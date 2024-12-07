Уж замуж невтерпеж: станет ли третий брак для Ксении Бородиной последним

Фото: Наумов Роман/ТАСС

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Поклонники знаменитости считают, что новый избранник телеведущей Николай Сердюков подозрительно сильно похож на бывшего супруга Курбана Омарова, который неоднократно изменял ей.

Ксения Бородина — одна из самых известных женщин в России. Некогда она была ведущей популярнейшего шоу «Дом-2». Звезда также снималась в кино, играла диджей-сеты и даже написала две книги — «Дом—2. Законы любви» и «Худеем с Ксенией Бородиной».

Разумеется, за личной жизнью Ксении активно следят миллионы поклонников. Ни один из ее романов не остался незамеченным. У знаменитости есть две дочери — Мария и Теона. Она также дважды была замужем, однако после развода со вторым супругом ее личная жизнь долго была окутана тайной.

В начале августа 2024 года Бородина начала публиковать в социальных сетях фотографии с новым избранником, однако лицо мужчины она всегда тщательно скрывала. Но и в этот раз поклонники быстро догадались, что новый возлюбленный Ксении — участник шоу «Последний герой», блогер Николай Сердюков.

Подписчики подозревали, что отношения пары — не более, чем очередной пиар-роман, однако эти теории с треском провалились 7 декабря, когда Ксения торжественно объявила, что любимый мужчина позвал ее замуж.

Почему распадались предыдущие отношения Бородиной, что так долго мешало ей встретить женское счастье и почему фанаты недолюбливают Николая Сердюкова — в материале 5-tv.ru.

Роман Бородиной

Первыми отношениями Ксении, о которых узнала общественность, стал ее роман с солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко. Пара познакомилась в далеких 2000-х, тогда певец находился на пике славы, а вот Бородина только начинала свою карьеру.

Поговаривают, что за Леонидом в то время бегали толпы поклонниц, однако он выбрал именно Ксению. Их отношения развивались как нельзя лучше, казалось, что в паре царит идиллия. Певец познакомил возлюбленную с родителями и уже собирался сделать ей предложение, но не успел. В 2005 году он погиб, когда гнал на мотоцикле по Садовому кольцу. 27-летний мужчина врезался в грузовик и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Будучи ведущей телепроекта «Дом-2», Ксения познакомилась с музыкантом Оскаром Каримовым. Красавчик пришел на проект вместе с братом-близнецом, но именно ему удалось завоевать сердце Бородиной.

По слухам, Ксения долго не хотела заводить служебный роман, однако, то ли очарование Каримова, то ли разогревшийся интерес зрителей, все же толкнули звезду в объятия участника проекта.

Вся страна обсуждала, чем же закончится роман Бородиной и Каримовой, но ответ оказался до смешного прост — ничем. Оскар покинул проект, и об их отношениях с Ксенией все быстро забыли.

Своего первого мужа — бизнесмена Юрия Будагова — Бородина встретила на съемках Comedy Club в 2008 году. Их роман развивался крайне стремительно: возлюбленные быстро расписались, а всего год спустя у них родилась дочь Мария, которую Бородина чаще называет Марусей.

Однако их брак продлился недолго — в 2011 году супруги разошлись. Телеведущая заявила, что Юрий вел разгульный образ жизни, а также пренебрежительно относился к ней. Помимо этого, Будагов был очень ревнив. Мужчине сильно не понравилось, что жена вышла на съемки спустя всего месяц после рождения дочери.

После развода Ксения вернулась к экранным отношениям — у нее завязался роман с участником «Дом-2» Михаилом Терехиным. Их отношения нельзя было назвать идеальными. Пара вечно то сходилась, то расходилась, а после окончательного расставания Терехин и вовсе заявил, что просто воспользовался звездой. Якобы, если бы он захотел, то Ксения приползла бы к нему с мольбами.

В 2015 году показалось, что Ксения наконец встретила своего человека. Она вышла замуж за красавца-бизнесмена Курбана Омарова. При подготовке к свадьбе влюбленные узнали, что ждут ребенка, поэтому передвинули торжество на более ранний срок, а уже в конце декабря этого же года у них родилась дочь Теона.

Вскоре Бородина узнала об изменах бизнесмена и даже подала на развод, однако позже супруги все же решили помириться.

Курбан и Ксения много путешествовали, везде появлялись вместе и активно рассказывали о своей любви в социальных сетях. Благодаря Ксении Омаров тоже стал популярной медийной личностью.

В 2021 году Курбанов предал Бородину во второй раз и она уже не стала его прощать. Супруги развелись, а Ксения на годы перестала посвящать поклонников в личную жизнь.

Кто такой Николай Сердюков

Николай Сердюков является уроженцем Ставрополя. Как признавался сам мужчина, с детства он мечтал стать актером, однако позже ушел в юриспруденцию.

В 2012 году он вместе с бывшей супругой Алиной Акиловой перебрался в Москву, где начал строить карьеру. С работой в найме у Сердюкова не заладилось, однако жена подтолкнула его к созданию совместного блога. Николай поначалу не верил в успех, однако вскоре страница симпатичных молодых людей приобрела невероятный успех.

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Акилова и Сердюков рассказывали обо всем на свете: работе, домашнем быте, путешествиях, а также публиковали красивые кадры с профессиональных фотосессий. За блогом супругов следили миллионы человек, но после семи лет совместной жизни пара разошлась, сообщив, что их чувства угасли. В Акиловой и Сердюкова есть дочь Николь.

После развода Николай решил попытать удачу в проекте «Влюбись, если сможешь». Однако, как заметили зрители, мужчина не особо старался понравиться девушкам, а только самоутверждался.

Помимо ведения блога, Сердюков также принимал участие в шоу «Вызов» и иногда снимается в шоу программе «Утро».

Знакомство Бородиной и Сердюкова

В 2023 году Бородина ушла с телепроекта «Дом-2», ведущей которого она являлась с 2004 года, и присоединилась к реалити-шоу «Последний герой». Именно там она встретилась с Николаем, который снимался в программе в качестве участника.

По словам телезвезды, сперва Николай произвел на нее отрицательное впечатление, однако это мнение менялось с каждым днем в положительную сторону. В последний день съемок пара пообщалась наедине. Общение продолжилось, когда Николай и Ксения вернулись в Москву. Звезда признавалась, что ее очень впечатлило, как интересно уроженец Ставрополя рассказывал об истории столицы.

Между Бородиной и Сердюковым завязался роман, который они скрывали недолго, а пару месяцев спустя мужчина и вовсе переехал жить в дом артистки. Поклонники негативно восприняли этот шаг, поинтересовавшись, почему пара не живет в квартире Николая.

«Может, потому, что у каждой своя комната, свои вещи любимые. Может, потому, что у меня две собаки, две кошки, няня, домработница, два водителя, один из них с проживанием. Четыре машины и так далее. Огромная гардеробная, много вещей, дом большой, где всем удобно», — отбивалась Ксения от нападок хейтеров.

Несмотря на это, поклонники Бородиной продолжают считать, что Сердюков просто околдовал телеведущую, которой не везет в личной жизни. Блогера считают меркантильным и расчетливым человеком, который просто купается в славе теледивы.

«Мне одной показалось, что у него глаза бегают как у неуравновешенного человека»; «Колясик ехидно улыбается местами»; «В глазах у него читается неуверенность в себе. Ксения как ребенка таскает его за собой», — пишут онлайн-пользователи.

В Сети также заметили, что Николай сильно похож на второго мужа Бородиной — Курбана Омарова. Тот же внешний типаж и та же наглая манера общения с женщинами. Злые языки уже даже пророчат, что Сердюков может предать телеведущую, как когда-то это неоднократно делал Курбан.

К тому же, подписчики Ксении углядели в отношениях звезд пиар-роман и не раз интересовались, сколько, кто и кому предложил за это денег.

Хейтеры замешкались 7 декабря, когда Сердюков сделал Ксении предложение.

Бородина выходит замуж

В субботу, 7 декабря, Ксения развеяла слухи о пиар-романе с Сердюковым, опубликовав фотографии и видео с предложением руки и сердца от возлюбленного.

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Пара отправилась на экскурсию по ночному Эрмитажу. На фоне старинных часов «Павлин», которые работают более 200 лет, Сердюков встал на одно колено и преподнес телеведущей кольцо. Она ответила согласием. Этот момент запечатлела на видео подруга Бородиной, певица Ольга Орлова.

«Я сказала „да“. Я не могла бы сказать „нет“, потому что, сказав „нет“, я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой, с такой заботой, что ты мне даешь, я каждый день чувствую себя самой любимой и самой лучшей в этом мире. А самое главное, я счастлива с тобой, моя любовь. Спасибо Господу, что он дал мне все испытания в жизни, и привел к тебе. Я люблю тебя… Сейчас… Сегодня, завтра и всегда», — подписала Бородина свою публикацию в социальной сети.

На Ксению обрушилась масса поздравлений и пожеланий о счастье, любви и долгом браке. Однако есть и те, кто все же остался недоволен таким раскладом.

Пара провстречалась всего полгода и уже планирует пожениться. К чему такая спешка и что все это значит — недоумевают в Сети.

Окажется ли Сердюков именно тем, кем его считают фанаты Ксении, или он наконец сможет подарить телезвезде долгожданное счастье — остается только догадываться. Ну а пока Бородина в соцсетях хвастается помолвочным кольцом, и, стоит отметить, камушек на нем и вправду внушительных размеров.