Фото: Кадр из х/ф «Вечерний свет», реж. Роман Виктюк, Галина Холопова, 1976г.

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Какой диагноз ставили актрисе?

Актрису Наталию Богунову считали воплощением женственности и красоты. После выхода фильма «Большая перемена», где она сыграла роль жены нерадивого Ганжи, блондинка сразу же покорила мужскую часть советской аудитории. Но судьбе ее не позавидуешь…

Она такая одна

Наталия Богунова родилась 8 апреля 1948 года в самой обычной семье. Родители артистки не имели никакого отношения к искусству, но она с детства мечтала о сцене. Правда будущая звезда сначала увлекалась танцами, а не актерством. В 10 лет она даже поступила в Ленинградское хореографическое училище. Именно здесь и началась артистическая карьера Богуновой.

«В балетное училище часто приходили отбирать детей для мероприятий, на которых октябрята и пионеры должны были вручать высокопоставленным гостям страны букеты. На Богунову выбор падал чаще, чем на других. Поскольку Наташа была очень красивой и воспитанной, ее заметили и начали приглашать в кино», — рассказывал бывший муж Наталии Александр Стефанович.

Уже в 11 лет Богунова дебютировала в фильме «Вступление», после чего артистка стала все чаще и чаще появляться на экране. После окончания школы Богунова без проблем поступила во ВГИК, где стала любимой ученицей Бориса Бабочкина.

Еще будучи студенткой ВГИКа Богунова познакомилась с подающим надежды режиссером Александром Стефановичем. Позднее постановщик признавался, что он влюбился в актрису мгновенно, и вскоре они уже сыграли свадьбу, пишет Дзен-канал «Культурология».

Несчастливая любовь…

Брак Наталии со Стефановичем распался из-за того, что они были слишком молоды и увлечены своей карьерой, что не позволяло им строить семейные отношения. Хотя они официально были вместе семь лет, фактически перестали жить вместе уже через четыре года. В период охлаждения отношений с Натальей, Стефанович начал встречаться с другой советской звездой.

В начале 70-х Наталия была достаточно известна среди ценителей кино благодаря ролям в картинах «Мальчик и девочка» и «Весенняя сказка», но впереди ее ждал настоящий успех. Тогда Богунова даже не догадывалась, что перевоплощение в «Большой перемене» станет ее единственной по-настоящему культовой работой.

Наталия перестала появляться на вечеринках и днях рождения. Она начала заводить странные разговоры с коллегами по цеху: то утверждала, что за ней кто-то следит, то жаловалась на кражи и вторжения в ее квартиру. Это начало отталкивать как коллег, так и режиссеров.

Слухи о ее странностях даже достигли киноиндустрии, и теперь к ней относились с недоверием, хотя все признавали ее талант. Поведение актрисы вызывало недоумение. Во время спектаклей она начинала говорить не текст, а петь его или произносить что-то совершенно непонятное. Однажды она даже завыла на сцене.

За дверями лечебницы

Первый раз Наталию увезли в психиатрическую лечебницу прямо из театра. Во время выступления с актером Стебловым, с которым они уже долго играли в постановке, она вдруг замолчала. Зрители были удивлены и подумали, что это новый актерский прием, но Наталья больше не произнесла ни слова. Врачи поставили ей страшный диагноз — шизофрения.

После первой госпитализации последовали еще две. В перерывах между лечением Наталие становилось лучше, и она играла блестяще, но для режиссеров и партнеров по спектаклю Богунова была как бомба замедленного действия — непредсказуема. Никто не хотел рисковать скандалом и подвергать свою репутацию опасности. Наталия все чаще конфликтовала с руководством театра и в конце 1980-х она уволилась.

Актриса мечтала обрести личное счастье, но ее единственным близким человеком оставалась мать. Они часто конфликтовали, и соседи были в курсе семейных скандалов. Когда в 2011 году родительница артистки скончалась при загадочных обстоятельствах, многие знакомые обвиняли в произошедшем Богунову.

Сама актриса категорически отрицала причастность к трагедиии. После похорон родительницы Богунова категорически отказывалась давать интервью.

Летом 2013 года звезда советских фильмов решила уехать на остров Крит, чтобы отвлечься от проблем. Тогда актриса даже не предполагала, что это путешетвие станет для нее последним. 9 августа у Богуновой случился инфаркт. Несмотря на усилия врачей, спасти звезду так и не удалось.

На похороны прославленной артистки пришло всего 20 человек. Несмотря на былую популярность Богуновой, церемония была скромной. Звезду похоронили на Ваганьковском кладбище. Именно здесь расположена скромная могила актрисы, которая когда-то покоряла зрителей и именитых кинематографистов.

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