из самых дорогих курортов Турции.

«Когда они только познакомились на проекте, и он понимал, что это хороший был бы плацдарм. Притом Ксения в этих чувствах просто утонула. Для нее не проблема его пригласить на этот отдых. Это не те деньги, которые для нее казались бы какими-то ошеломительными», — высказался светский журналист Олег Цуриков.

Роман развивался стремительно. Николай познакомил Ксению со своей дочерью от первого брака Николь и подружился с девочками Бородиной Марией и Теоной. Они стали часто проводить время вместе.

«У нас просто Тея фанатка маленьких хрюшек. Открылось кафе в Москве очень интересное, где есть возможность с ними поиграться», — поделилась Бородина.

А вскоре Сердюков переехал в дом Бородиной. Ксения объяснила это тем, что у нее с дочками налажен быт. И смена места жительства будет стрессом для Теоны и Марии. Но фанаты считают, что большая семья просто не поместится в квартире Николая.

«Та квартира, которая у него была, перешла его супруге с пятилетней дочерью. Своей-то жилплощади сейчас нет. А Ксения я сомневаюсь, что готова переехать на съемную квартиру, при том не в центре Москвы. У Ксюши офигенный хороший дом. И она сама может его и протопить, и заработать, и накормить», — выразил мнение журналист Цуриков.

Будущий супруг знаменитости — в прошлом юрист, ныне — блогер. Правда, не такой успешный, как Бородина. СМИ подсчитали, что он зарабатывает примерно в 30 раз меньше своей избранницы, ежемесячный доход которой составляет около шести миллионов рублей.

На Сердюкова также оформлена компания по производству фильмов и телевизионных программ. Правда, в прошлом году этот бизнес принес лишь убытки. Но, по словам телеведущей, ее это совершенно не смущает. Зато, как она говорит, Николай очень умный, прекрасно знает историю и с ним весело.

«Ксения Кимовна очень долго уговаривала пойти в ресторан. Потом уже такая: „Ты глухой? Я же тебя два раза…“», — рассказал Сердюков.

Ксения тут же подчеркнула, что она не уговаривала, а лишь намекала.

«Намекала. Это я не услышал», — ответил возлюбленный телеведущей.

«И тут мы сходили на свидание. Но было очень смешно. Потому что у Николая очень хорошее чувство юмора. Он меня так рассмешил. Я упала со стула прямо посреди ресторана», — призналась теледива.

Но поклонники переживают, что веселье закончится, и Ксения снова останется одна. Да еще и с финансовыми потерями. Уж больно Сердюков напоминает ее предыдущих возлюбленных: Михаила Терехина и Курбана Омарова.

«Через месяц будут разводиться и все сопли выставлять в интернет. Надоела уже эта показуха бездарных „звездулек“».

«Грабли, грабли. Или любовников с мужьями надо менять каждые полтора года, или типаж мужчин».

«Ксения выбирает из раза в раз один и тот же типаж мужчины. Ей с ними легче. Это всегда мужчина статусом материальным ниже нее, но при этом это должен быть визуально подходящий ей мужчина», — отметил Цуриков.

Брак с Курбаном Омаровым закончился громким скандалом. Телеведущая обвинила мужа в неверности. Тот в ответ заявил, что она изменяла ему с его же другом. После расставания бывшие супруги еще долго выясняли отношения. Мужчина говорил, что Ксения никак не может его забыть. И поэтому так часто упоминает о нем в интервью.

Весной 2024 года Курбан снова женился. Практически сразу после этого Бородина стала выходить в свет с Николаем. В августе Омаров объявил, что его супруга ждет ребенка. Многие считают, что предстоящая свадьба Ксении — это попытка насолить бывшему мужу. Ведь еще недавно она не собиралась идти под венец.

«Когда ты видишь, что он на стороне, твой бывший, уже обрел семью, обрел любовь, и у него все хорошо, а ты сейчас в статусе одиночки, это сложнее. То, что это повлияло начать ее новые отношения, — скорее да», — высказался журналист Цуриков.

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Когда Бородина похвасталась шикарным помолвочным кольцом с желтым бриллиантом за несколько миллионов рублей, подписчики не поверили, что украшение приобрел Сердюков. И предположили, что его купила сама невеста. Также как и экскурсию по Эрмитажу, которая обошлась паре в 450 тысяч рублей.

«Ксения — дорогая девушка. Естественно, предложение делать с серебряным колечком с фианитом не комильфо. Поэтому тот камень, который мы видим, если он действительно реальный, и это дорогой бриллиант, и при том там он не один, то сумма будет колоссальная. Человек, который может такое кольцо подарить, должен иметь эти самые доходы. Я глубоко сомневаюсь в том, что сейчас у Николая есть на это средства. Я в жизни не поверю, что он смог это колечко самостоятельно приобрести, если оно реальное, а не фейковое», — предположил Цуриков.

Но Бородина не реагирует на язвительные выпады. По словам теледивы, она не сомневается в искренности Николая. Говорит, что заслужила быть счастливой и делать так, как считает нужным.