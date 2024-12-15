Внакладку, вприкуску и вприглядку: исконные традиции русского чаепития

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В дореволюционной России чай занимал центральное место как в городских, так и в деревенских домах, но традиции его потребления значительно различались.

С XVIII века у русских людей возникла страсть к чаю, что стало основой для формирования особой чайной культуры. Напиток, пришедший из далекого Китая, быстро завоевал популярность среди дворян и купцов и со временем проник в дома простых людей. Чай стал не просто утренним или вечерним напитком, но и важным элементом общения, символом дружбы и гостеприимства.

О традиционном русском чаепитии эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведущий методист музея «Садовое кольцо» Виктория Быховская.

Дворянское, купеческое и крестьянское: в чем разница чаепитий в разных сословиях

© РИА Новости/Петр Петрович Малиновский

Традиции чайной культуры складывались в России постепенно. У разных сословий они были свои. Каждый элемент чайных встреч — от оформления стола до особого угощения — был тщательно продуман и отражал благородство хозяев.

Стол обязательно накрывали накрахмаленной или льняной скатертью. В знатных семьях могли также использовать расшитые голландские.

Устройство для нагревания воды непременно располагали на столе. Кроме этого, любая уважающая себя хозяйка ставила чайный сервиз. В дворянских семьях для чаепитий предпочитали использовать дорогие фарфоровые. Более низкие сословия могли себе позволить только фаянсовые, которые стоили намного дешевле.

В состав сервиза входили: заварочный чайник, несколько чайных пар, столовые приборы, сливочник и молочник.

По традициям чайного этикета горячий напиток разливали по чашкам. Но чай не полагалось наливать до самых краев. Как правило, хозяйка оставляла пустыми один-два сантиметра, чтобы в качестве дополнения к напитку можно было добавить сливки, молоко или сахар.

Если чаепитие было семейным и за столом были дети, в чашку сначала наливали чай, а затем разбавляли молочными продуктами. На встречах только со взрослыми в чай добавляли различные настойки.

Изначально чай был напитком только для привилегированных сословий общества, и поэтому основная часть обычаев складывалась в дворянской и купеческой среде.

В богатых семьях чай подавали в столовой или гостиной. Всем процессом непременно должна была руководить хозяйка дома. Если женщина была аристократкой, она только следила за процессом сервировки стола, который накрывали слуги. Но если она принадлежала к низкому сословию, то занималась организацией чаепития самостоятельно.

Купеческое чаепитие несколько отличалось от дворянского. Последнее считалось наиболее светским.

«Мы знаем, что англичане любят пить чай с молоком. Дворянские семьи повторяли именно британскую традицию чаепития. Они тоже любили пить чай с молоком, но подавали его, правда, по-другому», — поделилась Виктория Быховская.

Дворяне обязательно ставили на стол вазу с фруктами и подавали выпечку. А вот купеческие традиции позволяли себе гораздо больше раскованности. Столы ломились от еды. К чаю подавались: пироги сытные, сладкие, кренделя, булки, баранки, пряники, большое количество фруктов, ягод, варенье и сахар. Более того, купеческое чаепитие было длительным. В ходе его выпивалось до нескольких десятков чашек чая.

Однако в какой-то момент в дворянской и купеческой среде чаепитие стало достаточно будничным времяпрепровождением. Чай могли пить каждый день и даже по несколько раз.

А вот в крестьянских семьях выпить чашечку вкусного напитка могли себе позволить только в определенные даты. Например, по большим праздникам. В повседневной жизни крестьян чай считался признаком роскоши. Поэтому напиток подавали ближе к завершению пиршества, когда гости уставали от нехитрой еды, общения, танцев и песен. Чаепитие помогало успокоить оживленных мужчин и женщин, придавая пиршеству более пристойный вид.

Однако с течением времени, когда стоимость чая снизилась, он стал привычным для крестьян и в будние дни. Например, к концу XIX века в некоторых регионах у состоятельных крестьян каждый прием пищи мог сопровождаться этим напитком.

Внакладку, вприкуску и вприглядку: как раньше пили чай

© РИА Новости/Валерий Морев

Сахарная голова — это не просто сладость, а символ русских традиций и ритуалов, связанных с чаепитием. На протяжении веков этот атрибут олицетворял гостеприимство и благополучие. Приглашая друзей и родственников, хозяйка ставила на стол самовар, а рядом с ним обязательно размещалась сахарная голова.

Она представляла собой белоснежный слиток, который получался, когда расплавленный сахар заливали в специальные формы и он остывал и твердел.

Слиток имел форму цилиндра, один торец которого был плоский, и на него сахарную голову можно было поставить, а другой был заостренным.

Купить сахар могли себе позволить не все. И поэтому в России XVIII–XIX-х веков чай пили разными способами. Среди них: вприкуску, внакладку и вприглядку.

Дворяне пили чай внакладку. Глава семьи разрубал сахарную голову ножом на две части и дальше при помощи специальных щипчиков разделял ее на небольшие кусочки. Гости могли брать их и класть в чашку с чаем. Кубик сахара постепенно таял и придавал напитку особый вкус.

Вприкуску чай пили также в обеспеченных семьях. Кусочек сахара откусывали и запивали чаем.

А вот чай вприглядку был уделом людей из низших сословий. На стол обязательно ставили сахарную голову, но во время чаепития к ней никто не притрагивался. Сидящие за столом могли только смотреть на лакомство и представлять в своем воображении вкус сладкого напитка.

В дореволюционной России сахар был не просто продуктом, а предметом роскоши и статуса. Его экономили и распределяли с особой тщательностью, поскольку доступность сладкого лакомства жестко зависела от социального положения.

Традиции русского чаепития, давно ушедшие в прошлое

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Одной из важнейших традиций русского чаепития является распитие чая из блюдца. Она имеет глубокие исторические корни и отражает уникальную культуру гостеприимства. Этот ритуал восходит к XVIII веку. Так как именно в этот период чай стал популярным среди знатных кругов страны. Он гармонично сочетал в себе практичность и эстетику.

Блюдце использовалось не только для подачи чая, но и как средство охлаждения горячего напитка. Люди переливали напиток из чашки в блюдце, а затем подносили его к губам, что позволяло избежать ожогов и насладиться ароматом чая.

Блюдце отражало свет и подчеркивало насыщенность цветов чая. Этот ритуал способствовал осознанию момента, ведь чаепитие превращалось в настоящую церемонию, где каждая деталь имела значение.

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Однако, как и любая традиция, обычай пить чай из блюдца имел ряд критиков. Дворяне, стремившиеся к утонченности и элегантности, предпочитали пить чай из чашек, считая блюдца признаком низкого происхождения.

Но особенное внимание как в дворянских, так и в купеческих семьях уделяли способу завершения чайной церемонии.

«Купеческие чаепития были долгими. За ними вели беседы, заключались торговые сделки. Купцы могли выпить около 15 кружек чая», — отметила Быховская.

Чтобы показать хозяйке, что чаепитие закончено, гость переворачивал чашку вверх дном или накрывал ее блюдцем. Этот жест был символом уважения и деликатности к хозяевам дома.

С течением времени обычаи менялись, и чаепитие стало более демократичным. Однако традиция переворачивания чашки осталась в памяти как часть богатой истории русских застолий, где каждая мелочь имеет значение, подчеркивая уважение к гостю и его чувство комфорта.

Как в России XIX века было принято заваривать чай

Alexey Sukhorukov/ТАСС

Наши предки заваривали чай в специальном заварочном чайнике. Каждый из них имел свои особенности. Форма носика, диаметр горлышка и толщина стенок влияли на процесс настаивания напитка.

В чайник клали заварку и заливали горячей водой из самовара. Как правило, на один литр чая добавляли около четырех чайных ложек. Из-за этого напиток в чайнике был достаточно крепким. Однако его часто разливали по чашкам и разбавляли холодным кипятком в зависимости от предпочтений гостя.

«В заварочный чайник иногда могли немного кипятка подливать. Но чтобы не испортить и не слишком разбавить чай. Потому что полагалось все-таки пить достаточно крепкий чай», — сказала Виктория Быховская.

После того как в заварочный чайник заливали горячую воду, он должен был настояться. Ориентиром по времени для русских людей было прочтение Символа веры перед чаепитием. Главную молитву православные христиане читали дважды в течение трех-четырех минут. За это время чай успевал хорошо завариться. Иногда для ускорения процесса заварочный чайник ставили на самый верх самовара.

Как только все угли в самоваре прогорали, чайник ставили на специальную конфорку, расположенную сверху нагревательного устройства. Жар шел, и чай долго не остывал. Но если он все-таки становился холодным, хозяева добавляли в напиток кипяток из горячего самовара. Главным условием было не переборщить, чтобы не испортить крепость чая.

Со временем традиции немного изменились, однако магия заваривания чая живет в сердцах людей. Заварочные чайники стали не просто кухонными предметами, а символами укоренившихся обычаев и взаимопонимания. Чайная церемония продолжает оставаться важной частью общения, где каждый глоток чая приносит радость и тепло.