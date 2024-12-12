Несчастливая Снегурочка: страшные судьбы актрис, сыгравших внучку Деда Мороза

Фото: Кадр из к/ф «Снегурочка», реж. Павел Кадочников, 1968 г.

Красота и успех не могут гарантировать счастья. Через что пришлось пройти каждой из актрис, исполнивших роли Снегурочек?

Снегурочка знаком каждому по детским сказкам. Внучка Деда Мороза всегда описывалась утонченной, невесомой и нежной красавицей.

Но как бы прекрасна ни была Снегурочка, в жизни редко случаются чудеса. Роль морозной красавицы принесла своим исполнительницам много горя. Пятый канал собрал истории трех актрис, которые после исполнения роли внучки Деда Мороза столкнулись с трагедиями и ужасными испытаниями судьбы.

Евгения Филонова, фильм «Снегурочка», 1968 год

Кадр из к/ф «Снегурочка», реж. Павел Кадочников, 1968 г.

Евгения Филонова, 22-летняя выпускница Щукинского театрального училища, сыграла в фильме Павла Кадочникова «Снегурочка» в 1968 году. К тому моменту у нее уже был опыт работы над двумя кинопроектами — режиссер не смог устоять перед ее неземной ледяной красотой.

По словам сестры актрисы, Женя с раннего возраста выделялась среди других девочек, будучи нежной, бледной и задумчивой — совсем как сказочная Снегурочка.

Пять лет спустя состоялся релиз фильма «Остановите Потапова!», который стал завершающим в карьере актрисы. В дальнейшем она отвергла несколько предложений о съемках, и вскоре ее вовсе перестали приглашать, устав получать отказы от холодной красавицы.

Актриса Эллия Суханова вспоминала, что карьера Евгении Филоновой завершилась из-за отказа от интимных предложений одного известного театрального режиссера.

«Она была очень ранимой. Старалась никого собой не беспокоить. Режиссер делал Жене определенные предложения, да и не только ей. Ради карьеры? Это было ниже ее достоинства», — поделилась Суханова.

Личная жизнь Филоновой сложилась не самым удачным образом. Советский актер Александр Збруев ухаживал за ней, однако она вышла замуж за телережиссера Евгения Хохлова. В глазах друзей пара супругов выглядела идеальной. Но спустя 13 лет после начала совместной жизни муж ушел к другой женщине, а Евгения осталась с маленькой дочерью Мариной.

Евгения Филонова переживала тяжелые времена и жила в бедности. В этот трудный период она принималась за любую работу: разносила газеты и играла Снегурочку на новогодних утренниках.

«Почему? Да элементарная нищета! Ей просто не в чем было поехать на „Мосфильм“! Мы жили едва ли не впроголодь», — рассказывал ее экс-супруг Хохлов.

Когда актрисе исполнилось 43 года, у нее диагностировали рак груди четвертой стадии. Скорее всего, лишних денег на диагностику не было, и поэтому она долго не обращала внимания на неприятные симптомы. К сожалению, время было упущено, однако операцию все же провели. По словам близких артистки, это была грубая и неаккуратная процедура, оставившая открытые раны.

Год она провела в больнице и сильно сожалела, что последние дни жизни томится в стенах палаты. Евгения умерла 30 декабря 1988 года, глядя через открытое окно на падающий снег.

Наталия Богунова, фильм «Весенняя сказка», 1971 год

Кадр из к/ф «Весенняя сказка», реж. Юрий Цветков, 1971 г.

Наталия Богунова за свою кинокарьеру снялась в 16 кинокартинах. На момент сотрудничества с режиссером Юрием Цветковым, который предложил ей роль Снегурочки, у актрисы уже был внушительный опыт работы в кино. Она снялась в таких фильмах, как «До свидания, мальчики», «Бегущая по волнам», «Мужской разговор» и многих других.

Спустя год после выхода «Весенней сказки» зрители увидели культовый телесериал «Большая перемена», в котором Богунова исполнила роль преподавательницы русского языка и литературы Светланы Афанасьевны.

Она была удивительно красивой, одаренной и нежной, привлекая внимание мужчин, но в личной жизни ей не удалось обрести счастье. В возрасте 20 лет, учась на втором курсе, она вышла замуж за режиссера Александра Стефановича. Однако этот союз оказался кратковременным, и в 1974 году они расстались. У пары не было детей, так как Наталия опасалась, что ребенок может стать препятствием для ее карьеры.

Среди близких ходили слухи о том, что Богунова была довольно эгоистична и любила центрировать внимание на себе. Мало кто знал, что на протяжении многих лет актриса боролась с шизофренией, ежегодно проводя 45 дней на лечении в специализированной больнице.

«К 50 годам у нее даже появилась мания. Стоило ей на каком-то мероприятии оказаться рядом с интересным кавалером, она буквально млела», — вспоминала подруга актрисы.

После выхода фильма «Большая перемена» карьера Богуновой начала идти на убыль. Романтические и нежные образы ее героинь уступили место более дерзким и ярким персонажам.

Когда в 2011 году трагически ушла из жизни ее мама, с которой Наталия жила, у актрисы произошел нервный срыв: она два дня не могла найти себя, заперлась в комнате и не пришла на похороны. Эмоциональное потрясение негативно сказалось на ее здоровье, в результате чего она провела год в больнице.

«Она была интеллигентна, хотя родилась в обычной семье среднего достатка, но она не была приспособлена к жизни, бойцовских качеств у нее не было», — рассказывал Николай Бурляев.

Во время лечения артистки ее квартиру захватили мошенники. Наталия Богунова при поддержке юристов сумела выселить незваных жильцов из своей недвижимости.

Накопив средства с пенсии, в 2013 году актриса отправилась отдыхать на Крит. Персонал отеля заметил необычное поведение русской туристки и решил вызвать медицинских работников. Богунову принудительно отправили на лечение. Сильный стресс оказался фатальным: через несколько дней она умерла от инфаркта в возрасте 65 лет.

Светлана Орлова, фильм «Ледяная внучка», 1980 год

Кадр из к/ф «Ледяная внучка», реж. Борис Рыцарев, 1980 г.

Светлана Орлова родилась в неблагополучной семье в Калининграде: ее отец отбывал срок за кражу, и в целом родители часто конфликтовали. Убежище девочка находила в танцевальных занятиях в молодежном центре. Именно там ее заметила комиссия хореографического училища при Большом театре, и она отправилась в столицу учиться.

В начале 1970-х Светлана начала получать первые небольшие роли. В 1975 году вышел известный фильм Геннадия Васильева «Финист — Ясный Сокол». На съемочной площадке актриса встретила своего будущего супруга, врача по имени Юрий. В своем муже Светлана нашла то, что долгие годы было ей необходимо, — любящего и верного спутника, который стал для нее настоящей семьей.

Долгое время Светлана мечтала о ребенке, и когда, наконец, ее мечта сбылась, счастью артистки не было предела. Однако появление долгожданного малыша было омрачено горем: Юрий ушел из жизни от сердечного приступа в 35 лет, так и не увидев своего первенца. С тех пор актриса больше не вступала в брак.

В 1970-х и 1980-х годах Светлана Орлова активно снималась в кино, сыграв в 39 фильмах, таких как «Принцесса на горошине», «Удивительные приключения Дениса Кораблева» и «Женатый холостяк».

С приходом перестройки в киноиндустрии начались трудные времена, и актриса, обладая профессиональными навыками танцовщицы, стала вести занятия по аэробике, которая на тот момент была очень популярна. Светлана Орлова до сих пор работает преподавателем в частной школе хореографии.