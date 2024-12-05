«У нас каждый день свадьба»: Сосо Павлиашвили почти 25 лет не ведет любимую в ЗАГС

Сосо Павлиашвили заявил, что у него с возлюбленной каждый день свадьба

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Сосо Павлиашвили уже больше 20 лет не решается отвести возлюбленную в ЗАГС. Чем артист это объясняет, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Сосо Павлиашвили объяснил, почему до сих пор официально не женат. Из-за чего артист уже почти четверть века не решается отвести любимую женщину в ЗАГС? Зачем певец кормит яйцами всех, кто приходит к нему в гости? Правда, что Ирина излечила Сосо от серьезной болезни? И какую его мечту она запрещает осуществить? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«С утра до ночи делать друг друга счастливыми. У нас такая традиция. Любить друг друга и делать друг друга счастливыми», — заявил певец.

Сосо Павлиашвили и его избранница Ирина вместе уже более 20 лет. Но при этом официально до сих пор не расписаны. Артист уверен: штамп в паспорте абсолютно ничего не значит.

«Не ставь ничего выше твоей гармонии с самим собой. Если ты разрушаешь эту гармонию, нет никаких оправданий… Сколько у людей: утром штамп, а вечером развод. Поэтому дай бог всем счастья», — отметил исполнитель.

Такого же мнения придерживается не один Павлиашвили. Певица Слава уже 20 с лишним лет отказывается стать официальной женой бизнесмена Анатолия Данилицкого. Актриса Мария Кожевникова и ее возлюбленный Евгений Васильев не дошли до ЗАГСа даже после рождения четверых сыновей. В свое время пара обвенчалась в Ницце. Сосо и Ирина тоже прошли это таинство. Певец считает, что гораздо важнее скрепить брак не в государственном учреждении, а на небесах.

«У нас каждый день свадьба. У нас каждый день счастье. У нас каждый день праздник», — подчеркнул он.

Павлиашвили называет Ирину своим ангелом-хранителем. Они познакомились, когда девушке было всего 16. Сосо — 33. Певец тогда переживал трудный период. После страшной аварии его мучили приступы эпилепсии. А как только Ирина родила дочь Елизавету, болезнь ушла навсегда.

«Я излечился. И совершенно без вмешательства врачей. А ведь мне хотели даже трепанацию черепа делать. Но тут родилась Лиза, и все прошло, как будто ничего и не было», — рассказал Павлиашвили.

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Единственное, насчет чего не смогла договориться пара, — это собака. Сосо уже давно мечтает о кавказской овчарке. Но женщина категорически против. Боится за цветы, которые так старательно сажала на участке.

«Ира сделала такой красивый сад, что любая скотина больше кошки будет вредить, выкапывать, ломать, есть. А так мы очень любим животных», — поделился Сосо Павлиашвили.

В итоге пришлось искать компромисс. Вместо пса влюбленные завели кур. И теперь угощают всех домашними яйцами.

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«И родственникам, и друзьям. Кто захочет, мы их берем и отдаем», — уточнил артист.

Павлиашвили делится: он обожает, когда за большим столом собирается теплая компания. Приезжает старший сын от первого брака Леван с девушкой. Сосо готовит свои фирменные блюда.

«Это и лагман, это все, что тушеное мясо с овощами, со специями, острое. Это все мое», — признался исполнитель.

У Левана прекрасные отношения и с Ириной, и с младшими сестрами. Молодой человек пошел по стопам отца, и они часто выступают вместе на концертах. Сосо Павлиашвили признается: стоя на одной сцене с детьми, испытывает небывалую гордость. Возможно, если когда-нибудь артист изменит свое отношение к браку, они все вместе споют и на его свадьбе с Ириной.