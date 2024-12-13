Салон красоты, звонки и книги: как живет Елена Блиновская в СИЗО

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Процесс реализации имущества Елены Блиновской начался после признания ее банкротом. Сможет ли блогер погасить долги, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Елена Блиновская официально признана банкротом. Что теперь будет с имуществом королевы марафонов? И хватит ли ей денег, чтобы погасить долг перед государством? Правда, что у блогера есть тайная недвижимость в Дубае? И чем она заставляла заниматься своих сотрудников? А также новые подробности дела Валерии Чекалиной. В чем блогера обвиняет недовольная клиентка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Никакой задачи где-то нахимичить или сделать еще ни у кого, ни у нас, ни у семьи Блиновских нет. Все четко в соответствии с требованием действующего законодательства», — сказала адвокат блогера Наталия Сальникова.

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Суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом. Соответствующее заявление знаменитость подала еще в мае, но только сейчас его удовлетворили. Теперь начался процесс реализации имущества. Несколько месяцев назад Елена уже избавилась от двух квартир в столице. А сейчас, по словам адвоката, найден покупатель, готовый отдать за коттедж Блиновской в подмосковной Истре более 600 миллионов рублей.

«Подписан предварительный договор купли-продажи. И в рамках той процедуры, которая законом определена, дом будет продан, и соответствующая сумма войдет в бюджет», — подчеркнула адвокат Сальникова.

Но даже если сделка состоится, этих денег не хватит, чтобы погасить всю задолженность Елены, которая составляет почти полтора миллиарда. Придется продать и другую недвижимость, а также люксовый автопарк.

«Я думаю, что у нее есть влиятельные друзья, у которых она может занять деньги. Блиновская до последнего, какая же она жадная, какая же она беспринципная, что она до сих пор этот долг плачется и говорит, что якобы не может выплатить. Давит на жалость», — выразил мнение светский журналист Антон Беккужев.

Недавно в СМИ сообщили, что помимо квартир и домов в разных уголках России, блогер также владеет апартаментами в престижном районе Дубая. И терять их не намерена. Именно поэтому якобы тщательно скрывала наличие элитного жилья от следствия. Однако защита эту информацию отрицает.

«Нам неизвестно об этом, и я не знаю, кто про эти фейки тут излагает всякую историю», — заявила Сальникова.

Опровергают адвокаты и заявления бывших сотрудников Елены, которые утверждают, что начальница через свою правую руку Лилию Орленко заставляла их оформлять на себя ИП для проведения финансовых операций, а потом требовала отдать ей свои пароли от аккаунтов и электронные подписи. В случае отказа угрожала уволить.

«Елена признает процесс дробления, процесс того, что нужно заплатить налоги. Она же от этого не отказывается. А на мой взгляд, все, что доказывается сейчас, это то, что были фирмы, которые были созданы», — подчеркнула адвокат Сальникова.

Кто говорит правду, выяснит суд. В данный момент ведется допрос сотрудников. Сколько продлится этот процесс и когда будет вынесен окончательный приговор, неизвестно. По словам адвокатов, Блиновская в СИЗО старается не унывать. Читает книги, посещает местный спортивный зал и даже салон красоты. На одном из последних заседаний Елена появилась с нарощенными ресницами. Несколько раз в месяц ей разрешают звонить родным. Но, естественно, это не может заменить личной встречи.

«Понятно, что в тех условиях, в которых она находится, довольно сложно. Чувствует себя хорошо, старается, держится по мере возможности. Учитывая долгий срок, конечно, ей это уже очень тяжело делать», — рассказал адвокат Елены Блиновской Булат Солтаханов.

Непросто сейчас и еще одной звезде интернета — Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Правда, она, в отличие от коллеги по цеху, пока находится не в СИЗО, а под домашним арестом. Блогера и ее бывшего мужа обвиняют в незаконном выводе средств за границу.

«Чекалины и их бизнес-партнер реализовывали россиянам через интернет курс фитнес-марафона, заключая при этом договоры с иностранными юридическими лицами, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 миллионов рублей», — уточнила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Следствие по делу идет полным ходом. За это время на блогера вновь подали в суд. Владелица юридической компании Ани Багдасарян в свое время приобрела у Чекалиной премиальный курс для предпринимателей за два миллиона рублей. Однако вместо практических советов по развитию бизнеса получила лишь разговор с Валерией на отвлеченные темы.

«Претензии именно в том, что действительно здесь программа была некачественной. Все остальные курсы, которые она проходила, ее вполне себе удовлетворили. Никаких претензий не было», — заявила юрист Светлана Фомина.

«Чаепитие за два миллиона», — отметила предпринимательница.

Багдасарян не захотела продолжать обучение и попросила вернуть ей деньги. А не дождавшись ответа, отправилась в суд. После этого сотрудники Чекалиной согласились отдать половину суммы. Но такой исход женщину не устроил.

«От выплаты морального вреда и выплаты неустойки она, к сожалению, уклоняется. Почему, я не понимаю», — рассказала Фомина.

«Очень большую сумму денег требует у нас истец. При этом получив все услуги по договору, который она подписала. Услуга была оказана частично, потому что в середине оказания услуг истец расторгла договор», — объяснила юрист онлайн-школы Валерии Чекалиной Дарья Игошина.

Однако адвокат Багдасарян утверждает, что никакого договора ее клиентка не подписывала и не понимает, как копия с подписью Ани оказалась в материалах дела.

«Она не стала его подписывать после того, как увидела его условия. Потому что изначально в рекламе анонсировалось совершенно другое. А когда прочли договор, были крайне удивлены и от подписания отказались. Он не подписан и по сей день. Между тем его копия кем-то подписана», — уточнила юрист Фомина.

В настоящий момент проводится проверка. Адвокат Ани не исключает, что могут появиться и другие недовольные клиенты Чекалиной. К тому же ведутся следственные действия по делу о выводе средств. Юристы считают: если вина Валерии и ее экс-супруга будет доказана, они имеют все шансы присоединиться к Елене Блиновской в СИЗО.