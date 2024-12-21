Цвет ни о чем не говорит: как должны выглядеть спелые мандарины

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Старые мандарины нередко маскируют под спелые. Обман вскрывается уже дома, когда под красивой кожурой оказывается сплошное разочарование.

Засохшие, гнилые и даже заплесневелые мандарины. Перед Новым годом магазины спешат избавиться от некондиции. Торговцы уверены, что в предпраздничной суете с прилавков сметут даже такие фрукты. Иногда покупателям не получается даже килограмма набрать. Но бывает, что с виду мандарины красивые, а внутри неприятный сюрприз — здоровый толстый червяк.

Как не нарваться на некачественный продукт и не испортить себе праздник, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».

Как правильно выбрать спелые мандарины

При выборе мандаринов нужно смотреть не только на кожуру, но и на плодоножку фрукта.

«Если вот здесь нет никакого процесса гниения, если все это целое, то вполне себе можно брать», — поделилась пищевой технолог, нутрициолог Диана Чекунова.

А вот цвет кожуры вряд ли поможет определить спелость фруктов. Ярко-оранжевые мандарины могут оказаться водянистыми, а зеленые, наоборот, очень сладкими. Лучше проверять кожуру на упругость и еще оценить запах фруктов.

«Спелый мандарин при нажатии будет обратно принимать свою форму. То есть не сплющиваться. Нюхаем, понятно. Потому что чем свежее плод, тем вкуснее он пахнет. Это яркий запах цитруса, его все знают», — сказала эксперт.

В Россию мандарины чаще всего везут из Турции, Ирана, Марокко, Китая, Египта и Абхазии. Многие считают, что абхазские будут самыми свежими, а турецкие — сладкими. Так ли это? И стоит ли вообще при покупке фруктов обращать внимание на регион?

Чтобы это выяснить, купили три вида мандаринов: из Марокко по 220 рублей за килограмм, из Китая по 180 рублей за килограмм и из Абхазии по 150 рублей. К качеству дорогих марокканских сразу появились вопросы. Почти 90% мандаринов не имели ничего похожего на остатки черенка. А это плохо. Потому что так во фрукт могут попасть бактерии.

«Да, абсолютно верно. Считается, что этот черенок должен оставаться, потому что это сохраняет целостность кожуры», — объяснила Чекунова.

Опасения подтвердились. На одном из мандаринов этой партии заметили плесень.

«Желательно его сразу выкинуть, дабы эта плесень не перешла на другие плоды», — отметила специалист.

При этом аромат марокканских мандаринов был не очень насыщенным. На очереди оказались цитрусы из Китая. Они выглядели привлекательно за счет веток с листвой. Но это еще не гарантировало, что фрукты свежие.

После сбора урожая зелень долго сохраняет товарный вид. А некоторые недобросовестные продавцы и вовсе бальзамируют листву, чтобы продать продукт подороже. Китайские мандарины, увы, тоже не были похожи на свежие. И запаха у них не было совсем.

«Если бы у меня стояла задача эстетично поставить их на столе, например, новогоднем, тогда да. Но вот для еды — точно нет», — прокомментировала пищевой технолог.

Но и партия мандаринов из Абхазии почти не пахла. И это странно. Ведь чем ближе страна происхождения, тем больше шансов, что на прилавки попадет свежий продукт. А вот для долгой транспортировки фрукты часто обрабатывают воском, чтобы лучше хранились и выглядели аппетитнее.

Что скрыто под кожурой мандаринов

Проверили, оказался ли воск на образцах. Для этого взяли по одной мандаринке из каждой партии и оставили в горячей воде на десять минут.

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«Если мы достанем мандарин из воды, и он будет мутным, и водичка может скатываться с него по-другому», — сказала Диана Чекунова.

Сам по себе воск не опасен. Но он собирает и запечатывает на кожуре всю грязь. Во время чистки мандарина она может попасть на мякоть, а значит, и в организм человека. Но мандарины, которые купили, можно есть без вреда для здоровья. Вода в мисках не помутнела, а кожура не изменилась. Но даже несмотря на то, что разные калибры, четко видно, что разницы большой не было.

«По внешнему виду они как будто бы одинаковые. Просто один чистый, другой грязный», — прокомментировала эксперт.

Проверили, что скрывалось под кожурой. В первую очередь взвесили по одному мандарину от каждой партии. Отобрали три более-менее одинаковых мандарина, чтобы понять, у кого из них больше сока.

«Наличие сока — это показатель качества этого фрукта. Более того, если мандарин был переморожен, например, при транспортировке или при хранении, то сока в нем будет, скорее всего, меньше. То есть он немножечко засохнет», — рассказала специалист.

Самым тяжелым оказался мандарин из Китая — 116 граммов. А вот у марокканского и абхазского вес почти одинаковый — 105 и 103 грамма.

Чтобы сделать окончательные выводы, избавились от кожуры и отжали сок. Победил образец под номером два.

«Это значит, что китайские мандарины самые сочные», — заключила эксперт.

А что насчет вкуса? Первыми попробовали мандарины из Марокко. Чистились они легко.

«С легкой кислинкой, я бы сказала. Достаточно сладкий плод. И что важно, в нем нет косточек. Я меньше говорила и больше жевала», — рассказала специалист.

Мандарин из Китая пришлось чистить дольше. Но самое удивительное, что и после этого у фрукта не появился цитрусовый запах.

«Как будто бы он слишком долго ехал до нас из Китая», — отметила эксперт.

По вкусу китайские мандарины оказались сладкие, но водянистые. Попробовали фрукты из Абхазии. Во время чистки сразу почувствовали яркий запах цитруса. Третий образец оказался явно на любителя. Не исключено, что под видом популярных абхазских продали мандарины из другого региона. Цена подозрительно низкая, да и вкус не порадовал.

«Не всегда табличка на рынке, на которой написано Абхазия, значит, что мандарины оттуда. Они появляются в начале декабря, и если человек покупает их раньше, то, возможно, это совсем никакая не Абхазия», — предостерегла Чекунова.

Мандарины-самозванцы: несут ли в себе опасность

Мандарины-самозванцы могут быть не только невкусными, но и небезопасными. Именно поэтому отправили партии в лабораторию и проверили их на наличие пестицидов.

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«Если мандарины содержат большое количество пестицидов, то они могут вызвать отравление, аллергические реакции и также расстройство пищеварения», — заявила заместитель начальника отдела химико-токсикологических исследований испытательной лаборатории ФГБУ «Центр оценки зерна» Ольга Карасева.

Ни одна партия не оказалась полностью чистой. На марокканских и абхазских мандаринах нашли следы трех химикатов. А на китайских — двух.

«В образце из Марокко мы обнаружили такие пестициды, как имазалил, тиабендазол и пириметанил. В образце из Китая мы обнаружили имазалил и прохлораз. В образце из Абхазии мы обнаружили имазалил, пириметанил и тиабендазол», — перечислила специалист.

Но не стоит спешить совсем отказываться от мандаринов. По нормам СанПиНа в таких количествах следы пестицидов не опасны для здоровья. Так что образцы в целом проверку прошли. Но по итогам всех экспериментов стало ясно: ориентироваться на страну происхождения при выборе мандаринов нет никакого смысла.

Лучше обращать внимание на их внешний вид. Плоды обязательно должны быть с черенками, упругой кожурой и с ярко выраженным цитрусовым с запахом.