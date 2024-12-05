На 20 лет младшее нее: 60-летнюю Алису Мон заподозрили в романе с молодым певцом

Алису Мон заподозрили в романе с певцом на 20 лет младше нее

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

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Звезду 90-х Алису Мон заметили вместе с новым мужчиной. Какие отношения их связывают, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Фанаты заподозрили 60-летнюю Алису Мон в романе с молодым певцом. Что за ухажер появился у артистки? И мешает ли паре солидная разница в возрасте? Почему поклонники уверены: мужчина преследует корыстные цели? И кто еще из знаменитостей стал жертвами альфонсов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне с ней очень комфортно. Она такая, знаете… Я говорю: „Алис, у тебя даже голос, как у ляли“», — поделился певец Константин Кожевников.

На днях легенда 90-х Алиса Мон приняла участие в провокационной фотосессии. Кружевное мини-платье, декольте, чулки. А главное, в кадре с 60-летней певицей — неизвестный молодой брюнет. Пара принимает недвусмысленные позы, изображает страсть. Причем так натурально, что поклонники сразу решили: между ними точно что-то есть.

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«Пусть получится. Я бы хотела, чтобы у нее все было хорошо. Она правда очень приятная, красивая, очаровательная певица. Каждой девушке хочется верить в любовь. Хочется, чтобы тебя любили, обожали, ценили, носили на руках. И не хочется быть просто одинокой», — высказалась диджей Катя Гусева.

Партнером Алисы по съемкам оказался 39-летний певец Константин Кожевников. В эксклюзивном интервью он рассказал: их пути пересеклись случайно. Артистам предложили записать совместный трек. После этого они, как говорится, спелись. И теперь, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, повсюду вместе. Молодой человек не скрывает: ему очень нравится быть рядом со звездой.

«Очень сложно найти в нашем мире сейчас человека, которого бы ты понимал, принимал и рядом с ним ощущал бы себя защищенным в плане того, что тебя не предадут», — отметил певец Кожевников.

Впрочем, в шоу-бизнесе подобные истории не редкость. Певица Лолита не понаслышке знает, какими сладкими бывают речи молодых ухажеров. По словам артистки, ее пятый супруг, фитнес-инструктор Дмитрий Иванов все девять лет лишь пользовался ее связями и деньгами. Она открыто называла мужчину альфонсом и даже просила признать их брак фиктивным.

«Я вообще с дерьмом не связываюсь, слушайте. Могу связаться, но на время. Когда понимаю, что дерьмо, я очень быстро ретируюсь и все», — подчеркнула Лолита.

Подобный опыт был и у певицы Ольги Бузовой. Фаворит артистки из ее телешоу Денис Лебедев позиционировал себя успешным бизнесменом. А на поверку, как пишут в СМИ, оказался наемным рабочим с огромными долгами, который постоянно изменял звезде и жил за счет богатых покровительниц.

«Я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает. К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой», — заявила Бузова.

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«Я не имею права этого говорить, кто кого использовал. Да друг друга все используют, это нормально», — высказался бывший возлюбленный теледивы Денис Лебедев.

В похожих ситуациях в свое время оказывались Ирина Аллегрова, Светлана Пермякова, Анастасия Волочкова, да и сама Алиса Мон. После двух неудачных замужеств она познакомилась с артистом балета Михаилом Сергеевым на 14 лет младше ее. Впрочем, эти отношения длились, пока артистке не надоело содержать партнера.

«Все равно какой никакой это был брак. Он держался на моих финансах», — уточнила певица.

Поклонники волнуются: неужели Мон наступает на те же грабли, и Константин Кожевников — очередная неудачная попытка звезды обрести долгожданное счастье?

«Это не только в шоу-бизнесе, это везде. Там, где могут крутиться деньги, какая-нибудь известность, конечно же, есть много проходимцев. Я их многих видел», — подчеркнул певец Сосо Павлиашвили.

«Учитывая, если это человек творческий, а она, извините, уже такая звезда, которая может подарить как минимум свою славу и продвижение, то здесь понятно, почему он с ней. Но мне непонятно, зачем это Алисе Мон», — выразил мнение светский журналист Олег Цуриков.

Впрочем, сама знаменитость пока не комментирует слухи о романе. Фанаты надеются, что у Алисы хватит здравомыслия держать слишком прыткого коллегу по дуэту на безопасном расстоянии.