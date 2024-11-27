Гадает на Таро и чистит карму: Ани Лорак выходит замуж за африканского шамана

Фото, видео: Вадим Тараканов/ТАСС; 5-tv.ru

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Ани Лорак выходит замуж во второй раз. Кто стал избранником звезды и почему он не нравится ее фанатам, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Ани Лорак выходит замуж за нового возлюбленного. Кто стал избранником звезды? Правда ли в его жилах течет кровь древних шаманов? Из-за чего артистка не хочет приглашать на свадьбу коллег? И почему многие считают, что мужчина преследует корыстный интерес? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я как раз верю в любовь. Я считаю, что любви все возрасты покорны… Мой совет: слушайте свое сердце и живите полной грудью. И меньше всего думайте о том, что скажут другие», — заявила певица.

Ани Лорак поделилась с подписчиками радостным событием. Во время ужина в ресторане по случаю ее 46-летия возлюбленный сделал артистке предложение руки и сердца. Растроганная именинница ответила «Да».

«Поздравляем Ани Лорак, желаем ей, чтобы у нее все было классно, круто. Чтоб всегда глаза горели, чтобы у нее всегда все сверкало», — высказался блогер Дава.

Друзья и коллеги счастливы за певицу. А некоторые поклонники считают, что Ани делает большую ошибку. Они не верят в искренность ее нового спутника.

«Очередной альфонс прибился».

«Нам выбор не понравился, но, может, человек хороший».

«Не ваш формат, Ани, увы».

Избранника звезды зовут Исаак Виджраку. Ему 48 лет. Массажист, инструктор по йоге и специалист по чистке кармы. Вырос в Барселоне и даже имеет титул «Мистер Испания». Называет себя потомком африканских шаманов.

В свое время Исаак участвовал в реалити-шоу, снимался в кино и сериалах. Но особого успеха не добился. Потом увлекся духовными практиками и начал ездить по миру с сеансами, которые называет комплексным оздоровлением организма. Во время одного из таких тренингов Исаак познакомился с российской певицей.

«Ани Лорак, кстати, вообще молодец. Турок, испанец. Она коллекционер зарубежных каких-то мужчин. Видимо, такая внешность, такой типаж притягивает таких ярких, эмоциональных мужчин», — выразила мнение певица Анна Калашникова.

Для Лорак этот брак будет вторым. Артистка почти 15 лет прожила с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Супруги растили дочь Софию и со стороны казались идеальной семьей. Но в 2019 году в сеть попали пикантные снимки Мурата в компании модели Яны Беляевой. Оказалось, пока жена зарабатывала деньги на гастролях, муж развлекался в ночных клубах. Ани не смогла простить измену и подала на развод.

«Он публично появлялся с девушками в городе, в котором меня все знают. В каком свете он выставлял меня?» — возмутилась Ани Лорак.

Незадолго до скандала певица решила помочь Мурату открыть свой собственный ресторан и взяла в кредит 50 миллионов рублей на свое имя. После развода ей пришлось работать с удвоенной силой, чтобы выплатить долг. Мужчина оставил Ани не только с разбитым сердцем, но и пустым кошельком.

«В моей жизни очень было много побед, были, конечно, и проигрыши. Но всегда я отличалась тем, что всегда с лимона делала лимонад. Чего всем желаю», — заявила исполнительница.

Душевные раны артистка пыталась залечить с помощью новой любви. Но отношения с саунд-продюсером Егором Глебом не продлились и года.

«Да, бывают разочарования в любви. Бывают разные мужчины. Вначале все же хорошо, вы понимаете, да, когда любовь, влюбленность. А потом проявляются качества. И тут уже, знаете, черная комната. Тут как повезет. Но верить надо», — подчеркнула Ани Лорак.

Чтобы восстановиться после очередного неудачного романа, певица отправилась в так называемый ретрит. Там и произошла судьбоносная встреча с Исааком Виджраку. Правда, на момент знакомства мужчина был женат и воспитывал двоих детей. Однако чувства к Ани Лорак оказались сильнее брачных уз.

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«Это что-то случилось, знаете. Что такое любовь? Химия. Она как-то случилась», — поделилась звезда.

Теперь они вместе живут в доме артистки и планируют свадьбу.

«Это будет наш праздник семьи», — отметила Ани Лорак.

Подробности грядущего торжества влюбленные держат в строжайшем секрете.

«Уже хватит… Если это, бог даст, случится, это будет очень интимно», — рассказала знаменитость.

«И молодец. Значит, так она чувствует, что счастье любит тишину и для нее это надо», — выразила мнение модель Ассоль Васильева.

Ани счастлива и даже посвятила Исааку свою новую песню под символичным названием «Мужчина мой». А фанаты переживают, не наступает ли певица на те же грабли, что и в прошлый раз? Ведь гонорары невесты явно превышают доходы жениха. Постоянной работы у Виджраку нет. Какое-то время тренер гадал на Таро и составлял нумерологические карты постояльцам отелей. Сейчас просто сопровождает Лорак на концертах.

«Никому не угодишь никогда. Выйдешь, понимаете, будешь говорить: „Я люблю“. — „Не того любишь“. И можешь не прожить свою жизнь», — объяснила артистка.

Ани Лорак совершенно не смущает финансовое положение ее мужчины. Она считает, гораздо важнее любовь и взаимоуважение. И надеется, что второй брак окажется удачнее первого.