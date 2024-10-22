Нарушил все законы жанра: чем Бурак Озчивит обидел преданных поклонниц в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Бурак Озчивит посетил Санкт-Петербург. Зачем турецкий актер приехал в Россию и чем обидел поклонниц, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Бурак Озчивит попробовал в Санкт-Петербурге квас и неожиданно заговорил по-русски. Зачем знойный красавец снова прибыл в нашу страну? И чем обидел преданных поклонниц? Сколько приходится платить за возможность увидеть знаменитого Османа? Почему турецкие мыльные оперы стали так популярны? И как экранные потомки Ататюрка вгоняют россиянок в многомиллионные долги? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Визит Бурака Озчивита в Россию с самого начала нарушил все законы жанра. Звезду турецких сериалов не встречали хлебом-солью. Никто не протягивал бумажки для автографа. За спокойствием секс-символа следили двухметровые охранники. Поклонницам только оставалось, что выкрикивать признания в любви из-за забора. Девушки явно остались разочарованы встречей. Ведь караулили кумира с утра.

«Ждем уже больше пяти часов. Нас было больше, остались самые стойкие. Только вот нас не пускают за ограждение», — рассказала фанатка.

Но знаменитый Бали-бей не реагировал на пылкие признания фанаток, а увлеченно беседовал с народным художником РФ Никасом Сафроновым. Именно он пригласил его на выставку своих картин. Ведь Озчивит давно увлекается живописью.

«В университете я изучал многие стили, но это что-то особенное. Поэтому я безумно рад, что здесь оказался. Меня встретили невероятно тепло, невероятно искренне. И Никас, и его сын. Мы будем дружить. Кстати, сделаем совместную выставку в Турции, Москве и Петербурге», — заявил актер.

Впрочем, этот визит Бурака в Россию не первый. В прошлый приезд он устроил официальную встречу с поклонницами. Вход — по билетам за 50 тысяч рублей. За эти деньги организаторы обещали фото со звездой и фужер шампанского. Заведение заполнилось до отказа. Но актер в тот вечер, несмотря на полученный гонорар, был не в настроении.

«Достаточно хамски обошелся с фанатами, отказывался с ними фотографироваться, не раздавал автографы. Если он сейчас не сделает работу над ошибками, анализ собственного поведения, творчества и так далее, все может закончиться в одночасье», — выразила мнение кинокритик Илона Егиазарова.

Тогда социальные сети взорвались гневными комментариями. Обвиняли турецкого сердцееда едва ли не в мошенничестве.

«Я очень долго подрабатывала, чтобы взять деньги, у мамы выпрашивала. Накопила еле как. Я понимала, что у меня не останется еще как минимум неделю поесть. В общем, покупаю этот билет и счастливая жду с ним встречи. Это было очень дорого. И я вообще не была готова отдавать эти деньги, но отдала. Мы к нему даже не приблизились особо, а он такой: „Я устал“. И все, и ушел», — рассказала поклонница Екатерина Воробьева.

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Казалось, после такого фанатский пыл поугаснет. Но в этот раз все повторилось. Только стоимость билета подняли до 70 тысяч рублей, а вместо ресторана — прогулка по выставке картин. Той самой, куда его позвал художник Сафронов. Платежеспособные барышни снова остались без обещанного внимания.

«Когда мы прошли через всю выставку, Никас о каждой картине рассказывал определенную историю. И они настолько невероятные, что мне даже тяжело поверить в них», — поделился артист.

После выставки Никаса Сафронова Озчивит попробовал русский квас и похвалил напиток. Неожиданно по-русски.

«Хорошо», — сказал он.

А после всех мероприятий актер не стал задерживаться в Санкт-Петербурге, улетел первым же рейсом на родину, оставив множество вопросов и разбитых сердец разочарованных поклонниц.

Впрочем, однажды артист рассказал, что боится подходить к русским девушкам. Якобы ревнивая супруга Фахрийе Эвджен следит за каждым его шагом, мониторит все новости, когда он в России. СМИ писали, что пара уже была на грани развода, и артист, видимо, не хочет давать поводы для ревности жене, которая осталась в Турции из-за работы.

"Хочу посмотреть Санкт-Петербург, Москву и другие города России. С удовольствием бы приехал к вам с женой и детьми. Здесь так много красивых мест. А какая архитектура», — признался актер.

Однако многие уверены: на самом деле у Бурака звездная болезнь. В последнее время он то и дело попадает в скандалы. В Турции его регулярно обвиняют в заносчивости и даже агрессивном поведении. А в ноябре 2021-го на Озчивита подали в суд члены съемочной команды сериала «Осман» за оскорбления и угрозы.

Попробовал квас и заговорил по-русски: актер Бурак Озчивит приехал в Петербург

«На съемках „Османа“ Бурак вышел из своего вагончика и, как говорят свидетели, принялся орать на съемочную площадку, на группу, оскорблять их матерными словами. Бурак поверил, что он звезда. Он поверил, что он имеет право на любое поведение», — рассказала Егиазарова.

Впрочем, звездная болезнь подкосила не только Бурака. Жгучего шатена Джана Ямана обвиняли в избиении поклонницы, сексуальных домогательствах и оскорблениях в адрес коллег. А турецкие женщины считают его вообще недостаточно красивым. Зато россиянки сходят от него с ума, как и вообще от турецких сериалов. А началось все еще в 1986-м. «Королек — птичка певчая» стал первой ласточкой.

«Все время там какие-то интриги, постоянный, какой-то очень трудный путь к счастью. Для того, чтобы добиться любви, для того, чтобы добиться счастья, воссоединения с семьей, с любимыми людьми, надо пройти огромную, тяжелую дорогу», — отметила кинокритик Егиазарова.

Дамы начинают верить в увиденное. Отрываются от реальности, уверяют психологи, и распахивают свои души, а заодно кошельки шарлатанам. Два года назад библиотекарю из Москвы Анне Рязановой написал в соцсетях якобы актер сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин. Поведал, что у него финансовые трудности. Итог: минус два миллиона рублей, заявление в полицию и рухнувшие мечты.

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«Некоторые женщины оплачивали будущую стоянку самолета кинозвезды, который обещал за ними прилететь. Попадаются все. Кто-то откликается, их передают другим мошенникам. Того, кто податлив, передают третьим мошенникам. И те, уже используя НЛП (нейролингвистическое программирование. — Прим. ред.) и прочее, начинают брать в оборот наивных граждан», — объяснил адвокат Петр Арешев.

Три миллиона рублей отдала Лжеджану Яману еще одна влюбленная россиянка. На этот раз деньги нужны были якобы на лечение матери артиста. При этом всего за один эпизод в сериале актер получает в переводе на рубли 5,5 миллиона. К слову, аферы с подставными турецкими звездами уже поставлены на поток.

«Цифровые преступления сами по себе сложно расследуются. Но когда их количество растет в геометрической прогрессии, наши правоохранительные органы просто физически не справляются с их объемом», — уточнил адвокат Арешев.

Правоохранители уверены: чем скорее женщины поймут, что турецкие страсти имеют мало общего с реальностью, тем у них меньше шансов стать жертвой мошенников. А возможно, и наладить реальную личную жизнь. Тем более что красавчик Бурак Озчивит улетел, но обещал вернуться.