Личный стилист и не только: какая «свита» сопровождает Бурака Озчивита в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com/Oleg Spiridonov; 5-tv.ru

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Бурак Озчивит вновь посетил Россию, на этот раз в компании супруги. Что они увидели в столице, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Что привело турецкого секс-символа Бурака Озчивита в Москву? И почему на этот раз его везде сопровождала ревнивая супруга? Где успела отдохнуть знаменитая пара? Какие русские блюда распробовала жена знаменитого Османа? И что за конкурент появился у горячего мачо в России? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Хочу побывать в Санкт-Петербурге, Москве и других городах. И я хочу приехать с моей женой», — заявил актер.

С последнего визита Бурака Озчивита не прошло и пары месяцев, как знойный турок снова прибыл в гости. И исполнил обещание. Горячий мачо привез в холодную Москву свою супругу Фахрие Эвджен. Пара посетила главную площадь страны, где полакомилась заварными пирожными, зашла в Третьяковку, а напоследок побывала в театре Станиславского.

«Я везде много езжу и всегда встречаюсь с особенностями других культур», — поделился Озчивит.

Хотя кинозвезды преследовали не только туристическую цель. Ранее Бурак сыграл одного из героев в российской комедии, а сейчас принимает участие в другом проекте.

«У него был свой личный стилист и люди, которые отвечали за его график», — рассказала актриса Мария Раскина.

«У нас был переводчик в картине, артист Хусейн, который и переводил нам на площадке. Мы общались, рассказывали друг другу о тонкостях и подробностях нашей профессии», — уточнила актриса Кристина Бабушкина.

«Он очень открытый, душевный, радушный. Приехал и говорит: „О, а что так мало? Я еще хочу. Дайте мне что-нибудь поделать“», — вспомнил сценарист Петр Внуков.

Известно, что турецкая актриса имеет непростой характер и ревнует знаменитого мужа. В его прежние визиты в Россию Фахрие Эвджен отслеживала в СМИ все новости об Озчивите. И, конечно, знаменитость в курсе, как российские фанатки боготворят ее супруга.

«Моя жена тоже актриса. Она знает, что я популярен в России», — признался Бурак Озчивит.

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«Мы все смотрели „Великолепный век“, влюбились в него там. И все, наконец он играет в наших российских фильмах. И мне кажется, что пора ему переезжать к нам», — выразила мнение певица Ольга Серябкина.

Впрочем, в этот раз россиянки и сами не искали с ним встреч. В феврале он устроил фан-встречу стоимостью 50 тысяч рублей с человека. Но при этом сильно разочаровал поклонниц.

«Я очень долго подрабатывала, чтобы взять деньги, у мамы выпрашивала. В общем, накопила еле как. К нему даже не приблизились особо, а он такой: „Я устал“. И все, и ушел», — поделилась поклонница Екатерина Воробьева.

В октябре стоимость входного билета на встречу со звездой выросла уже до 70 тысяч. А неплатежеспособных поклонниц оставили на улице за металлическим забором.

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«Естественно, там из чувства самосохранения он сбегает, да. Я думаю, что Бурака накрыла звездная болезнь», — отметила кинокритик Илона Егиазарова.

Все внимание поклонниц теперь привлекает 28-летний москвич таджикского происхождения Менчос Мухторов. Жгучий красавец с бородой, весьма похожий на своего турецкого коллегу, буквально взорвал интернет. Его уже окрестили главным конкурентом Бали-бея.

«Смена Бурака Озчивита».

«Актерское мастерство на высшем уровне».

«Народ ждет сериалов с тобой».

Менчос Мухторов работает актером и моделью, ведет свой блог с многомиллионной армией поклонниц. Увлекается футболом и боксом. Кто знает, может, именно он вскоре станет настоящим секс-символом киноиндустрии и сместит знаменитого Османа с пьедестала.