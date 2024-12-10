Бонусы самым стойким: кого одарит ретроградный Юпитер в январе 2025

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Больше месяца пятая планета от Солнца будет «пятиться назад». Как использовать этот период с пользой для себя?

Начало нового 2025 года может помочь людям начать жизнь с чистого лиц. И в этом им поможет союз Вселенной с Юпитером —

Юпитер — одна из самых крупных планет в Солнечной системе. Ему придают значение «великих благ», поскольку он связан с удачей, процветанием и успехом. Тем не менее, когда Юпитер начинает двигаться в обратном направлении, это может привести к различным трудностям и неприятностям. Однако, не стоит этого опасаться, так как в декабре он окажет поддержку всем знакам зодиака в достижении их целей.

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Юпитер — планета большого счастья

Юпитер вошел в ретроградное движение 11 октября 2024 года и пробудет в нем до 3 февраля 2025 года. Юпитер наделяет людей высочайшим авторитетом, а также дарит подарки судьбы, награждает и расширяет человеческие возможности.

Однако не все так просто — вместе с подарками ретроградный Юпитер принесет множество испытаний и проверок на прочность.

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В чем особенность ретроградного Юпитера до 3 февраля 2025

Планета может напомнить всем знакам зодиака об упущенных возможностях и знаниях. Юпитер способен вернуть должность или указать на желаемую, которая по счастливым стечениям обстоятельств станет вакантна.

Но стоит быть осторожнее — помимо удачи в некоторых областях, также включается и энергия гордыни, расточительности, самодовольства и хвастливости. В этот период лучше не хвастаться тем, чего они достигли — многие могут потерять должность, если поступали не по совести или игнорировали то, что все в этом мире должно быть по справедливости.

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Овен — гороскоп с января по февраль 2025

Если Овны загорелись новой идеей, то стоит продумать ее несколько раз. Особенно если идея переходит в долгосрочную цель — любая новая информация или знание будет плохо усваиваться в период ретроградного Юпитера.

Овнам гороскоп советует прожить этот период без суеты и не соглашаться на все подряд. Важной частью этого процесса является способность к самоанализу. Представителям огненного знака зодиака будет нужно оценить, действительно ли новая идея им интересна, или это просто мимолетное увлечение.

Телец — гороскоп с января по февраль 2025

Юпитер будет снова проверять Тельцов на расточительность. В эти месяцы особенно важно удерживать фокус на финансовой стабильности и разумном расходовании средств. Растрачивая свои накопления, представители земного знака зодиака придут к огромному разочарованию. Легкие заработки, которые могут показаться заманчивыми, скорее всего, окажутся ловушкой.

Звезды советуют Тельцам проявлять осторожность и не доверять слишком привлекательным предложениям. Кроме того, любые финансовые махинации, даже самые незначительные, могут вызвать серьезные последствия — будут караться законом.

Близнецы — гороскоп с января по февраль 2025

Близнецам в период ретроградного движения не стоит возвышать себя над другими и давить своим авторитетом. Если они хотят кому-то помочь, то лучше это делать действиями, а не критикой и указами.

У этих представителей зодиакального круга есть второй шанс попробовать себя в новой профессии. Близнецам просто жизненно необходимо сходить на то собеседование, где ранее им отказали. Звезды могут помочь этому воздушному знаку зодиака начать все заново, но только если он будет открыт к наставлениям.

Рак — гороскоп с января по февраль 2025

Раки в ретроградный период должны быть особенно внимательны к своим интуитивным ощущениям — нередко они будут сталкиваться с людьми, которые кажутся мудрыми и опытными, но на деле могут не иметь истинного понимания ситуации. Такие ложные учителя могут привносить в жизнь сомнения, вводить в заблуждение и заставлять принимать неправильные решения.

Поэтому этим водным знакам важно помнить, что не вся информация, поступающая извне, является достоверной. Представителям этого водного знака зодиака следует развивать критическое мышление и задавать вопросы, которые помогут прояснить ситуацию. В это время особенно важно окружить себя надежными и искренними людьми.

Лев — гороскоп с января по февраль 2025

В период ретроградного Юпитера у Львов есть риск столкнуться с неожиданными ситуациями в социальной жизни — их популярность может колебаться, поэтому представителям огненного знака зодиака важно помнить, что даже небольшие конфликты вызовут более серьезные последствия. В период ретрограда будет необходимо проявлять терпение и рассудительность, избегая резких высказываний и конфликтов.

Возвращение старых друзей может стать как позитивным, так и негативным опытом — Львы должны быть готовы к тому, что не все встречи принесут радость. Некоторым отношениям, возможно, не суждено возродиться, и попытки наладить общение скорее всего окажутся безрезультатными. Важно не упрямиться и не пытаться переубедить других в своей правоте, чтобы не усугублять ситуацию.

Дева — гороскоп с января по февраль 2025

Ретроградный Юпитер обнажит старые раны и нерешенные карьерные вопросы для Дев. Представителям этого знака предстоит пересмотреть свои профессиональные цели и методы, сохраняя фокус на истинных стремлениях. Уроки ретроградного Юпитера учат Дев аккуратности и мудрости в публичных ситуациях.

Осознание утраты удовольствия от работы может привести к внутреннему конфликту, но важно помнить, что этот период временный, и принимать кардинальные решения не следует в спешке. Кроме того, стоит быть осторожными в вопросах власти и общества, поскольку протесты или критика могут вызвать негативные последствия.

Весы — гороскоп с января по февраль 2025

В период, когда Весы сталкиваются с внутренними сомнениями, им особенно важно окружать себя позитивными людьми и вдохновляющими идеями. Для восстановления внутреннего баланса представителям воздушного знака зодиака стоит сосредотачиваться на своих успехах и возможностях, а не на недостатках.

Что касается путешествий, то лучше отложить их на более подходящее время. Неопределенность в передвижениях может привести к нежелательным ситуациям, которые создадут дополнительные стрессы. Вместо этого можно сосредоточиться на локальных открытиях или новых хобби, которые тоже принесут радость и удовлетворение.

Скорпион — гороскоп с января по февраль 2025

Любой риск Скорпионов в ретроградный период не оправдан — строго запрещено рисковать деньгами, вкладывать их или давать в долг. Этому воздушному знаку также важно помнить о своих финансовых целях — следует пересмотреть текущее портфолио и избавиться от ненужных активов.

Время таких перемен подходит не для того, чтобы искать новые возможности, а для того, чтобы стабилизировать свои текущие позиции и защитить средства. Если есть незакрытые долговые обязательства, то Скорпионам нужно постараться с этим покончить.

Стрелец — гороскоп с января по февраль 2025

Стрельцам нельзя разводиться или расставаться со вторыми половинками, хотя в ретроградный период лучше закончить отношения, которые уже давно находятся на этапе расставания, но никак не могут решиться поставить точку.

Представителям зодиакального круга стоит на себя брать роль лидера и авторитета в отношениях — необходимо научиться слушать мнение партнера, ведь в этот период Скорпионам будет нужна от них поддержка, так как враги огненного знака готовы открыто действовать.

Козерог — гороскоп с января по февраль 2025

У Козерогов может ухудшиться здоровье, если вести неправильный образ жизни. А если они до периода ретроградного движения жили на всю катушку, то пора остановиться.

На работе представителям земного знака зодиака будет сложно получить радость, но им не стоит из-за этого ее менять. А вот если были предложения и Козероги о них думали до ретроградного движения Юпитера, то в таком случае можно согласиться.

Водолей — гороскоп с января по февраль 2025

Романтические авантюры могут привести Водолеев к нежелательным последствиям, особенно если они противоречат их внутреннему ощущению порядка. Сохранение ясности в отношениях позволит избежать лишних проблем и недопонимания. Стоит обращать внимание на эмоции и чувства партнера, чтобы не допустить эмоциональных трений.

Что касается финансов, то представителям этого воздушного знака следует проявлять осторожность. Азартные игры могут создать иллюзию легкой наживы, однако подводные камни обернутся потерей ресурсов и нервов. Умение оценивать риски и выбирать разумные пути окажется верным решением для сохранения душевного спокойствия Водолеев в этот непростой период.

Рыбы — гороскоп с января по февраль 2025

Рыбам следует уделить особое внимание финансовому планированию. Прежде чем приниматься за покупку квартиры или ремонт, им стоит оценить свои текущие возможности и перспективы. Необходимо составить подробный бюджет, учитывающий как первоначальные затраты, так и потенциальные расходы на содержание жилья.

Параллельно с «дизайнерскими» шагами по обустройству жилища, для Рыб важно создать гармоничную атмосферу в семье. Общие обсуждения, совместные мозговые штурмы и разделение эмоций не только укрепят доверие между домочадцами, но и позволят избежать конфликтов. Все вопросы, связанные с жильем, должны обсуждаться открыто и честно, чтобы каждый чувствовал свою причастность к принятию решений.